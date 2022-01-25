Папа 5-летней Маши, уехавшей с другом из садика в Пскове, рассказал, как отреагировал на пропажу дочери

Фото: страница Константина Шишкова ВКонтакте

Отец пятилетней Маши, которая накануне ушла вместе с другим мальчиком из детского сада, рассказал, что очень весело отреагировал на звонок из полиции о пропаже дочери. Свой рассказ он опубликовал на одной из страниц в социальных сетях.

Вчера, 24 января, стало известно об инциденте, произошедшем в отделении дошкольного образования школы №47 на улице Заводской д.3. Двое пятилетних детей ушли с прогулки за пределы детского сада и уехали на городском автобусе №1.

Без сопровождения взрослых, они проехали до проспекта Энтузиастов и направились в сторону магазина Лента по улице Труда. По «горячим следам» полиции удалось отыскать малышей. Сотрудники полиции сразу связались с родителями, чтобы сообщить о происшествии.

«Сегодня произошло очень веселое такое событие, – рассказывает Константин, отец Маши. Сейчас мне позвонили из полиции, с Запсковья. И говорят, что моя девочка, тобишь Маша, Машенька, замечательная девочка, вместе со своим дружочком Петей вышли, оделись и сели на автобус. И поехали к Пете домой. (смеется) Их поймали на Заводской, на Инженерной. В самый центр на автобусе доехали, я удивляюсь, почему кондуктора не забили тревогу или еще кто. Ну, это не важно. Вот такая история. Поехали, короче мы в садик, Маша сегодня будет "на орехе"».

У Константина Маша – не единственная дочь. В 2016 году в их семье родилась двойня, брата Маши назвали Алексеем. В июне 2021 года их семью настигло несчастье, не стало первой дочери – 10-летней Елизаветы, она скончалась из-за болезни.

На происшествие с Машей Константин отреагировал спокойно и весело, рассказав о нем в своем YouTobe канале, где обычно делится тонкостями в строительстве собственного дома и о том, как проходят будни папы двойняшек.

Спустя пару часов после первого видео, на канале появилось и второе. Константин вернулся из садика и решил объяснить, как же так получилось, что дети решили сбежать из садика. И, как оказалось, на детей могли повлиять события предыдущего дня.

«Вчера мы с Машей ходили в Ленту, у нее в четверг День рождения и надо в детском саду угощать детишек. Она ходила, выбирала конфеты и встретила там Петю. Он тоже ходит в садик. В общем, они играли, бегали по Ленте. Было очень весело замечательно, пробивали конфеты и еле разошлись по домам», – рассказывает Константин.

С утра Машу отвели в садик и дети вспомнили, как им было здорово в магазине.

«Они вышли на прогулку. Гуляют, все хорошо. А когда уже заходили назад, Маша с Петей спрятались. Стоит машина такая, а за ней ямка. Вот они в эту ямку и спрятались, за машиной не видно. Все ушли. Воспитательницы стали всех детей проверять, а двоих не хватает», – говорит Константин.

Далее Маша с Петей решили убежать. По словам Константина, дорога у них была четко спланирована. Петя ее придумал, а Маша не возражала.

«Петя потащил Машу в Ленту. Сказал, что пойдет домой, а потом поедет в Ленту. И они пошли от 47-й школы. Дошли они до вокзала. Сели на "единичку" и поехали, а он как раз ходит на Труда и потом уже на Поземского. Доехали вроде бы до Ипподромной и пошли к Пете домой. Приходят, там никого нет, конечно. Пошли в Ленту. А там игрушки. Петя взял себе игрушку, Маша – себе», – смеется папа Маши.

Довольные дети взяли игрушки и ушли обратно домой к Пете. Платить не пришлось, никто из охраны не остановил одиноких детей. А дома их уже ждала полиция. Сотрудники ведомства забрали детей и отвезли обратно в детский сад, сообщив об инциденте родителям.

Напомним, дети ушли из псковского детского сада и среди бела дня отправились на другой конец города на автобусе (Подробности)

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