Артисты «Псковского цирка» отправились на фестиваль любительских цирковых коллективов в Тверскую область

Фото: Ирина Михайлова

Артисты народного коллектива «Псковский цирк» примут участие в межрегиональном фестивале любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства» в Тверской области. Чем псковские участники планируют удивлять жюри конкурса, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала основатель, главный режиссёр и художественный руководитель коллектива Ирина Михайлова.

Для многих псковичей окажется в новинку то, что в Пскове имеется собственный цирк и есть настоящие цирковые артисты. Но псковичи зрелого возраста при упоминании Псковского цирка вспоминают, что в самом центре Пскова располагается база местных циркачей –Городской культурный центр.

Фото: Ирина Михайлова

Цирк в Пскове появился в 1967 году и только через 17 лет образовался первый творческий коллектив под названием «Циркачонок». И уже четыре года он существует под названием «Псковский цирк». Главный режиссёр местного циркового коллектива рассказала, как артистам удалось попасть на всероссийский фестиваль.

«По условиям фестиваля сначала был видео отбор. Можно было прислать три видео на отбор. У нас выбрали два номера. Поэтому первый этап мы уже прошли и завтра будет наш первый конкурсный день», – поделилась Ирина Михайлова.

Фото: Ирина Михайлова

На фестиваль из Пскова, помимо артистов, приедут претенденты из 13-ти областей: Тверской, Смоленской, Ленинградской, Московской, Калининградской, Волгоградской, Саратовской областей, Хабаровского и Краснодарского краёв, Ульяновска, Магадана, Перми и Орла. Артисты будут соревноваться в мастерстве друг с другом в ловкости и смелости, а также способности демонстрировать наивысшие достижения в цирковом искусстве с артистичностью. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, членами жюри будут значимые в цирковом искусстве эксперты.

Фото: Ирина Михайлова

«Председателем жюри фестиваля станет Ирина Талина – художественный руководитель курса кафедры режиссура цирка ГИТИСа, преподаватель высшей категории, лауреат Международных конкурсов и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1985 года. Экспертами также выступят представители Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Московской театральной лаборатории «MosTlab», Российской государственной цирковой компании, Тверского государственного цирка», – сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Представлять честь Псковской области перед именитым жюри отправятся пять артистов. В одиночку балансировать на катушках будет 11-летний Егор, перевоплотившись в образ Чарли Чаплина. Вшестером номер-антипод (выполнение трюков с вращением предметов ногами, лежа на специальном ложе) под названием «Ярмарка» представят четверо ребят: двое 17-летних парней и 14-летние девочки.

Фото: Ирина Михайлова

«Это очень значимый для нас фестиваль. Каждый конкурс – это почва для продолжения профессиональной деятельности. Мы смотрим на других, жюри смотрят на нас. Некоторым молодым артистам везет и им предлагают поступление в цирковое училище», – отметила основатель «Псковского цирка» Ирина Михайлова.

Победителей планируют объявить уже 18 февраля. Церемония награждения пройдет на арене Тверского цирка во время Гала-концерта лауреатов конкурса. Желаем псковским артистам выступить на максимуме своих возможностей!