«Я услышал крики девочек о помощи»: студенты псковского университета рассказали о трагедии с одногруппником на уроке физкультуры

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12 сентября в центре Пскова во время занятий физкультурой скончался 18-летний студент второго курса института математического моделирования и игропрактики (бывш. физмат) Кирилл А. О том страшном дне, который унес жизнь молодого человека рассказали одногруппники и прохожий, который тоже бросился на помощь.

В этот день, по традиции, занятия физкультурой у студентов вуза проходили на улице. Погода была по-настоящему осенней: пасмурной и прохладной, но температура воздуха позволяла преподавателям проводить занятия на свежем воздухе.

– На 4 паре у нас была физкультура. Весь сентябрь мы занимаемся на набережной, поэтому все преподаватели нас всегда просят одеваться потеплее. Сначала мы выполнили так называемую «восьмерку», то есть бег чуть больше 500 метров. После мы начали выполнять короткометражный бег для разогрева мышц. Нас поделили на две группы, Кирилл был в моей.

– Я бежал первый, – вспоминает одногруппник Кирилла, – Я услышал крики девочек о помощи. У Кирилла, видимо, произошел сердечный приступ, он упал, разбил лицо, но не потерял сознание.

В тот момент вся группа окружила упавшего парня. Все понимали, что здесь нет места шуткам и случилось что-то страшное. Вызвали скорую помощь.

– Первые 5-10 минут Кирилл еще находился в сознании.

Все были не просто в ужасе, у каждого в глазах был шок и недопонимание. Позже стало известно, что у Кирилла с детства были проблемы с сердцем, а летом этого года он перенес операцию на сердце.

– Мы не так часто общались, но, насколько мне известно, он находился в спецгруппе. Бег ему не так хорошо давался, но и преподаватель не требовал от него быстрого темпа и хороших результатов.

После того, как скорая констатировала смерть молодого человека, на место выехали правоохранительные органы.

- В вузе произошло трагическое событие, - появилось официальное сообщение в вузе. - После одной из пар студенту резко стало плохо, сотрудники вуза вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть. В настоящее время причина произошедшего выясняется. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным. И находимся с ними на связи.