Культурный огородник: агрономы Пскова назвали 10 ингредиентов идеального огорода

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Центр природного земледелия «Сияние» назвал 10 культур, которые необходимо иметь каждому огороднику в 2023 году. О самых полезных, а также неприхотливых и требующих внимания продуктов на огороде узнала «Комсомольская правда в Пскове».

Десять садовых культур, по нашему мнению, это достаточное количество для того, чтобы можно было смело назвать себя владельцем собственного огорода. Речь идет не о посадках овощей и различных корнеплодов на продажу, а энергоэкономичное выращивание полезной и бюджетной еды на собственном участке.

Совсем скоро начнется посевной сезон. По данным Центра природного земледелия, к распаковке семян в Псковской области можно будет приступить уже в День защитника отечества, а трудиться вплоть до Международного женского дня.

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«Массовые посадки наши дачники и огородники совершают в период с 23 февраля по 8 марта», – заверяют агрономы. Поэтому давайте разберемся, что посадить в 2023 году и сколько сил потребуется, чтобы собрать урожай.

ТОМАТЫ 1/10

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На первой строчке рейтинга у аграриев Центра оказались томаты. Это не спроста. Если у вас удалось вырастить томат в своем парнике – вы справитесь с любой другой культурой. А помидоры еще пару месяцев будут радовать вас в салатах, порядка года в консервации и, если добавить ловкость рук и смекалку, то аж несколько лет в сушеном и вяленом виде.

ПЕРЦЫ 2/10

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На следующей строчке перцы. Эта культура зарекомендовала себя, как обладательницу долгой всхожести и наличием видов с полярными вкусовыми качествами. Вырастить их не сложно, но очень долго нужно ухаживать за рассадой, занимая порядочную часть своего окна. При этом, без подсветки в наших широтах этой культуре делать нечего. Отсюда еще и затраты на круглосуточное освещение.

ОГУРЦЫ 3/10

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Огурцы встали на третью ступень. Количество видов, приживаемость, всхожесть и другие качества семян огурцов подкупают. Ну, а тот, кто хоть раз пробовал только что оторванный с грядки огурец знает – это невероятное отличие от покупных плодов.

КАБАЧКИ 4/10

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Этот плод готов расти везде и при любых обстоятельствах: в бочке, в ведре, в стопке шин от авто и тд. Поливай иногда и только успевай собирать. Кабачки – максимально полезный и низкокалорийный продукт советуют для употребления все диетологи. Посадив один кабачок, вы будете покорно готовить его и раздавать всем подряд, пока он будет выдавать своих деток.

МОРКОВЬ 5/10

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Во вкусовых свойствах и полезности можно не сомневаться. Еще один главный плюс для огородников в корнеплоде – это посадка сразу в грунт. Не нужно корпеть над рассадой, посадил на грядку и ждешь. Главный минус – количество семян на гряде не равно качеству взрослой моркови. Любите мелкую молодую морковь – смело сейте не разглядывая, хотите крупную – постарайтесь отсчитать сантиметры и она вас порадует.

СВЕКЛА 6/10

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Королева борщей, шубка для селедочки на новогоднем столе и прима в детских и диетических салатах – свекла только с виду кажется ненужным плодом. Она отличная помощница, когда необходимо поменять высаживаемую в грядку культуру. Неприхотлива, а с одной семечки вызревает несколько плодов. Поэтому не стоит скупиться всего на один пакетик свеклы.

КАРТОФЕЛЬ 7/10

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Да, картофель явно снизил позиции. Вкусовые качества домашнего картофеля не сильно отличны от покупного. А вот заботы о картошке нужно много: от сбора колорадских жуков до поиска места для хранения. Да и не всем под силу справиться с посадкой. Ведь даже для небольшой плантации нужна недюжая сила, чтобы перекопать все лопатой, с культиватором куда проще, но энергозатрат от этого не меньше. Зато в большой семье, где есть молодые, посадка и сбор картошки пройдет в миг. А вот с ухаживанием справится и сам хозяин огорода, зато можно не скучать весь год, ведь вместо покупки картошки, все непременно отправятся за своей.

ФАСОЛЬ 8/10

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Фасоль отличается простотой выращивания. С ней справится даже начинающий. Что уж говорить о вкусовых качествах и полезности. Большое количество блюд можно сделать с использованием фасоли. Все, о чем нужно помнить – это то, что любые отрицательные температуры она не переживет. Важно запастись укрывным материалом.

КАПУСТА 9/10

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Белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская и брокколи – на любой вкус и цвет. Максимально полезный продукт, выращенный на своей грядке может долго храниться. Не только в погребе, но и в виде заморозки и квашения.

ЛУК и ЧЕСНОК 10/10

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Лук и чеснок – находка для гурманов и вечно занятых огородников. Посадить знакомый всем севок или зубчики чеснока можно не только в сезон. Особой популярностью пользуется озимый способ посадки – грядка готовиться чуть ли не под первым снегом, а первые перья уже можно будет добавлять в еду весной. Не нужно рассказывать, как долго хранятся эти продукты. При этом лук является лучшим маринадом для шашлыка и ни один суп без него не будет наполнен глубоким вкусом. А чеснок никогда не перестанет поднимать запущенный иммунитет и быть соратником для сала. Кстати, можно закупить и синий лук – он набирает все большую популярность у любителей полезно покушать.

ЗЕЛЕНЬ!

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Отдельно современные аграрии называют зелень. Огромное количество видов на выбор и никакой сложности в выращивании – главное качество для владельцев грядок. Для тех, кто хочет выглядеть вечно молодым и здоровым зелень ставится на первое и главное место в холодильнике.