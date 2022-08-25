Водонапорная башня в Новосокольническом районе стала смертельным пленом для десятка аистов

Фото: Марина Круглякова

В деревне Паколово Новосокольнического района Псковской области местные жители заметили, как аист свалился в заброшенную водонапорную башню и не может выбраться из нее самостоятельно. Когда люди отправились на помощь птице, они были шокированы находкой. Об этом пишут в сообществе Центра реабилитации птиц «Дом белого аиста» в VK.

«Молодой, неопытный аист пытался приземлиться на ветхую водонапорную башню с прогнившей крышей, не удержался и рухнул внутрь башни», – написали сотрудники центра.

Тревогу забила местная жительница Марина Круглякова в местном сообществе около полуночи.

«Здравствуйте! Каждый год в д.Паколово в эту башню проваливаются аисты и погибают. Вчера вечером эта беда случилась снова! Аист ещё живой (возможно и не один), бьётся внутри, но помочь мы ему ничем не можем..(пост писала в 11 дня). Эта башня стоит без дела, более 20-ти лет, верх сгнил и провалился внутрь. Не пора ли её уже снести, пока она не упала на трансформатор?!», – написала Марина Круглякова в сообществе «Подслушано Новосокольники».

Фото: Марина Круглякова

В комментариях к посту Марина пояснила, что обращалась с этим вопросом в МЧС, безрезультатно, отказали. После этого сотрудники «Дома белого аиста» решили лично взять под свой контроль спасение птицы. Они обратились к заместителю председателя Комитета по природным ресурсам Псковской области А.В.Горкуновой, а также оставили обращение с просьбой экстренно помочь на сайте губернатора Псковской области.

«Аномальная августовская жара, птица больше суток внутри раскалённой на солнце водонапорной башни. Надежды на спасение почти не было, вечерние комментарии Марины под первоначальным постом оптимизма не добавляли. А сегодня после 9 утра, от неё пришло: "Доброе утро! В деревне Паколово оно наидобрейшее! Аиста извлекли из башни живым и невредимым!"», – написали сотрудники Центра реабилитации белого аиста.

Как оказалось, на просьбу о помощи отреагировал глава администрации Новосокольнического района Виталий Соловьёв. Он сообщил, что утром на место падения птицы выезжал сварщик ООО «СПК колхоз Маевский». В башне оказалось огромное количество костей погибших птиц.

Фото: Марина Круглякова

«Направленный гендиректором общества А.Н. Пасуевым, [сварщик – ред. КП] прорезал отверстие в башне и вызволил попавшего в неё аиста, птица жива и здорова. Как сообщил руководитель, в ближайшее время планируется демонтаж данной неиспользуемой башни», – сообщил Виталий Соловьёв.

По словам специалистов Центра реабилитации, заброшенные водонапорные башни представляют опасность для крупных птиц и «это ещё одна проблема, на которую следует обращать внимание».

По словам местных жителей, эта башня служила «ловушкой» аистов долгое время. Местные жители и специалисты надеятся, что башня будет демонтирована.