Стали известны победители проекта «Губернаторский дневник» в I триместре учебного года 2021/2022

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Пришел долгожданный день, когда «Комсомольская правда в Пскове» начинает рассказывать о победителях первого триместра 2021-2022 учебного года и девятого сезона акции «Губернаторский дневник». Кроме объявления оценок, мы решили поближе познакомить всех с лучшими ребятами региона. Первыми о победе отличников, конечно же, узнали их мамы. У них-то мы и узнали пару секретов о дневниках отличников.

Как он все успевает

Среди 2-4 классов в первом триместре победу одержал третьеклассник Путяков Дмитрий из Социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова. В его копилке «пятерок» за весь учебный год оказалось 517 отметок.

Мы должны признаться, Диме удалось попасть в 10-ку участников с самым большим количеством общегодовых оценок. Удивительно, что во всех сезонах у юного псковича удалось набрать чуть ли не одинаковое количество отметок по предметам.

Конкретно:

За осень: 172

За зиму: 172

За весну: 173

О своей победе Дмитрий узнал в летнем оздоровительном лагере, где находится уже вторую смену подряд. По словам мамы победителя Татьяны Меликидзе, жизнь Димы наполнена победами и всегда заряжена на успех, ведь кроме учебы у отличника есть масса увлечений.

«Я сама иногда сама удивляюсь, как он все успевает. Вот, меня спрашивает учитель, может у вас не 24 часа в сутки, как у всех, а больше? Уже 10 лет Дима изучает английский язык, с четырех лет увлекся плаванием, с пяти – футболом», – поделилась с нами Татьяна Меликидзе.

Свои увлечения Дима не бросает, постоянно ищет возможность обучиться чему-то новому и развить не только умственные способности, но и физические.

«Сейчас новым и очень серьезным увлечением у Димы стало Кудо. Со следующего года планируем вернуться в футбол, ведь очень много времени ему посвятили и не хочется бросать из-за нехватки времени. Дима любит играть в шахматы, читать, раньше занимался робототехникой, где занимался лего-программированием. На домашние уроки в день мы тратим примерно 3-4 часа», – поделилась секретом идеального дневника мама отличника.

В третий раз за победой

Среди 5-7 классов в первом триместре победу одержала пятиклассница Волкова Ольга. Девочка уже становилась победительницей в нашей акции аж три года подряд. Оля учится в Порхове, в Полонской средней школе № 1. В ее багаже за весь учебный год набралось 448 «пятерок».

Конкретно:

За осень: 181

За зиму: 163

За весну: 104

«Нам кажется, что едем к себе домой, – рассказывает мама трехкратной победительницы Эльвира Константинова. – Помню, какие эмоции мы испытали в первый раз – это было очень важно и для Оли и для нас, родителей. Вторую победу вспоминаем с улыбкой – тогда в СМИ появилась информация, что Оля решила стать президентом. Мы смеялись всей семьей, а дочь не понимала, почему смеемся. Конечно, ребенок взрослеет. Сейчас она уже понимает, что это была детская фантазия. Видно, очень вдохновилась встречей с губернатором».

Нашей отличнице легко даются устные задания, поэтому на учебу дома уходит порядка 4 часов. Оставшееся время девочка посвящает спорту.

«Какое-то время мы боялись, что начнутся предметы, где нужно будет много читать и пересказывать. Но у Оли с этим проблем не оказалось. Она все запонимает со школы, поэтому дома можно и не читать, если хорошо послушала учителя. Также Оля любит заниматься английским. А в оставшееся время ходит на футбол – это самое любимое занятие. Она посещает спортивную секцию и уже заработала два золотых значка ГТО: первая и вторая ступень. Через год поедем за третьим», – делится планами мама победительницы.

Учеба до фанатизма

Среди 8-11 классов в первом триместре победу одержала девятиклассница Кузина Ангелина. Девушка учится в великолукской школе №1 на одни «пятерки», четверка в ее дневнике – крайне редкий случай. И за этот непростой год она заработала в журнал 399 отметок.

Конкретно:

За осень: 185

За зиму: 120

За весну: 94

О своей заслуженной победе девушка узнала от мамы на работе. Во время каникул Ангелина решила заработать собственных денег и устроилась в ларек с продуктами в своем дачном поселке. Однако это не первая настоящая работа отличницы.

«Прошлым летом Ангелина уже работала, – делится мама Марина Кузина. – Тогда первым ее рабочим местом стало кафе. Она мыла посуду. Эта работа оказалась очень тяжёлой и после пяти рабочих смен дочь сказала: теперь я понимаю, для чего нужно хорошо учиться».

Сейчас у юной великолучанки работа, что называется, в удовольствие. В ларек за продуктами к ней приходят пенсионеры и дети, которые также отдыхают на каникулах. «Ей нравится общаться с людьми, это видно», – делится мама.

«Ангелина все время в учебе, я бы даже сказала, что она ею занимается с фанатизмом. В пятом классе она заявила, что нужно закончить ходить в кружки, чтобы успевать хорошо учиться. На тот момент мы ходили на гимнастику и в художественную школу. Летом прошлого года она ходила в сельхоз институт к лектору, чтобы он доступным языком объяснил ей предметы и не пришлось нанимать репетитора», – рассказывает Марина Кузина о любимой дочери.

КСТАТИ

Всего в учебном году 2021/2022 на конкурс было подано 343 заявки. Это ребята из школ Псковской области, которые заработали большое количество пятерок и решили побороться за местечко на чаепитии с губернатором. Сильнейших определяют в четырех группах – 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. В этом году мы приняли решение трех отличников определить в отдельную номинацию года – «За старательность и настойчивость в обретении знаний».