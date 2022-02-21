В соцсетях обсуждают открытие Псковской области для беженцев из Донецка и Луганска

Фото из архива КП

Ситуация в Украине на протяжении несколько дней напряженная. Продолжается массовая эвакуация в Россию детей, женщин и пожилых людей с территории Донецка и Луганска. Псковская область заявила о готовности протянуть руку помощи попавшим в беду. Псковичи обсуждают решение администрации региона.

В 15:15 21 февраля официальный Telegram-канал Псковской области сообщил о решении принять жителей Донецка и Луганска, где в настоящее время обостренная обстановка с каждым днем нарастает все больше.

«По моему поручению подготовлены пункты временного размещения, – заявил губернатор Михаил Ведерников спустя сорок минут после объявления об открытии региона для беженцев. – На настоящий момент мы готовы принять до 400 человек, а при необходимости оперативно подготовим площади для 1 тыс беженцев. Им будет обеспечено проживание, питание, оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Желаю всем, кто попал в эту непростую ситуацию, мира и скорейшего возвращения в родные дома! До этого момента мы сделаем всё необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле».

Большинство псковичей и подписчиков Instagram-аккаунта главы региона поддержали решение принять беженцев. Кроме того, горожане уже организовали сбор продуктов и вещей для жителей Донецка и Луганска.

aidekogelschatz: «Бедные люди, не представляю что такое покинуть свой родной дом... Мы с приятельницами уже договорились, что соберём продуктов, кто что сможет. Всем добра, людей очень жаль»

evas.izova: «Людям больше не на кого рассчитывать, так жаль их, на работе собираем мешок с продуктами, очень много неравнодушных нашлось, за пол дня уже заполнили»

aleksandra.sashunia: «Хорошо. Что помогаете. У нас сейчас стабильно над головой небо чистое. Иди работай. А людям действительно тяжело. Очень страшно»

aleksandrpetrov6283: «Помогать надо! Это наши православные , русские люди в широком смысле этого слова, которые нам доверяют и надеются на помощь России»

sobolev.robert1998: «Псковская область и другие регионы молодцы. Беженцам очень нужна наша поддержка. Народ, давайте поможем кто чем может! Есть адреса пунктов сбора помощи»

В комментариях под постом губернатора опубликовали официальные адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Пскове и Великих Луках:

– Псков, ул. Гоголя, д. 9, тел. для связи 8 (8112) 66-25-12.

– Великие Луки, ул. Некрасова, д. 10, тел. для связи 8(81153) 4-80-11.