Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
26 августа 2022 15:56

«Считайте, что это Валуев»: псковичка объяснила, зачем ударила кулаком лошадь в Детском парке

Откровения псковской конезаводчицы, попавшей под волну хейта за воспитательные меры, предпринятые для своей лошади в Детском парке
Источник:kp.ru
Скрин с видео пользователя Irinka Irinka

Скрин с видео пользователя Irinka Irinka

«Зря лошадь ее не лягнула в ответку. Желательно в голову», «Ужас! Не дай бог ей иметь детей», «Хочется подойти и ей так же по ее морде втащить», – так пользователи социальных сетей, не жалея выражений, отзывались в адрес псковички, ударившей лошадь в Детском парке Пскова.

Шокирующее видео 16 августа сняла прогуливающаяся в парке парочка. В этот день, как и обычно, в парке детей катали на лошадях. Но в один момент женщина, предлагающая услуги проката, ударила спокойно стоящую лошадь кулаком.

«Сидели с моим молодым человеком на скамеечке, смотрели на лошадок, – вспоминает очевидица. – Из-за чего мы на них обратили внимание? Потому что первый удар был ногой от этой мадам. Я не знаю, может она [лошадь – ре. «КП»] что-то слизать хотела с асфальта. В общем, получила по мордасам. Пока мы сидели в парке, они продолжали стоять в том месте, что снято на видео. И она с какой-то периодичностью подойдет, ударит несколько раз подряд лошадь. Там, по сути, что, лошадка копытом цокнула... и получила», – рассказывает псковичка Ирина, которая решила поделиться с псковичами данным инцидентом и разместила видео в комментариях одного из пабликов.

Видео с моментом удара девушкой лошади завирусилось, и на сегодняшний день под ним собралось уже более 50 тысяч просмотров. Видео подхватили и другие псковичи, которые решили бросить крик о помощи.

«Добрый вечер! Помогите пожалуйста привлечь внимание к данной проблеме! Это не однократное жестокое обращение с лошадьми в данной сфере "бизнеса", этими вот "кураторами" лошадок, но наконец-то появилось видео подтверждение», – написала пользователь соцсетей.

КОНЕЗАВОДЧИЦА ПРЕРВАЛА МОЛЧАНИЕ

40-летняя псковичка Ольга Войченко – та девушка, на которую обрушился шквал хейта в интернете. (Имя изменено по просьбе героя, – ред. «КП») – долго хранила молчание, но, изрядно устав от слухов, решилась на откровенный разговор с kp.ru.

По словам женщины, это не первый резонансный случай с ее участием, который вышел на обозрение общественности за время ее работы. И личность конезаводчицы уже настолько примелькалась в интернете, что на интервью с «Комсомолкой» она согласилась не сразу. А рассказав о том, что болит на душе, женщина до конца не была уверена, что общественность ее вновь не накроет волной ненависти.

Фото анонима из сообщества Инцидент Псков

Фото анонима из сообщества Инцидент Псков

«600 КИЛОГРАММ – НЕ СОБАЧКА»

Конюшня стала ее вторым домом с самого юного детства. И вот уже более 30 лет маленькое хобби является для нее делом всей жизни, а кони – самым дорогим, для чего она не жалеет ни денег, ни сил, ни времени.

Многие не понимают, что такое ухаживать за лошадьми, – объясняет наша собеседница. Любовь к лошадям – не заработок денег. Запастись сеном, покормить утром, днем и вечером, помыть, причесать, покосить траву и убрать за лошадью – и так 24 часа. Она выражается именно в уходе. Они и болеют, и коликами страдают, что даже приходится ночевать с ними.

Таких частников, как Ольга Войченко – не много. В тот момент, когда конюшня женщины нуждалась в помощи, не пришел никто.

– Было время, когда было очень тяжело. Набирали людей, чтобы ухаживать за двумя старенькими лошадьми. С ними нужно было просто проводить время, следить, стоять рядом и общаться. Но людям очень тяжело. Еле нашли двоих. Они две недели походили и все. Ни один оратор в интернете не сможет поработать здесь.

А «ораторов», готовых на все, только чтобы Ольгу засудили за причинение вреда животным – немало. Женщина подозревала, что на нее давно «охотятся». Неприятели устроили первую слежку еще 15 августа. Тогда завистники поджидали женщину с камерой в Финском парке. А тот ролик, что набрал просмотры полсотни тысяч человек, сняли 16 августа, но выложить решили только через неделю. Замести следы – уверена Ольга.

Снимали два дня подряд. А потом в интернете стали выставлять фотографии. Через неделю появилось это видео. Причем публикуют фейки. У них у всех котики на аватарках. Разве адекватный человек напишет "мр...ь", что меня убить надо? Лошадь – это 600 килограмм – не собачка. Ее нужно одергивать, показывать, объяснять. Нужно расставлять приоритеты. Дать «по попе» – не вариант.

ЕГО БИЛИ ДО КРОВИ

Главным героем разлетевшегося в соцсетях ролика стала не столько сама Ольга, сколько ее белый конь. Комментаторы очень переживали за животных, содержащихся у Ольги, и порой приписывали им чрезмерную худобу и даже побои. Люди уделяли особое внимание состоянию лошадей, подозревая хозяйку в жестком обращении с ними. Мало кто мог догадываться, что лошадь в своей жизни успела пережить истязания пострашнее.

– Я его выкупила у цыган. Шрамы остались на холке от того, как его плеткой били. Забрала еще в крови, долго отмывала и лечила. Он был настолько заглистован, что даже кашлял (возможно паразиты были уже и в легких). Я провела большую работу по его восстановлению.

Но несмотря на тяжелую жизнь лошади, Ольга заботится за ним с особой любовью. Ведь такую лошадь найти совсем непросто.

– В город может выходить только тот конь, который не боится машин и громких звуков. Работают совершенно не все лошади – единицы. Есть старые лошади, есть спортивные и импульсивные. У него тоже есть некоторые проблемы. Потому что с ним не занимались в детстве совсем. Но это по мелочи.

Такая, как покажется конезаводчику мелочь, и сыграла с Ольгой злую шутку 16 августа.

Лошадь повадилась перегрызать повод. У него это один раз уже получилось сделать. Взял в губы – я вижу и сразу реагирую. Хлыст тут не поможет, как и в случае похлопать – это вообще похвала. А кулаком я его не пробью, я делаю это чтобы он понял.

Убедить общественность в том, что удар кулаком – это не жестокое обращение с животными у Ольги вряд ли получится на словах. Ведь разобраться в том, нарушила ли она закон по статье 245 УК РФ (предполагает нанесение увечья или смерть животного) может только полиция. Но объяснить, почему в тот момент женщина поступила именно так – она полностью готова.

– Лошадь большая. Считайте, что это Валуев. Если я ударю его своим кулаком – он почти не почувствует. Многие же видели ролики, где лошади играют с друг другом, ударяя копытами. А там удар очень серьезный. Воспитание лошади во многом зависит от реакции. Наказание действенно только в моменте. У них краткосрочная память. Если этого не сделать, то лошадь только на мясо пойдет как социально опасная.

Фото: Юлия Сорокина

Фото: Юлия Сорокина

«ЖИВОДЕРКА»

На жалобы псковичей о том, что лошади долгое время проводят в парке на солнце и им не дают воду – конезаводчица тоже находит адекватное оправдание. И припоминает еще один нелепый случай, когда псковичи оклеветали ее за издевательство над лошадьми.

– Я их пою прямо в парке. Мой сын набирает воду для коней в храме, это знают многие. Там нам разрешают брать воду. Помню в один момент конь понял, что я его пою последним. Он пьет сразу три ведра и мне проще напоить сперва маленькую пони, чтобы все оставшееся отдать ему. Он понял, что он не главный и стал идти к сыну вперед. Ну, я его и наказала. Поставила ведра и учила, что это я решаю, когда он будет пить, а не он. Так же можно все дозволить и он будет этим пользоваться. В этот момент мимо прошла женщина и отругала меня за то, что я ему не даю пить в жару.

Такие случаи не редки. Вопреки сторонним мнениям, Ольга выводит лошадей в парке прямо на солнце. Потому что знает, что тень – главный их враг, там очень много мух и мошек. Именно от этого мучаются те кони, которые днем проводят время в стойле.

По словам Ольги Войченко, закупка амуниции для подопечных в последнее время сильно подросла в цене. Отсюда и ценник на прогулку на коне и пони в Пскове. Заменить обычные вилы и лопату – это самое дешевое, что можно сделать в конюшне. Покупка обойдется не меньше тысячи рублей. Дальше – только больше. Стоимость обычного седла – 50 тысяч рублей, купить сено на три дня – 2500 рублей, заказать фуру – 50 тысяч рублей. В любом деле есть трудности. Но занимаясь таким благородным делом, Ольга никак не могла представить, что город ополчится против нее.

– Очень сильно обидно, что столько вложила, чтобы у них [лошадей, – ред. «КП»] было лучшее сено. А потом захожу в интернет и вижу – «живодерка». Пускай, кто написал, придет ко мне и поработает. Мне обидно, что люди такие. Может личная неприязнь, а может зависть.

Резонансом вокруг видеоролика заинтересовалась и полиция Пскова. Сотрудники УМВД ежедневно проводят мониторинг социальных сетей. Кроме фиксирования самого инцидента, в пресс-службе УМВД России по Псковской области рассказали, что у Ольги также есть право разобраться с обрушившимся шквалом негатива в ее сторону.

«Если распространятся порочащие сведения о гражданине или юридическом лице (кроме случаев защиты деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности), спор подсуден суду общей юрисдикции. Если распространяются порочащие сведения о юридическом лице (защита деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности) – арбитражному суду. Иными словами: Ольга может собрать все скрины, провести лингвистическую экспертизу высказываний, нанять адвоката и обратиться в суд», – заявили в ведомстве.

Интересное