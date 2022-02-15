Масленица 2022 в Пскове: куда сходить и что посмотреть

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Глава администрации Пскова Борис Елкин огласил решение проводить празднование Масленицы в двух точках города. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ 15 февраля.

О выборе места для проведения масленичных гуляний в Пскове велись разговоры с 18 января. Сити-менеджер города предложил псковичам сообща определиться с местом в своем Instagram-аккаунте. К обеду того же дня выявились лидеры в голосовании

МАСЛЕНИЦЕ БЫТЬ!

По словам спикера, для горожан будет организован настоящий праздник. Несмотря на то, что массовых гуляний не будет, а размах празднования будет зависеть от эпидемиологических условий, в этом году в городе не хотят пропускать праздник

«Масленице быть, – заявил псковский сити-менеджер. Будет две точки на территории города. Основная там, где сейчас каток. К сожалению, каток надо потихоньку разбирать, потому что в ближайшие две недели отрицательных температур не ожидается и он просто растает. И надо потихоньку начинать подготовку к Масленице», – рассказал Борис Елкин.

ГДЕ ПРОЙДУТ ГУЛЯНИЯ

Первой точкой, как уже упомянул Елкин, станет Финский парк. «Фотозона будет где каток. Туда организуем три входа. Хотим создать такую тематическую зону с музыкой и может быть с какой-то анимацией. Но это будет зависеть от ограничений», – пояснил сити-менеджер.

Для горожан постараются создать праздничную атмосферу. Даже несмотря на то, что во время проведения Масленицы около места празднования будет идти реконструкция Троицкого моста, ремонт постараются прикрыть. А также часть гуляний планируется перенести на другую точку.

«Вторая зона будет на четырех углах. Думаю, этот вопрос отдельно презентует область. Но и там тоже будет очень интересно. Я считаю, что территория на четырех узлах очень хорошая зона для проведения мероприятий, надо её развивать. По чучелу есть мысли, как сжечь, и есть наработки. Но будем согласовывать с Роспотребнадзором и другими организациями», – поделился Елкин.

БЛИНЫ БУДУТ?

По традиции, на Масленицу всегда готовятся блины, а местах празднования устанавливаются полевые кухни. Но Борис Елкин поспешил огорчить горожан.

«Блинов точно не будет. Мы планируем сделать ярмарочную деятельность, по аналогии с новогодней. Чтобы люди могли прийти и купить товары местных производителей.

Напомним, в прошлом году на Масленицу в Печорах для гостей приготовили 1000 блинов, а всех желающих катали на лошадях.