«Покойнику приятно»: кладбище в Новосокольниках облюбовал молодой эзотерик

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Половина тортика, орешки со сгущенкой, печенье, фрукты, ягоды, мясо и алкоголь. Нет, это не набор для пикника. Такие атрибуты для ритуала на кладбище использует некий новосокольнический эзотерик. Фото с таким разнообразием продуктов и свечами на могиле появилось в одном из местных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» и немало шокировало пользователей.

Фото: из личного архива героя

На странице мужчины, которого местные жители подозревают в проведении магических обрядов, размещено много фотографий с кладбищ. Мы тоже отыскали этого новосокольнического эзотерика, если быть точнее, то практика – так он сам себя называет.

Как оказалось, Сергей Немирский молодой, позитивный и открытый молодой человек. Папа четырехмесячной дочурки и заботливый муж признался, что не родился с паранормальными способностями. Он получил их особым трудом.

https://www.kp.ru/share/i/4/2423736/wr-960.jpg?0.497120778911576

«Человек, который посвятил себя высшим энергиям, отдал часть своей жизни, массу ресурсов и энергии на интеллектуальное саморазвитие, на духовное, ментальное, на обучение и иже с ним», – так выглядит настоящий практик, объясняет своим подписчикам Немирский.

Мы расспросили Сергея о загадочных фотографиях, всплывших в социальных сетях, о том, как распознать, что на могиле вашего близкого был проведен магический ритуал и как это влияет на усопшего.

Фото: из личного архива героя

Сергей, у вас на странице не мало доказательств, что к вам обращаются за помощью. Это знакомые или люди со всей России? Что они просят и как вы им помогаете?

– Со всей. Оказываю помощь тем, кто сам не может себя вытянуть в тех или иных жизненных моментах. Бывает всё. Но на порчи у большинства нет денег, привороты сам не люблю, если почитать стенку, там можно понять моё отношение к этому. Работы в плюс и минусовые тем, кто заслужил. В основном.

А как вы к этому пришли, откуда у вас появились паранормальные способности?

– Бывшую хотел вернуть (смеется). Потом по книгам Вуду обучался и наставнице платил. Единственная, кого реально люди уважали (ну или боялись) Новоселова. Но её ВС [прим. Высшие силы – ред. «КП»] наказали – выпала из окна.

То есть среди нас реально существуют люди с паранормальными способностями: через ладонь чувствуют или читают мысли... У вас есть какая-то необычная способность?

– Читать мысли и читать людей - это разное. Мысли никто не умеет читать, разве что в фильмах. А выстроить какую-то логическую цепочку исходя из особенностей человека, его рассказа, психологии, таро и тп. – можно в легкую. Потенциал есть у всех людей, кто-то его развивает, кто-то нет. У кого-то в роду занимались, у кого-то нет. От природы никаких, кроме настырности. Всему обучался.

У вас на странице написано, что вы эзотерик, дипломированный психолог, диагност. А почему не экстрасенс?

– Ну и экстрасенс, и практик вещи разные. Практик не может быть экстрасенсом, а экстрасенс практиком (в плане делать обряды). За редким исключением, конечно же.

Как вы относитесь к тем, кто злобно отреагировал на ваши фотографии с кладбища? Многие ведь обвинили вас и в том, что были сломаны и украдены скамеечки у могил...

– Просто некоторым личностям в этих «популярных» группах некого пообсуждать: <...>. Скука и рутина, активность падает. Все люди, кто делает что-то аналогичное моему, за собой убирают, поэтому ничего это не несёт.

Фото: из личного архива героя

А ритуалы вы делаете на определенных могилах или местом для ритуала может стать любое надгробие?

– Определённых. И, поспешу кого-то разочаровать, уже давно не в Псковской области.

Получается, гнев жителей Новосокольников не оправдан и они не могли видеть вас на местных кладбищах?

– По моему скромному мнению, в 2-3 часа ночи на кладбищах простому обывателю делать нефиг, следовательно кто меня там мог видеть - большой вопрос.

Понимаете, как бы так объяснить, Новосокольники - город с населением 6 тысяч человек, это маленький город достаточно. И все у всех на виду. Там, в принципе, любой человек, который так или иначе отличается от привычной серой массы, он будет выделяться.

Любые мои действия, они, с той или иной стороны объясняются логически, морально... если они объяснимые. Но есть действия таких людей, которые мало того, что они не разбираются в этом всем, они не пытаются как-то проанализировать. Они делают какие-то бездумные выводы, исходя из своих знаний. Эти люди занимаются ерундой от скуки.

Возможно ли как-то понять, что на могиле близкого проходил магический ритуал?

– Никак, если человек за собой убирает и оставляет лишь помин. Наоборот, покойнику приятно.

Фото: из личного архива героя

Приятно, что на его могиле проводят ритуал?

– А кому не приятно, когда о нем не забывают, выходят на контакт, ещё и «кормят» и поминают? Это все за гранью логики и человеческого понимания, да и не особо я хочу в это вдаваться. Эти направления практикуются издавна, если бы покойники были не довольны чём-то, это все бы загнулось, к практикам бы не обращались, поскольку не было бы результатов. Какой недовольный покойник будет помогать человеку, который вывел его из баланса?

К нам в редакцию поступает огромное количество сообщений с просьбами найти гадалку или ясновидящую. Помните, что лучше, чем мы сами, нам не поможет никто. Однако, если вашей жизни или здоровью что-то угрожает – не медлите и обратитесь в специализированные службы. В Псковской области существует немало круглосуточных горячих линий и телефонов доверия, где обязательно помогут, а ваша личность останется анонимной.