«Он вырос у меня настоящим мужчиной»: мама 28-летнего сержанта Николая Погорелова из Новоржева, известного гитариста из зоны СВО, рассказала, как почувствовала смерть сына

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Военнослужащий 76-ой псковской дивизии ВДВ сержант Николай Погорелов трагически погиб на территории СВО 15 сентября. Почти три дня его мама Татьяна Петрова ничего не знала о произошедшем. Роковой звонок от друзей застал ее прямо на рабочем месте. В тот миг ей казалось, что под ногами уходит земля – он был единственным, кому она посвятила каждый день своей жизни. Ее Коля, ее герой, больше никогда не споет ей под гитару, а она не встанет за его спиной в зале ЗАГСа. Коле не хватило дня, чтобы расписаться с любимой Полиной - военным фельдшером.

Николай Погорелов – единственный сын Татьяны Петровой. Он родился, когда Татьяне было 24 года. Муж, работающий шофером, никогда не испытывал желания участвовать в воспитании Николая. Поэтому молодая девушка поняла – во что бы то ни стало, она обязана воспитать сына настоящим мужчиной.

«Коленьку я воспитывала очень жестко. Я была очень строгой мамой, возможно именно поэтому он вырос у меня настоящим мужчиной. Коля у меня был чудесный сын. Он никогда не отказывал в помощи, всегда все делал безвозмездно. Он был добрейшей души человек», – вспоминает Татьяна.

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В семье Николая не было военнослужащих. Стать защитником Родины была его собственная идея. Так его воспитала мама. Он всегда твердил: «Моим родителям за меня не стыдно». Эта фраза навсегда останется на его странице «ВКонтакте», где он счастливый и целеустремленный смотрит с фотографий и видео.

Таким он был всегда. С самого детства Коля Погорелов участвовал в различных мероприятиях, соревнованиях, и концертах. Музыка окружала его всю жизнь. Даже участвуя в Специальной военной операции, он успел записать несколько авторских песен. Маме всегда была посвящена песня «Письмо».

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После смерти Николая, к матери обратятся несколько радиостанций, чтобы пустить песни в эфир. Песню «Подожди», которую он посвятил своей девушке Апполинарии, послушали более 8 тысяч раз.

«Я до сих пор не могу привыкнуть, что о Коле мы говорим в прошедшем времени, - делится классная руководительница Галина Семенова. – Он был очень ответственный и добросовестный, очень серьезно относился к любым поручениям. Он был очень спортивным мальчиком. Имел в конце школы третий взрослый разряд на стометровке. Его команда защищала честь района, и с легкостью занимали призовые места на зональных соревнованиях».

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У мамы Татьяны в домашнем архиве по сей день хранятся более 80-ти дипломов за различные достижение Коли, а также много медалей. Навсегда в домашнем архиве останутся и домашние видео Коли, где он здоровый и улыбчивый.

В тот роковой день Татьяна почувствовала своим материнским сердцем то, что никогда не осмелилась бы сказать вслух. Она почувствовала беду. Душа так и просила написать ему и спросить, жив ли он и здоров.

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«Коля всегда писал мне по возможности, обычно это было с утра. Я понимала, что очень часто нет сети или совсем не до звонков, поэтому особо его не беспокоила. В тот день я будто почувствовала, что что-то случилось, – с горечью в душе рассказывает Татьяна. Я написала ему сообщение без пятнадцати минут одиннадцатого “Сынок, у тебя все хорошо? Ответь как у тебя появится сеть”. Но буквально за 30 минут до моего сообщения Коли уже не было в живых».

Известие о смерти Николая шокировало абсолютно всех. Многие не могли поверить в то, что их души компании Коли больше нет. До сих пор друзья и родственники оставляют под колиными постами самые искренние слова поддержки и соболезнования. А маме Татьяне не перестают приходить соболезнования от друзей.

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Коля всегда был в компании. У такого жизнерадостного парня просто не могло быть неприятелей. Но ближе всех всегда был Егор Харичев. Жизнь свела друзей в Великолукской государственной академии физической культуры. Коля поступил на направление физкультуры и спорта, а Егор – на лыжный спорт.

«С Колей мы познакомились на первом курсе универа, уже тогда я понял, что дружба у нас с ним завяжется навсегда, что это не просто знакомый, а друг, самый настоящий друг. – признается Егор. – Коля всегда приходил на помощь в трудную минуту, помогал советом, не отказывал в физической и моральной помощи».

После университета Николай и Егор были призваны в армию, но волей судьбы попали вместе не только в Псковскую дивизию, но и в один полк и роту.

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«После службы, когда наши дальнейшие жизненные пути разошлись, наша дружба не распалась, а наоборот стала ещё сильнее. Иногда он мог внезапно приехать к нам в Новгород или Окуловку, не предупредив нас об этом. Мы всегда были рады его появлению на пороге нашего дома», – с трепетом вспоминает Егор.

За свою короткую жизнь Николай не успел стать отцом, но стал крестным папой для маленького мальчика Мирослава – сына своего лучшего друга Егора. На роль духовного родителя для своего сына Егор и его жена Люба выбрали Колю не раздумывая.

«Когда у нас родился второй малыш, я предложил супруге сделать Колю крёстным, на что Люба без раздумья согласилась, так как Коля занял в нашей семье одно из первых мест. Коля на все дни рождения привозил или присылал подарки супруге и Мирославу, где бы он не находился», – рассказывает лучший друг.

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Со своей невестой Апполинарией Коля познакомился на одном из соревнований. Но сделать предложение он твердо решил в июле, находясь уже на спецоперации. Для такого важного события Николаю даже одобрили отпуск. Осталось только отправиться к избраннице домой и встать на колено.

«Помню, я как-то звонила Коле и увидела на заднем фоне девушку, – вспоминает тот прекрасный день мама Николая. – Спросила, кто это, а он: “мам, знакомься - это моя будущая жена”. Так мы и познакомились».

Родителям невесты Коля очень понравился. Но, когда пришло время сделать предложение, выбранное обручальное кольцо было слишком велико. Несмотря на это молодожены забронировали дату венчания.

Однако обменять помолвочное кольцо Николаю так и не пришлось. Он попросту не успел. За день до назначенной в ЗАГСе даты его забрали на спецоперацию. Перед отъездом Николай вручил кольцо на сохранение маме. А теперь оно на маленькой цепочке украшает шею его возлюбленной, но уже как вечная память.

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Полина выучилась на фельдшера, поэтому в связи с началом специальной военной операции тоже отправилась в зону СВО, чтобы оказывать медицинскую помощь военнослужащим из России.

Похороны Николая прошли в Новоржеве. В самый последний путь его сопровождали не только близкие, но и товарищи по службе. Весь батальон приехал из Пскова, чтобы проститься с героем. Под звуки военного оркестра тремя выстрелами из боевой винтовки были отданы воинские почести при погребении любимого сына, жениха и товарища.

В настоящий момент Министерство обороны России подготавливает документы на присвоения сержанту Погорелову Николаю Сергеевичу Ордена Мужества (посмертно).