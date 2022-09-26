«Кресло губернатора очень удобное»: 10 лучших отличников Псковской области побывали в гостях у Михаила Ведерникова

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Круглые отличники со всей Псковской области 21 сентября были приглашены на прием к губернатору. Михаил Ведерников встретился с победителями конкурса «Губернаторский дневник», его уже в 9-ый раз проводят наша редакция «Комсомольской правды – Псков».

Весь год участники акции «собирали пятерки» - и обладатели самых образцовых дневников получили сегодня в них личные пожелания от главы региона, сфотографировались в главном кресле области и даже подписали важные документы о проведении культурных, социальных, экологических и других мероприятий на ближайшие несколько лет.

Победители одни из первых в регионе увидели новейший зал Ситуационного центра Администрации Правительства Псковской области. Именно в это место губернатор пригласил победителей акции на чаепитие. Во главе стола – глава региона Михаил Ведерников, рядом и.о.председателя комитета по образованию Андрей Ермаков. Медиатором чаепития стала директор псковского медиахолдинга Ирина Федорова, также на встрече присутствовала и редактор «КП-Псков» Ольга Макарина.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Несмотря на рабочую атмосферу в коридорах администрации, в Ситуационном центре сегодня необычайно уютная обстановка. За столами, где обычно лежат горы важных документов и ведутся разговоры у серьезных чиновников, сегодня говорят о прекрасном – о детстве и мечтах на будущее.

Особенную атмосферу создают свечи, которые подогревают чайники с ароматным чаем. На тарелочках лежат свежие пирожки с тыквой, яблоком и морковью, а рядом с ними расположились необычные сладости и ягоды.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Несмотря на такую теплую атмосферу, лучшие школьники Псковской области не могут скрыть волнение. Вот-вот в зал войдет самый главный человек в регионе – Михаил Ведерников. Как и учителей в школе, отличники стоя приветствуют главу региона. Он расположился по центру стола, справа и слева от него самые маленькие победительницы акции – Березовская Соня и Дульдиер Алиса .Они обе приехали из Острова. Напротив них – Смирнов Глеб и Волкова Оля, ребята уже в третий раз на приеме у губернатора.

За чашечкой чая Михаил Ведерников обсудил с ребятами их увлечения, мечты о будущих профессиях и самые любимые уроки в школе. Алиса поделилась с губернатором, кем мечтает стать в будущем.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

– Хочу стать зубным врачом, ну, или занять ваше место. (смеется) Что вы такого сделали хорошего, что стали губернатором, что-нибудь хорошее совершили?

– Я на больших должностях побывал, работал в администрации, – рассказал губернатор. Был на Кавказе, Калининграде, а потом к вам приехал.

Егорова Даша не удержалась и спросила, какие у Михаила Ведерникова были в школе оценки.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

– Михаил Юрьевич, как вы учились в школе?

– До 5 класса очень хорошо. А дальше и тройки и двойки, в году и триместрах их не было.

– Даже годовые?

– Нет, конечно. Только текущие. В итоговых плохих оценок не было. Родители тщательно следили за моими успехами.

Ребята подключились к вопросам и расспросили, проверяет ли глава региона домашнюю работу у своих детей.

– Дочка в институте, а сын и младшая дочка учатся хорошо: на четверки и пятёрки. Троек нет. У меня нет времени, а мама доверяет. Сами делают.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Алиса Дульдиер поделилась губернатору, что больше всего в школе любит математику, а вот с русским не ладится. Постоянно допускает какие-то ошибки. Михаил Ведерников поделился секретом успеха.

– Ошибки это нормально, просто нужно всегда делать работу над ошибками. Чем чаще делаешь, тем лучше у тебя получается, – объяснил глава региона. – Я вот из пистолета стреляю. Мне тут некогда было, месяц пропустил. И понимаю, что уже не очень получается. А если пару раз в недельку сходил, то есть результат.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

К разговору об опыте и ошибках, глава региона упомянул возможность для молодежи постарше реализовать свои проекты на базе проектного офиса «Команды 2018».

– Вы можете прийти в офис «Команды 2018» и там вам помогут реализовать идею. Это тот случай, когда можно ошибаться, получить опыт не набивая шишек.

Победительница из Порхова Волкова Оля – лидер футбольной команды, она решила воспользоваться возможностью лично поговорить с губернатором.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

– Спасибо, что делаете стадион «Газпром детям».

– Знаю, что строители делают его быстро и качественно. Стадионы многофункциональные, можно не только заниматься футболом, но и другими видами спорта.

Как оказалось, среди отличников очень много спортсменов: Путько Дмитрий профессиональный футболист и будущий борец КУДО, Егорова Даша мечтает стать тренером по художественной гимнастике, Орлова Маша занимается скалолазанием, а Смирнов Глеб – боксом.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Петров Артем из Опочки поинтересовался у Михаила Ведерникова о будущем.

– Кем вы хотите стать после должности губернатора?

– Я, если честно, не думал об этом, когда пришел на эту должность.

– И вам не надоедает?, – решила уточнить у губернатора Алиса.

– С определенного момента не может что-то надоесть. У меня есть обязанности перед жителями Псковской области. Чтобы не стать частью большого кресла руководителя, я не езжу с мигалками, хожу пешком. Поэтому замечаю все, что нужно починить или исправить. И когда придет время уйти, я хочу, чтобы не было никакого стыда. Чтобы с сыном в парке, в кепке или в кино я чувствовал себя нормально.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Губернатор поделился, что кроме отсутствия усталости от такой важной должности, полной обязанностей, он готов пойти дальше, если это будет нужно.

– Если завтра президент мне скажет, что мне нужно поехать в другую республику или регион, где я должен работать, я поеду. Если президент доверит, я хотел бы пойти еще на один срок. Есть вещи, которые в профессиональном плане мне бы хотелось доделать самому.

Губернатор подчеркнул, что очень важно доводить начатые дела до конца – это является главным залогом успеха во всем. Во всем нужно иметь законченный опыт.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Самая маленькая участница чаепития решила спросить главу региона, были ли у него в детстве мечты, которые удалось воплотить в реальность.

– Какие детские мечты у вас были?

– У меня снова есть собака. Немецкая овчарка. Я всегда мечтал о собаке, в детстве у меня была овчарка. Родители не очень хотели, чтобы у меня была собака дома. Поэтому я в 14 лет пошел на завод к папе. Он работал директором, я пилил там. Заработал первые деньги.

На них решил купить мотоцикл, но родители посмотрели статистику по мотоциклистам и сказали, что уж лучше собака. Я хотел, чтобы у меня была хорошая жена, я это мечту воплотил. Хотел, чтобы был сын и дочка, и у меня две дочки и сын. У меня ощущение в доме детства. Может быть мы и меньше сейчас мечтаем, чем вы. Если раньше что-то было мечтой, сейчас ты ставишь задачу. 90 процентов моего времени посвящено работе. И я хочу, чтобы дети жили в комфорте и достатке. Я иду уверенными шагами и верю, что скоро смогу это реализовать.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Губернатор поделился, что в детстве, как и многие ребята, хотел стать космонавтом, военным, разведчиком, водителем автобуса и даже психологом. Интересы менялись постепенно, но всегда были рядом родители, поэтому губернатор посоветовал ребятам слушаться родных.

– Я не очень хотел идти на высшее образование. Но родители настояли. Они как в воду глядели. Каждый свой путь выбирает сам, но к родителям нужно прислушаться, они опытные. А для того, чтобы выбор ваш ничего не ограничивало, только в ваше желание, нужно хорошо учиться. У вас сейчас и в ближайшем будущем есть уникальная возможность. Если кто-то хочет быть медиком – можно поработать волонтёром, влюбиться в профессию или понять, что это не его. Навыки и опыт не должны ограничивать, они должны давать вам возможность заниматься тем, что вам нравится. Делай то, что тебе нравится, делай лучше всех, и тебе никогда не придется работать. Ты будешь ходить и заниматься любимым делом.

К теме выбора работы, к разговору подключилась старшеклассница Кузина Ангелина из Великих Лук.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

– Мы очень рады,что наша школа на капремонте. Очень ждём, когда вернёмся в нее. Мы рады, что внешний вид остаётся прежним, это национальное достояние. В будущем я мечтаю стать учителем и остаться работать в ней. В связи с этим, я бы хотела задать вопрос, почему учителя так мало получают? В нашей школе педагогам приходится брать на себя большую нагрузку, чтобы заработать.

– На уровне правительства этот вопрос обсуждается. У себя мы ввели звание заслуженный учитель Псковской области и ежемесячно педагоги получают по пять тысяч рублей по программе. И для молодых учителей, которые участвуют в конкурсе, 150 тысяч рублей получают в качестве поддержки. Впервые 15 миллионов направили на приобретение квартир для учителей. И мы договорились, что каждый год будем программу увеличивать.

После разговоров о самом главном, встреча подошла к итоговой части – экскурсии по кабинету губернатора. По традиции, губернатор показал школьникам большой желтый телефон, по которому можно держать защищенную шифром связь с президентом. Пригласил ребят заглянуть в свой компьютер, где каждый день глава региона проводит мониторинг объектов города по видеонаблюдению.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

После этого под чутким руководством Михаила Ведерникова дети подписали документы и поручения губернатора в электронном документообороте на планшете. Один клик пальчиком по экрану и подписаны поручения по проведению мероприятий по социальной, культурной и экологической повестке региона на ближайшие несколько лет.

В конце губернатор подарил каждому из десяти лучших школьников Псковской области возможность посидеть в своем большом кожаном кресле за рабочим столом и сделать фото на память. Ребята признались – это место очень важное.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Орлова Маша поделилась: «кресло очень удобное, а вокруг такой дизайн красивый». Разговорова Кира рассказала, что, когда побывала на месте главы региона, «это дало очень большой заряд силы». А Путяков Дима почувствовал «насколько надо быть ответственным, чтобы быть губернатором».