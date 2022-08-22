«Вернуть зрителя в кинотеатры»: в Псковской области приступили к съемке сиквела «Холопа»

.

В Псковской области приступили к съемкам продолжения самой кассовой отечественной кинокомедии «Холоп». Режиссер Клим Шипенко прибыл со съёмочной группой и звёздными актерами в кинодеревню Новоржевского района.

ВЕРНУТЬ ЗРИТЕЛЯ В КИНОТЕАТРЫ

.

«Я никогда не снимал продолжений, – признается Клим Шипенко. – „Холоп 2“ для меня — интересная сложная задача. К продолжениям успешных фильмов зрители всегда относятся с особым вниманием и повышенными требованиями. Они хотят видеть все то, что им понравилось в первой части, но и испытать что-то новое от второй. Юмор и зрелищность — главные компоненты франшизы. Но мы не забываем также о том, что это поучительное и глубокое кино, в котором сплетаются история любви и история взросления».

Роль Гриши, главного героя, по-прежнему, принадлежит Милошу Биковичу. Во время старта съёмок он напомнил, как пару лет назад «Холоп» стал самым кассовым фильмом российского кинопроката.

.

«Проект важен особенно сегодня, потому что нам надо вернуть зрителя в кинотеатры. У нас есть такая возможность, и я считаю, что этот фильм, если мы хорошо сделаем свою работу, имеет такой потенциал... Мне кажется, это сегодня очень важно», — сказал Милош Бикович.

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ГРИШИ НЕ ЗАКОНЧЕНО

В этой части сюжет закрутился вокруг нового героя – разбалованной девушки Кати, которую сыграет Аглая Тарасова. Героиня идёт по следам Гриши, которого вновь играет Милош Бикович. Она садится за руль нетрезвой, может легко нагрубить и ей все сходит с рук.

Все благодаря маме Кати, которую сыграет Наталья Рогожкина. Чиновница не спешит перевоспитать дочь, а раз от раза «отмазывает» ее закона.

Гриша в этот раз посмотрит на себя со стороны. На его долю выпало помочь девушке и повлиять на ее жизненный выбор.

«Он сейчас попытается перенести свой опыт на других. Исправить человека не так просто, и он находится в этом процессе. И мы не закончили эту работу в конце первого фильма. Поэтому он сейчас продолжает работать над собой, но уже через других, потому что это один из посылов фильма, что человек не существует без своего общества, без среды, в которой он рос и на которую он влияет», — объясняет Милош Бикович.

ТОЛЬКО ДЕРЕВЬЯ СТАЛИ ВЫШЕ

Вместе с прежней съёмочной группой прибыли и знакомые зрителю по первой части актеры.

.

«Как полет с Земли на Марс: только деревья тут стали выше», – поделился впечатлениями о возвращении актер Иван Охлобыстин.

.

Полюбившаяся для большинства актеров псковская кинодеревня станет дикорацией и для новой истории «Холопа». Как поделились актеры, они скучали не только по местному антуражу, но и по людям.

.

«Первое, что я подумал, вернувшись на площадку: «Господи, только бы не лошади» и «Слава богу, в этот раз я не буду ночевать в хлеву». Это не претензия к продакшену, это просто сценарная обстановка. Но я рад, что я здесь, потому что в прошлый раз нас местные ребята, которые участвовали в съёмках фильма, очень тепло встречали, и это осталось в моей памяти как очень положительное событие и очень тёплая встреча. Я очень благодарен всем людям, которые участвовали, и Псковской области, потому что как народ вас воспринимает — это нельзя никак симулировать», — заключил Милош Бикович.