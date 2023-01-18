Большой спрос на семена арбузов выявили в Псковской области

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В Псковской области отметили повышенный спрос на семена арбузов. Насколько велик шанс вырастить собственный арбуз на грядке в наших широтах и какие сорта оказались наиболее востребованы у псковичей, «Комсомольской правде в Пскове» рассказали специалисты регионального отделения ФГБУ «Россельхозцентр».

Покупатели магазина при Россельхозцентре в Пскове отметили, что их привлекает аромат свежевыращенной ягоды, который отличается от аромата привозной. Оказалось, спелый и свежий арбуз имеет совершенно иной аромат, нежели тот, который провел некоторое время в дороге при транспортировке.

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В выборе семян для выращивания собственного арбуза, псковичи признались, что внешний вид упаковки с семенами играет очень важную роль. Если картинка выглядит сочной, представлен вид среза с красной мякотью – такие сорта и гибриды естественным образом привлекают сильнее. Консервативный выбор местного населения сказался и на спросе на экзотические виды ягоды.

«Сорт "Память холодова" среди предложенных в магазине сортов и гибридов раскупали меньше всего. Садоводы объяснили свой выбор тем, что у арбуза белая кожура, поэтому они останавливались на более традиционных сортах и гибридах – обладателей выраженной зеленой кожуры с маслянистым отблеском. Хотя у сорта "Память холодова" плоды могут достигать 16 килограммов при правильном и должном уходе», – рассказывает специалист псковского филиала.

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Что касается способов выращивания арбузов на территории Пскова и Псковской области, то получить сочные арбузы оказалось более чем реально. В идеале, признаются аграрии, нужно выращивать арбузы в теплицах или под пленкой, но можно и поэкспериментировать с организацией теплой грядки.

«Многие садоводы умеют выращивать арбузы без дополнительного утепления почвы, это зависит от выбора сорта или гибрида, качества грунта и места выращивания. Например, рядом с металлическими заграждениями температура воздуха бывает теплее за счет прогрева металла на солнце. Место для выращивания арбузов нужно выбирать и заготавливать в соответствии с требованиями выбранного сорта или гибрида арбуза», – объясняют эксперты.

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Получается, вырастить один из самых любимых летних лакомств у людей всех возрастов в климате Северо-Запада не составляет особого труда. Но, сравнится ли по размерам, насыщенному цвету мякоти и вкусу домашний арбуз с южным, рассказали опытные садоводы в магазине деревни Родина.

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«Никто из покупателей семян не заявил о плохой всхожести или неудачном опыте. Сотрудники филиала тоже провели контрольное выращивание арбузов из тех семян, которые представлены на продаже. Гибрид «Темп» в теплице дал плоды в 3,6 кг и 2,5 кг. Сорт «Рубин» тоже в теплице и под пленкой дал плоды весом в средним 2,95 кг. Данные сорта рекомендованы к южным территориям, но и на территории Псковской области могут быть выращены для получения сочной, сладкой мякоти», – поделились экспериментами агрономы. Они отметили, что обзор спроса и обратной связи проводился и на таких сортах и гибридах семян арбузов, как гибрид «Эдем», сорт «Рубин», гибрид «Темп», сорт «Успех».