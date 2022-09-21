10 лучших отличников приглашены на прием к губернатору в Псковской области

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21 сентября в 15:00 в Пскове пройдет встреча губернатора Михаила Ведерникова с 10-ю отличниками региона. Лучших школьников Псковской области удалось определить благодаря ежегодной акции «Губернаторский дневник». За все время ее проведения на приёме у губернатора Псковской области побывало около 100 учеников школ области.

По итогу 2021/2022 учебного года любимая школьниками акция прошла уже в 9-ый раз. С целью определения победителей акции по итогам каждого триместра в трех возрастных группах (2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы) выбирались школьники с максимально большим количеством отличных оценок, а также, имеющие разносторонние интересы и активную жизненную позицию.

Победителями девятой акции «Губернаторский дневник» стали:

2-4 классы

– Путяков Дмитрий, МБОУ «СЭЛ №21»

– Березовская Софья, МБОУ «СШ №7 им. В. Н. Пушкарева»

– Дульдиер Алиса, МБОУ «СОШ№1»

5-7 классы

– Волкова Ольга, МБОУ «СОШ №1 г. Порхова «Полонская СОШ»

– Орлова Мария, АНОО «Ольгинская гимназия»

– Смирнов Глеб, МБОУ «Пустошкинский центр образования»

8-11 классы

– Кузина Ангелина, МБОУ СОШ №1

– Разговорова Кира, ГБОУ «Великолукская школа-интернат»

Отдельная номинация «За старательность и настойчивость в обретении знаний»

– Петров Артем, МБОУ «ЦО опочецкого района» «СП» Гимназия им. А. Д. Петрова»

– Егорова Дарья, МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»

Всего для участия в акции в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступило более 300 анкет с «пятерками». Больше всего бланков из Пскова – 101, вторые и третьи по активности - школы Порховского и Великолукского районов – они представили по 41 заявке. Ребята отлично постарались и за три триместра ребята вместе заработали 111 868 «пятерок».