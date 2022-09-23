Кого призывают на военную службу в Пскове во время частичной мобилизации в России в 2022 году

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Накануне, 22 сентября у здания военного комиссариата Пскова выстроилась очередь из мобилизованных граждан. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Мужчины в очереди сообщили, что все они получили повестки в военкомат.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание областной комиссии по вопросам мобилизации.

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«Важно, чтобы у всех было понимание ситуации. Тема частичной мобилизации очень чувствительная, а в сети много фейков и дезинформации – с этим нужно работать»,—подчеркнул Ведерников.

После этого заседание комиссии по мобилизации прошло в Пыталовском районе.

Глава района Вера Кондратьева подчеркнула, что к работе с населением подключены все структуры: проводится своевременное информирование граждан, во избежании распространения ложной информации.

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Напомним, что в социальных сетях были случаи дезинформирования населения касательно проведения частичной мобилизации. Гражданам рекомендуется быть бдительными и доверять только официальным источникам. Подробности: https://vk.com/wall-31207080_53351.

КТО ПОДЛЕЖИТ МОБИЛИЗАЦИИ

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По частичной мобилизации будут призваны отслужившие люди, имеющие боевой опыт и необходимую военную специальность. В общей сложности необходимо собрать 300 тысяч человек из запаса всей страны. Это равняется 1% от общей доли мобилизационного ресурса страны.

Призыв не коснётся тех, кто не проходил срочную службу, не имеет боевого опыта, учится в высшем учебном заведении и пр.

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ПОВЕСТОК

Прежде всего, по закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», основанием для вызова в военный комиссариат служит: повестка, распоряжение военкомата или распоряжение федеральных органов исполнительской власти.

Вручение повестки происходит лично в руки сотрудником военкомата. Также возможно получение повестки по месту работы/учебы — руководителем или другим работником организации, при этом обязательно должна быть составлена расписка о получении.

Повестки не приходят в личный кабинет «Госуслуг», так как отсутствует необходимая законодательная база.

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ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЕСТКИ

Мобилизованный гражданин должен явиться в военкомат в указанные в повестке сроки.

Документы, которые необходимо иметь при себе:

– Паспорт, военный билет, повестку, учетно-послужную карточку;

– Удостоверение на право управление транспортным средством, если военная специальность – водитель;

– Санитарная книжка, если военная специальность – специалист продовольственной службы;

– Также туалетные принадлежности и продукты питания с расчётом на одни сутки.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕЯВКИ И МЕРЫ НАКАЗАНИЯ

Основаниями для неявки мобилизованного по закону «О воинской обязанности и военной службе» согласно статье 7 служат:

– Заболевания или увечья, после которых резервист потерял работоспособность

– Тяжёлое состояние близких родственников (отец, мать, бабушки, дедушки, сын, дочь, родные братья и сестры, жена) или похороны вышеперечисленных

– Обстоятельства, независящие от воли мобилизованного, а результате действия непреодолимой силы

– Иные причины, которые суд счёл уважительными

Однако, причины позволяют отсрочить явку в военкомат, но не исключают её полностью. При первой возможности резервисты должны явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительных повесток.

За неявку на военную службу и дезертирство согласно новым правкам в законе гражданина ждёт лишение свободы от пяти до десяти лет.

КУДА ИДТИ С ПОВЕСТКОЙ

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Адреса военкоматы в Пскове:

Улица Первомайская, дом 38 — Военный комиссариат Псковской области

Улица Новаторов, дом 3А — областной военкомат

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь: https://vk.com/wall-31207080_53341