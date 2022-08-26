«Считайте, что это Валуев»: псковичка объяснила, зачем ударила кулаком лошадь в Детском парке

Скрин с видео пользователя Irinka Irinka

«Зря лошадь ее не лягнула в ответку. Желательно в голову», «Ужас! Не дай бог ей иметь детей», «Хочется подойти и ей так же по ее морде втащить», – так пользователи социальных сетей, не жалея выражений, отзывались в адрес псковички, ударившей лошадь в Детском парке Пскова.

Шокирующее видео 16 августа сняла прогуливающаяся в парке парочка. В этот день, как и обычно, в парке детей катали на лошадях. Но в один момент женщина, предлагающая услуги проката, ударила спокойно стоящую лошадь кулаком.

«Сидели с моим молодым человеком на скамеечке, смотрели на лошадок, – вспоминает очевидица. – Из-за чего мы на них обратили внимание? Потому что первый удар был ногой от этой мадам. Я не знаю, может она [лошадь – ре. «КП»] что-то слизать хотела с асфальта. В общем, получила по мордасам. Пока мы сидели в парке, они продолжали стоять в том месте, что снято на видео. И она с какой-то периодичностью подойдет, ударит несколько раз подряд лошадь. Там, по сути, что, лошадка копытом цокнула... и получила», – рассказывает псковичка Ирина, которая решила поделиться с псковичами данным инцидентом и разместила видео в комментариях одного из пабликов.

Видео с моментом удара девушкой лошади завирусилось, и на сегодняшний день под ним собралось уже более 50 тысяч просмотров. Видео подхватили и другие псковичи, которые решили бросить крик о помощи.

«Добрый вечер! Помогите пожалуйста привлечь внимание к данной проблеме! Это не однократное жестокое обращение с лошадьми в данной сфере "бизнеса", этими вот "кураторами" лошадок, но наконец-то появилось видео подтверждение», – написала пользователь соцсетей.

КОНЕЗАВОДЧИЦА ПРЕРВАЛА МОЛЧАНИЕ

40-летняя псковичка Ольга Войченко – та девушка, на которую обрушился шквал хейта в интернете. (Имя изменено по просьбе героя, – ред. «КП») – долго хранила молчание, но, изрядно устав от слухов, решилась на откровенный разговор с kp.ru.

По словам женщины, это не первый резонансный случай с ее участием, который вышел на обозрение общественности за время ее работы. И личность конезаводчицы уже настолько примелькалась в интернете, что на интервью с «Комсомолкой» она согласилась не сразу. А рассказав о том, что болит на душе, женщина до конца не была уверена, что общественность ее вновь не накроет волной ненависти.

Фото анонима из сообщества Инцидент Псков

«600 КИЛОГРАММ – НЕ СОБАЧКА»

Конюшня стала ее вторым домом с самого юного детства. И вот уже более 30 лет маленькое хобби является для нее делом всей жизни, а кони – самым дорогим, для чего она не жалеет ни денег, ни сил, ни времени.

– Многие не понимают, что такое ухаживать за лошадьми, – объясняет наша собеседница. Любовь к лошадям – не заработок денег. Запастись сеном, покормить утром, днем и вечером, помыть, причесать, покосить траву и убрать за лошадью – и так 24 часа. Она выражается именно в уходе. Они и болеют, и коликами страдают, что даже приходится ночевать с ними.

Таких частников, как Ольга Войченко – не много. В тот момент, когда конюшня женщины нуждалась в помощи, не пришел никто.

– Было время, когда было очень тяжело. Набирали людей, чтобы ухаживать за двумя старенькими лошадьми. С ними нужно было просто проводить время, следить, стоять рядом и общаться. Но людям очень тяжело. Еле нашли двоих. Они две недели походили и все. Ни один оратор в интернете не сможет поработать здесь.

А «ораторов», готовых на все, только чтобы Ольгу засудили за причинение вреда животным – немало. Женщина подозревала, что на нее давно «охотятся». Неприятели устроили первую слежку еще 15 августа. Тогда завистники поджидали женщину с камерой в Финском парке. А тот ролик, что набрал просмотры полсотни тысяч человек, сняли 16 августа, но выложить решили только через неделю. Замести следы – уверена Ольга.

– Снимали два дня подряд. А потом в интернете стали выставлять фотографии. Через неделю появилось это видео. Причем публикуют фейки. У них у всех котики на аватарках. Разве адекватный человек напишет "мр...ь", что меня убить надо? Лошадь – это 600 килограмм – не собачка. Ее нужно одергивать, показывать, объяснять. Нужно расставлять приоритеты. Дать «по попе» – не вариант.

ЕГО БИЛИ ДО КРОВИ

Главным героем разлетевшегося в соцсетях ролика стала не столько сама Ольга, сколько ее белый конь. Комментаторы очень переживали за животных, содержащихся у Ольги, и порой приписывали им чрезмерную худобу и даже побои. Люди уделяли особое внимание состоянию лошадей, подозревая хозяйку в жестком обращении с ними. Мало кто мог догадываться, что лошадь в своей жизни успела пережить истязания пострашнее.

– Я его выкупила у цыган. Шрамы остались на холке от того, как его плеткой били. Забрала еще в крови, долго отмывала и лечила. Он был настолько заглистован, что даже кашлял (возможно паразиты были уже и в легких). Я провела большую работу по его восстановлению.

Но несмотря на тяжелую жизнь лошади, Ольга заботится за ним с особой любовью. Ведь такую лошадь найти совсем непросто.

– В город может выходить только тот конь, который не боится машин и громких звуков. Работают совершенно не все лошади – единицы. Есть старые лошади, есть спортивные и импульсивные. У него тоже есть некоторые проблемы. Потому что с ним не занимались в детстве совсем. Но это по мелочи.

Такая, как покажется конезаводчику мелочь, и сыграла с Ольгой злую шутку 16 августа.

– Лошадь повадилась перегрызать повод. У него это один раз уже получилось сделать. Взял в губы – я вижу и сразу реагирую. Хлыст тут не поможет, как и в случае похлопать – это вообще похвала. А кулаком я его не пробью, я делаю это чтобы он понял.

Убедить общественность в том, что удар кулаком – это не жестокое обращение с животными у Ольги вряд ли получится на словах. Ведь разобраться в том, нарушила ли она закон по статье 245 УК РФ (предполагает нанесение увечья или смерть животного) может только полиция. Но объяснить, почему в тот момент женщина поступила именно так – она полностью готова.

– Лошадь большая. Считайте, что это Валуев. Если я ударю его своим кулаком – он почти не почувствует. Многие же видели ролики, где лошади играют с друг другом, ударяя копытами. А там удар очень серьезный. Воспитание лошади во многом зависит от реакции. Наказание действенно только в моменте. У них краткосрочная память. Если этого не сделать, то лошадь только на мясо пойдет как социально опасная.

Фото: Юлия Сорокина

«ЖИВОДЕРКА»

На жалобы псковичей о том, что лошади долгое время проводят в парке на солнце и им не дают воду – конезаводчица тоже находит адекватное оправдание. И припоминает еще один нелепый случай, когда псковичи оклеветали ее за издевательство над лошадьми.

– Я их пою прямо в парке. Мой сын набирает воду для коней в храме, это знают многие. Там нам разрешают брать воду. Помню в один момент конь понял, что я его пою последним. Он пьет сразу три ведра и мне проще напоить сперва маленькую пони, чтобы все оставшееся отдать ему. Он понял, что он не главный и стал идти к сыну вперед. Ну, я его и наказала. Поставила ведра и учила, что это я решаю, когда он будет пить, а не он. Так же можно все дозволить и он будет этим пользоваться. В этот момент мимо прошла женщина и отругала меня за то, что я ему не даю пить в жару.

Такие случаи не редки. Вопреки сторонним мнениям, Ольга выводит лошадей в парке прямо на солнце. Потому что знает, что тень – главный их враг, там очень много мух и мошек. Именно от этого мучаются те кони, которые днем проводят время в стойле.

По словам Ольги Войченко, закупка амуниции для подопечных в последнее время сильно подросла в цене. Отсюда и ценник на прогулку на коне и пони в Пскове. Заменить обычные вилы и лопату – это самое дешевое, что можно сделать в конюшне. Покупка обойдется не меньше тысячи рублей. Дальше – только больше. Стоимость обычного седла – 50 тысяч рублей, купить сено на три дня – 2500 рублей, заказать фуру – 50 тысяч рублей. В любом деле есть трудности. Но занимаясь таким благородным делом, Ольга никак не могла представить, что город ополчится против нее.

– Очень сильно обидно, что столько вложила, чтобы у них [лошадей, – ред. «КП»] было лучшее сено. А потом захожу в интернет и вижу – «живодерка». Пускай, кто написал, придет ко мне и поработает. Мне обидно, что люди такие. Может личная неприязнь, а может зависть.

Резонансом вокруг видеоролика заинтересовалась и полиция Пскова. Сотрудники УМВД ежедневно проводят мониторинг социальных сетей. Кроме фиксирования самого инцидента, в пресс-службе УМВД России по Псковской области рассказали, что у Ольги также есть право разобраться с обрушившимся шквалом негатива в ее сторону.

«Если распространятся порочащие сведения о гражданине или юридическом лице (кроме случаев защиты деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности), спор подсуден суду общей юрисдикции. Если распространяются порочащие сведения о юридическом лице (защита деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности) – арбитражному суду. Иными словами: Ольга может собрать все скрины, провести лингвистическую экспертизу высказываний, нанять адвоката и обратиться в суд», – заявили в ведомстве.