Где находятся военкоматы и призывные участки в Псковской области: полный список адресов и телефонов

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Военный комиссариат субъекта Российской Федерации, располагается на Первомайской, дом 38. Телефон АТС: 8 (8112) 66-73-13, Электронная почта: voenkom_pskov@mil.ru

Военный комиссариат города Псков и Псковского района Псковской области находится на улице Первомайской, дом 38. Телефон АТС: 8 (8112) 72-72-61 Электронная почта: vk_pskov_8@mil.ru

Сборный пункт Военного комиссариата города Пскова и Псковского района находится в Любятово, на улице Новаторов, дом 3а, кабинеты 504, 506. Проехать можно на автобусе № 3, до остановки «улица Новаторов», или № 14 до остановки «Любятово» (далее пешком).

Функции, которые выполняются в сборном пункте:

– постановка на воинский учет для лиц, проживающих (временно пребывающих, в том числе без регистрации по месту пребывания) в г. Пскове и Псковском районе;

– уточнение документов воинского учета;

– прохождение медицинской комиссии;

– прохождение призывной комиссии;

– отправка к месту прохождения военной службы по призыву.

Позвонить в сборный пункт можно по телефону АТС: 8 (8112) 53-89-51

Военные комиссариаты Псковской области

Наименование