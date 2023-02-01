«Почувствовали Сибирь»: известный актер Юрий Кузнецов предрек сибирским просторам большое будущее после просмотра фильма псковского режиссера

Фото: сообщество ВК «Чекаго. Кино из Сибири»

31 января в в кинотеатре Дом кино города Красноярск состоялся премьерный показ фильма «Чекаго», снятого режиссером-дебютантом из Пскова Николаем Рыбниковым. На премьере присутствовал и ключевой герой кинокартины – заслуженный артист России Юрий Кузнецов, известный многим россиянам по роли Мухомора из «Улицы разбитых фонарей» и фильму «Брат». Знаменитость предрекла большое кино-будущее локациям Сибири, которые нащупал начинающий псковский кинематографист.

Фото: сообщество ВК «Чекаго. Кино из Сибири»

Игровой фильм рассказывает о жизни в Сибири и его маленьком городке Чегаринске. Именно его название на сленге и послужило идеей для названия киноленты «Чекаго». История повествуется на примере молодого музыканта Никиты, решившего поехать в Москву, чтобы подзаработать. По сюжету главный герой попадает в неблагоприятную среду, где всем правят наркотики. Парню не раз приходится рисковать, тем самым подвергая опасности свою девушку, скрипачку из оркестра. По ходу фильма Никита ввязывается в криминал и теряет близких ему людей. Все дело в запрещенной посылке, которую нужно доставить в место назначения.

Фото: сообщество ВК «Чекаго. Кино из Сибири»

«Посмотрели в Доме кино премьеру фильма «Чекаго», снятого в Хакасии режиссером-дебютантом Николаем Рыбниковым из Пскова. Стыдно, позорно точно не было. Получился норм боевик, криминальная драма. Напомнила «Бумер» с Мерзликиным и Вдовиченко. Хотя команда не скрывает, что вдохновлялась Балабановым», – отметили зрители.

Несмотря на грязную историю, в которую вляпался юноша, в ней есть место настоящей любви и беспрестанной борьбы за нее. В мрачную историю хорошо вписалась локация. Особенно местных жителей порадовали места, которые попали в фильм. Что не может не говорить о верно переданной атмосфере этих мест.

Фото: сообщество ВК «Чекаго. Кино из Сибири»

«Все кино кайфовали от знакомых многим красноярцем мест — арбуз на трассе, Гладенькая, Черемушки, хакасские трассы, Абакан и Чекаго-Черногорск, конечно. Те, кто по-настоящему знает, что такое Черногорка или Чикаго, а еще хлеще хакасский Сорск, поймут, что в этом фильме стопроцентное попадание. И актерский каст удачный — парням веришь», – отметили красноярцы.

Настоящий боевик плюс виды Сибири – этот комплект был бы не полным, без команды актеров, которые сыграли ключевые фигуры фильма. В ленте снялись Игорь Жижикин, известный по фильму «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», а также сыграл роль в «Мажоре», Иван Кокорин, ставший героем фильма «9 рота» и второй части «Брата», Данил Стеклов, полюбившийся молодому зрителю по фильмам «Майор Гром» и «Воланд», Галина Безрук, сыгравшая роль в «Родкоме», а также топ-звезда фильма Юрий Кузнецов.

Фото: сообщество ВК «Чекаго. Кино из Сибири»

«Юрий Кузнецов когда то миллион лет назад жил и работал в Хакасии», – как никто другой помнят местные жители, ведь город Абакан – родина актера. Несмотря на то, что судьба развела Кузнецова с Сибирью в далеком прошлом, актер родеет за это место и предрекает ему большое будущее в кинематографе. «Юрий Кузнецов терпеливо и даже охотно фотался со всеми желающими. А во время обсуждения предсказал, что российские режиссеры и продюсеры только прочувствовали Сибирь, как начнут сейчас тут снимать, топтать», – рассказывают красноярцы.