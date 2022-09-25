Для киберспорта и профессий будущего: «Ростелеком» обеспечил услугами и оборудованием новый компьютерный центр в Пскове

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Компания предоставила муниципальному спортивному учреждению высокоскоростной интернет, качественную мобильную связь и услуги видеонаблюдения, позволяющие повысить уровень общественной безопасности. Кроме того, «Ростелеком» помог обеспечить центр современным компьютерным оборудованием.

Новая площадка будет использоваться для проведения мероприятий Федерации компьютерного спорта Псковской области, включая открытые тренировки по изучению механики компьютерных игр и мастер-классы профессиональных киберспортсменов. Также предусмотрено активное развитие образовательного направления: например, в ближайшее время в универсальном компьютерном центре пройдет серия занятий по основам цифровой экономики.

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Борис Ёлкин, глава администрации города Пскова:

«Компьютерный центр получил новое оборудование и современные сервисы для своей деятельности, и она несомненно будет способствовать развитию цифровых компетенций молодежи. Интерес к компьютерным играм и ИТ-профессиям у подростков высокий. Уверен, что в новом центре будут рождаться интересные проекты, которые мы сможем воплотить в жизнь в нашем городе».

Эдуард Смирнов, заместитель начальника управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области:

«Развитие технологий сегодня невозможно представить без стабильного интернета, поэтому важно, чтобы молодёжь чувствовала себя в нем защищенными. Мы благодарны “Ростелекому” за поддержку наших и реализацию собственных инициатив в работе с подрастающим поколением. Уверен, что число подобных проектов с каждым годом будет увеличиваться».

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Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы рады выступить партнером в реализации этого важного проекта, ведь современное образование сложно представить без наличия соответствующих услуг и сервисов. Важно, чтобы подрастающее поколение могло всесторонне развиваться. Одна из основных задач нового компьютерного центра – дать возможность школьникам с комфортом осваивать актуальные цифровые профессии и получать знания, которые обязательно пригодятся им в будущем».

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Во время торжественного открытия компьютерного центра состоялась интерактивная ИТ-эстафета, в которой приняли участие воспитанники центра помощи детям города Пскова и Псковской школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Все участники праздника смогли попробовать себя в конкурсах на скорость, ловкость и сообразительность, а завершилась насыщенную программа дня чаепитием и вручением приятных сувениров.