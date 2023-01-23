«Шли на Аватар – получили шиш»: псковский кинотеатр объяснил проблемы с запуском нашумевшей премьеры

Фото: Борис Куприянов

В субботу, 14 января, одни из первых псковичей, которые успели приобрести билет на премьеру продолжения истории о жителях Пандоры «Аватар: Путь воды», сообщили о несостоявшемся показе фильма. Но горожан ждало и другое разочарование – проблемы с возвратом денег за билет. О том, что случилось у кинотеатра в тот день и что делать, если от посещения кинотеатра вы остались в расстроенных чувствах, узнала «Комсомольская правда в Пскове».

«Пришли мы 4 человека 14.01.23 в 11:35 на сеанс в кинотеатр мираж в городе Пскове. Просидели 1 час его запустили 20 минут Аватар шёл без 3d. фильм в 3d, не запустился, вышел администратор и сказал, что в 3d не сможем показать фильм. Кто хочет возврат билета обращайтесь в кассу №2 и на сайт Мираж. Сайт в итоги завис. В кассе возврат билетов только для тех, кто покупал билеты в кассе. В общем ушли без фильма и с плохим настроением», – написали псковичи на одном из сервисов для отзывов.

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По словам клиентов, после данного инцидента администрация кинотеатра предложила вернуть деньги за приобретенные билеты несколькими способами: сразу на месте в кассе, перейдя по ссылке на Telegram-бота или отправить письмо с личными данными и данными сеанса на официальную почту. Как заявили работники кинотеатра, прием заявления на возврат билета в кассе осуществляется только в случае, если он был куплен на месте, в других случаях клиенту предстоит обращаться в другие сервисы. Как раз с этим фильмом вернуть деньги в кассе не получилось бы. Просмотр предоставлял проект «То кино!».

Сложившаяся ситуация вызвала у псковичей волну негатива. Ведь просмотр фильма предоставляет не сам «Мираж Синема», а отдельный проект. При этом связаться с администрацией проекта можно только по телефону или через сайт «Миража». Дозвониться до «То кино!» псковичам оказалось нереально, а сайт, где нужно было сообщить о проблеме, просто не загружался. Сам кинотеатр, который еле справлялся с жалобами на работу сайта, сообщил в своих социальных сетях о возможности обходного пути, который тоже был провальным.

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«Сказано деньги за билеты возвращать по какой-то ссылке на Telegram-бот, которая на сайте есть. Сайт не работает. Как здорово, что билеты на сайте продаются, а для возврата денег необходимо шаманить с посторонними ресурсами и молиться, чтобы сайт в очередной раз не лёг. Это вы ловко придумали!», – делится один из клиентов в группе Вконтакте.

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Проблемы с сайтом коснулись не только тех, кто хотел вернуть деньги за прерванный показ фильма. Посмотреть афишу, свободные места на новинку и заказать билеты на другой фильм оказалось нереально во время старта продаж билетов на «Аватара». Те, кто успел купить билет, в последующем просто не смогли показать свой QR-код контролеру. Из-за этого в псковском торговом центре образовалась очередь в кинотеатр, которую последний раз можно было наблюдать еще в докоронавирусные времена.

«15 января посетил кинотеатр в Пскове, ТК Акваполис. Такой жести я еще не видел. Гигантская очередь на вход, и чуть поменьше за билетами. Еле успел на сеанс, при том, что пришел минут за 30 до начала. Один единственный билетёр проверял билеты. При этом, терминалы для электронных билетов не работают. Сайт и приложение вообще "лежит" иногда. Дооптимизировались называется!» – высказывает своё недовольство пскович.

Хотим отметить, покупка билета является неким договором между предпринимателем и потребителем. Как только этот договор был заключен, тут же начинает действовать гражданский кодекс и закон о защите прав потребителей. Какие действия необходимо выполнить сразу, как только вы столкнулись с проблемой отменены или ненадлежащим качеством фильма в кинотеатре, рассказала руководитель отдела по защите прав потребителей Роспотребнадзора Псковской области Ольга Кольцова.

«Сейчас мы говорим об услуге ненадлежащего качества. В любом случае надо обращаться к администрации кинотеатра. Необходимо написать претензию и запросить возврат денежных средств», – констатирует эксперт.

По словам специалиста, мы имеем право на компенсацию понесенных расходов. А так же компенсировать моральный ущерб, но уже в судебном порядке. Можно написать претензию с указанием, чтобы вам вернули не только деньги за несостоявшийся кинопоказ, но еще и испорченное настроение в качестве компенсации морального вреда.

«Однако, если администрация откажет в компенсации морального вреда, то в любом случае только в судебном порядке – это допустимое взыскание. Если произошел такой случай, вы должны обратится с письменной претензией прямо на месте в адрес исполнителя услуги», – советует Ольга Кольцова.

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В претензии необходимо указать все обстоятельства: где был приобретен билет, за какую сумму и указать, что вы желаете вернуть свои деньги назад. По словам Ольги Кольцовой, совершенно не важно, где была совершена покупка билета: на кассе, через интернет ресурс или агрегатор. Клиент имеет право на компенсацию затрат в полном объеме.

«Вы обращаетесь к исполнителю услуг, потому что выполнили своё обязательство, вы заплатили деньги, а исполнитель услуг нарушил ваше право. Законом предусмотрено рассмотрение жалобы в срок до 10 дней. Необходимо помнить, что деньги вернут не сразу, а через определенный срок, по истечению которого ваше требование должно быть выполнено», – рассказывают в Роспотребнадзоре.

При этом, любителям качественного кино нужно знать, что если срок рассмотрения жалобы нарушается, то за последующие дни ожидания клиент имеет право требовать неустойку в размере 3% от стоимости билета.

На данный момент показы фильма «Аватар: Путь воды» продолжается без технических проблем. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» руководители проекта «То кино!», всем посетителям отмененного в Пскове сеанса принесены извинения и произведен возврат средств за билеты.

«Была единичная техническая проблема с первым сеансом 14 января 2023. Неисправность устранили до начала второго сеанса, к 15:00. Всем зрителям отмененного сеанса принесены извинения и оформлен возврат денежных средств за купленные билеты. Более никаких технических проблем, отмен, замен и переносов сеансов не было. Приходите в кино на «Аватар: Путь воды» и убедитесь лично в качестве картинки и звука!», – ответили организаторы.