Гражданин Америки рассказал об отношении к России на псковской границе

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Пятидесятилетний Рик Болтон родом из Техаса. После развода родителей, будучи ребёнком, рос в Алабаме. Когда Рик вырос, стал офицером полиции, посвятив этому непростому делу 17 лет. В основном, в обязанности Рика входило патрулирование районов, последние пять лет работы, он был детективом по кражам со взломами. Об этом он рассказал редакции ПАИ.

Впоследствии Рик женился, они с супругой были палестинскими христианами и Рик увлёкся историей церкви.

К 2017 году Рик Болтон решился стать православным христианином. Крещение его прошло в греческой церкви, где он познакомился с российским священником и заинтересовался историей российского христианства.

В тот же год, Рик с женой посетил Россию. Они доехали до Ярославской области, жили в Ростове и съездили в Москву и через две недели вернулись в Штаты.

«Мы снова стали обсуждать ситуацию в Америке, как все плохо, особенно с ЛГБТ, black lives matter, работой в полиции. У меня шесть детей, и они росли в таком беспорядке», — поделился мужчина.

Рик Болтон стал задумываться о переезде в Россию и после очередного путешествия, сблизившись с семьёй блогера Фримана, решился.

В 2021 году семья Рика окончательно переехала в Россию. Сначала они обосновались в Люберцах, потом переехали в Ростовскую область.

«Мне очень понравилось Золотое кольцо из-за большого количества монастырей, я стал более уверен в своей православной судьбе. Я не позволю своим детям стать частью того, что происходит на Западе», — рассказывает Рик.

После начала специальной военной операции, американец обратился к истории, чтобы разобраться почему так произошло и даже устраивал политические дискуссии со знакомыми из Штатов на эту тему.

«Я нахожусь здесь не просто так, я вижу в России последнюю надежду для христианства, для моих детей. Я хочу, чтобы мои парни женились на девушках, я хочу, чтобы мои дочери выходили замуж за сильных мужчин из больших семей. Традиционные семейные ценности - причина, по которой я нахожусь здесь. Я знаю, что Россия защищает права людей, традиционные ценности», — поделился Рик Болтон.

Мужчина сообщил, что на своей странице в «Фейсбуке» (входит в Meta, которая по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена), всегда отстаивал интересы России.

У Рика есть любимый русский писатель — Александр Дугин. Мужчина разделяет философию его произведений и согласен с автором о том, что глобализации в том масштабе, в котором она проявляется на данный момент, губительна для общества.

«Я пожертвовал всем, что у меня было. Россия - это последняя надежда, я не хочу возвращаться в Штаты», — поделился Рик Болтон.

Мужчина также высказал свое отношение к происходящему на Украине: «Я ничего не имею против украинцев, как и против русских. Но! То, что делали против людей в Луганске и Донецке, - неправильно. Они терроризируют обычных людей. Плохо, что в это втянуты дети, семьи и люди, что просто хотят работать и жить. Я за Россию. Я думаю, США финансирует все это. Они хотят иметь контроль, у них есть там свои куклы, я считаю, что Путин полностью прав в этой ситуации. Я не поддерживаю все то, что делает и делали Байден, Клинтон, Буши, Обама. Я видел, как это уничтожает мою страну».

Кроме того, Рик поделился мнением о русском президенте Владимире Путине: «Я люблю Путина. Он лучший президент, что когда-либо был. Путин - мой президент. У него есть характер».