В Пскове обсуждают уникальное спасение человека от раковой опухоли

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал информацию о недавно проведённой операции пациенту с раковой опухолью языка в Псковской областной клинической больнице. Желание псковских медиков спасти псковича не оставила равнодушной общественность.

«На днях в Великолукской межрайонной больнице была проведена уникальная операция. <...> Пациенту весной поставили тяжёлый диагноз – рак языка второй степени. Химиотерапия не дала результатов, болезнь стремительно развивалась, опухоль распространилась до четвертой стадии. Пациент с кровотечением попал в отделение челюстно-лицевой хирургии Великолукской межрайонной больницы», – рассказал псковичам Михаил Ведерников.

По словам главы региона, тем же днём в больнице был собран консилиум специалистов во главе с главврачом Вячеславом Чурсиным.

«Такие сложные челюстно-лицевые операции до этого в Псковской области никогда не делали, но времени уже не было, транспортировку пациент мог не перенести. Великолукские врачи приняли решение взять ответственность на себя и провести радикальное хирургическое вмешательство с привлечением коллег из Москвы», – сообщил губернатор.

Во время подготовки пациента к операции, в Великие Луки прибыл челюстно-лицевой хирург, онколог Алексей Дикарев. Вместе с заведующим отделением Великолукской межрайонной больницы Самиром Эфендиевым, анестезиологом и операционной сестрой они семь часов проводили сложнейшую в своём роде операцию.

Пациент был спасён и 4 февраля его уже выписали из больницы. Теперь его теперь ему предстоит большой путь восстановления и реабилитации.

«Желаю ему здоровья и сил! Благодарю всех, кто принял участие в проведении операции», – написал Михаил Ведерников.

Борьба за жизнь тяжело больного москвича стала резонансным событием в медицине Псковской области. Более полусотни комментариев с благодарностью медикам оставили жителей региона под постом о случившемся в Instagram-аккаунте губернатора.

3.05.96_:«Вот такие новости очень радуют! Дай Бог, чтоб в нашем регионе это была не последняя такая практика»

derevnya_gorka: «Спасибо большое что рассказывайте нам такие истории! Мотивирует невероятно. Эти врачи патриота своей профессии кланяемся и желаем им энергии и крепкого здоровья»

vladimir_bumakov: «Геройские парни и женщины! Не испугались – взяли сделали!»

oksanaromanyk25: «Спасибо неравнодушным докторам! Пусть так будет всегда! Взаимопомощь и обмен опытом. Пациенту скорейшего выздоровления!»