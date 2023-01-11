«Повалил и начал избивать»: в Пскове микрорайон поднялся на защиту тракториста, избитого неадекватным водителем из Новгорода

Скрин с видео Алины Марковной

Инцидент произошел 10 января на улице Владимирской в новом микрорайоне Пскова. Нагло нарушив правила одностороннего движения, гость из соседнего региона решает свернуть во двор в неположенном месте, где лицом к лицу неожиданно встречается с ковшом трактора, убирающим снег. На просьбы заезжего нарушителя уступить дорогу, псковский тракторист оказался непреклонен, за что получил подножку и пару десятков ударов в добавок.

«Мужчина знаками потребовал, чтобы трактор освободил дорогу, наш тракторист также знаками попросил его прижаться к обочине. — объяснил после выяснения подробностей случившегося руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. – Тогда водитель перегородил своей машиной дорогу, вышел, поставил подножку нашему трактористу, повалил и начал его избивать».

Скрин с видео Алины Марковной

Кадры злополучного рабочего дня водителя трактора в микрорайоне «Родина» засняла со своего балкона местная жительница и быстро поделилась с соседями по микрорайону.

«Хотелось бы, чтобы водителя белого автомобиля привлекли к ответственности, возможно, мое видео поможет в этом… Он ехал против одностороннего движения и по какой-то причине напал на человека, который чистит нам дворы. Возможно, ему не понравилось, что его не пропустили … Начала истории я не знаю, но это ужас», – подписала видео автор в группе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в «ВКонтакте».

Руководитель «Псковжилсервиса» Андрей Тарасов быстро отреагировал на новость о жестокой разборке, случившейся в его дворах. Он связался с пострадавшим сотрудником и оперативно доставил его в травмпункт. Там врачи выписали заключение о полученных травмах и назначили пострадавшему лечение.

«Дальше мы поедем в РОВД писать заявление. Этот человек должен понести ответственность. Мы не оставим это происшествие без внимания, такие люди несут угрозу обществу», — подчеркнул Андрей Тарасов.

История, попавшая на камеру, ошарашила псковичей, а в социальных сетях началась целая акция по поддержке земляка, пострадавшего от рук неадекватного водителя. За сутки в комментариях порядка полутора сотни граждан написали слова поддержки в адрес тракториста и рассказали, что давно следят за его работой.

«Друзья! Все, кто живет в нашем микрорайоне, хорошо знают Александра, водителя трактора, который пострадал от неуравновешенного гражданина. Оставьте добрые слова поддержки для Александра в благодарность за его работу, за наши чистые дворы и дороги, за преданность делу, за честность, за доброту и отзывчивость. И пусть добро всегда побеждает», – написал автор поста.

«Живу в этом районе более восьми лет и вижу, как он работает, я благодарна ему за качество работы, за доброжелательность и очень сопереживаю ему. Скорейшего восстановления, и пусть зло будет наказано», - оставила комментарий ещё одна горожанка.

«Андрей Владимирович [руководитель управляющей компании — ред. КП] , передайте ему, пожалуйста, слова поддержки от всех жителей микрорайона! Мы все очень благодарны ему за ежедневный труд и очень сопереживаем случившемуся!», — не перестают писать жители микрорайона.

«Живу в районе 13 лет, и за все эти годы район процветает и развивается. Район наш всегда чистый (в любое время года). Александр, выражаю огромную благодарность за ваш нелегкий труд, – написала жительница Пскова. Очень жаль, что произошла такая вопиющая несправедливая ситуация. Здоровья вам, скорейшего восстановления. Если потребуется, весь район поднимется на вашу защиту».

Фото: группа «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в «ВКонтакте»

Работой тракториста Александра восхищается не только взрослая часть микрорайона, но и дети, которые с огромной любовью относятся к водителю агрегата с ковшом.

«Мой сын с таким восторгом смотрит на работу Александра, говорит, что тоже хочет быть трактористом. – добавила трогательные слова в адрес пострадавшего жительница микрорайона. Александр, вы настоящий герой для нас и наших детей. Скорейшего вам выздоровления и всего самого доброго».

«Благодаря этому посту я узнала, как зовут нашего замечательного тракториста. Александр, мои дети заглядывают в каждый трактор на улице, проверяя, не вы ли за рулём. Спасибо вам за ваш труд! Соседи, как замечательна ваша поддержка! Надеюсь, обидчик уже очень пожалел о своём поступке. Ждём публичных извинений», – заявила местная жительница.

«Я хотел бы поблагодарить жителей микрорайона, которые выражают поддержку нашему сотруднику и желают ему скорейшего выздоровления», — отметил директор управляющей компании.

По предварительным данным известно, что водитель автомобиля нарушил ПДД, так как двигался против одностороннего движения. Затем заехал во двор дома на улице Владимирской. В это время сотрудник управляющей компании на тракторе занимался там уборкой снега.

Причиной конфликтной ситуации между сотрудником управляющей компании и водителем легкового автомобиля стала в том, что первый не смог уступить дорогу для проезда.

«На данный момент он [подозреваемый, – ред. КП] самостоятельно приехал в отдел полиции и даёт объяснения, которые будут приобщены к материалам проверки», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Правоохранительные органы сообщили, что гражданин не проживает в микрорайоне и в настоящее время является безработным.

В полдень, 11 января, прокуратура Псковской области сообщила, что по собственной инициативе приняла решение о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев работнику управляющей компании.

«По инициативе прокуратуры Псковской области 11.01.2023 возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений) в отношении не работающего 44-летнего псковича, который из хулиганских побуждений, используя незначительный повод (водитель трактора не смог пропустить автомобиль злоумышленника), причинил побои работнику ООО УК «Псковжилсервис», который во дворе дома по ул. Владимирской в деревне Родина Псковского района на тракторе осуществлял уборку снега», – сообщили в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.