«Красиво и опрятно»: Борис Ёлкин показал, как преобразился Псков после внедрения дизайн-кода

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

С 2021 года историческая часть Пскова заметно изменилась: с фасадов зданий пропали недопустимо яркие вывески, а общий вид центральной части города стал более стильным и аккуратным. Фото преображенного Пскова после внедрения дизайн-кода в формате было/стало опубликовал глава администрации города Борис Ёлкин на свой странице в Instagram.

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

Чиновник объяснил, что дизайн-код – это правила оформления городских вывесок.

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«Документ разработала Администрация города с помощью специалистов в области охраны культурного наследия, архитектуры, строительства и дизайна, изучив лучшие практики российских и зарубежных городов», - сообщил Борис Ёлкин.

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

По его словам, внедрение дизайн-кода в исторической части Пскова началось с 2021 года. А уже с 2022 года правила размещения вывесок стали распространяться и на территорию типовой застройки.

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«Стало гораздо лучше: красиво и опрятно», - заключил глава администрации.

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

Отметим, по отношению к тем, кто не готов менять вывески, будут применены соответствующие меры. Так, это уже коснулось владельцев 12 вывесок.