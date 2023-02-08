Родимые пятна, лишний вес и заикания: эксперты назвали 5 «противопоказаний» для отправки ребенка в лагерь

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Детский летний лагерь – отличный вариант проведения каникул: свежий воздух, веселая компания, подвижные игры и другие интересные занятия. К тому же он очень удобен для родителей, которые в силу своей занятости не могут развлекать свое чадо все три месяца. Однако прежде чем впервые приобрести малышу путевку в подобное место отдыха, стоит задуматься о том, будет ли ему там комфортно и как он переживет разлуку с родными. О «противопоказаниях» к поездке в детский оздоровительный лагерь «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в отделе реализации путевок «Центр детского отдыха и оздоровления» в Псковской области.

ПЛОХАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

Если ваш малыш сторонится сверстников, если ему трудно найти с ними общий язык, а друзей у него практически нет, то не стоит думать, что как только он окажется вдали от родителей, все сразу изменится и он станет душой компании. Ничего подобного. Плохая социальная адаптация ребенка – основа того стресса, который он получит, очутившись в непривычной обстановке.

Знакомство с новыми людьми, разговоры с ними, проживание в одной комнате и еда за общим столом – все это интересно и весело только для раскованных и непосредственных детей. Для замкнутого же ребенка это не просто неприятно, это страшно. Он начинает краснеть, бледнеть, заикаться, что в свою очередь вызывает насмешки сверстников, а часто – и окрики воспитателей.

Так что не стоит устраивать своему ребенку шоковую терапию, это не сделает его общительнее, более того, посещение лагеря может привести к весьма неприятным последствиям в виде нарушения сна, исчезновения аппетита, энуреза и кожных заболеваний психологического характера.

Если вы все-таки рассматриваете возможность отправки ребенка в летний лагерь, то для начала займитесь его социальной адаптацией в привычной для него обстановке. Постарайтесь найти ему друзей, чаще устраивайте дома детские праздники или обратитесь за помощью к специалистам, которые знают, как раскрепостить малыша и сделать его более общительным.

ОТСУТСТВИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ БЫТОВЫХ НАВЫКОВ

Не стоит отправлять ребенка в летний лагерь и в том случае, если у него пока нет элементарных бытовых навыков. Например, если он не привык стирать себе нижнее белье и носки, не знает, что после бассейна или пляжа купальные принадлежности нужно сушить, и что не надо прятать в шкаф (в тумбочку, под матрас) скоропортящиеся продукты.

Дело в том, что если ваш малыш не занимается дома простыми хозяйственными делами, то в лагере он, скорее всего, столкнется с вполне определенными проблемами – он может отказаться делать то, к чему не приучен, и не сможет за собой ухаживать, что в свою очередь приведет к конфликту с воспитателями и с другими детьми. Это только на первый взгляд кажется, что такие мелочи не портят ребенку отдых, а в реальности ссоры на бытовой почве негативно отражаются на детской психике и на самооценке малыша.

При этом совершенно бесполезно объяснять ребенку необходимость и технологию элементарных бытовых действий накануне поездки – он все равно ничего не запомнит, так как будет в этот момент либо фантазировать на тему лагеря, либо волноваться из-за предстоящего путешествия. Так что если вы планируете летом впервые отправить свое чадо на отдых без присмотра родителей и вообще каких-либо знакомых ему людей, то начните готовить его заранее.

НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Естественно, в каждом детском лагере присутствуют врачи, которые наблюдают за здоровьем своих подопечных и у которых есть медицинские карты с описанием состояния организма маленьких отдыхающих. Однако это не гарантирует того, что ребенку, у которого имеются хронические заболевания, при необходимости будет оказана своевременная помощь. И не всегда удается уследить за тем, чтобы еда, напитки и какие-то действия не спровоцировали обострения.

Так что если у вашего чада есть какие-либо проблемы со здоровьем, то не стоит отправлять его в лагерь общего назначения, выбирайте специализированные заведения, в которых детей не только развлекают, но и лечат. Причем это касается даже банального диатеза: никогда нет гарантии, что воспитатель уследит за тем, что тянет в рот ребенок –друзья могут угостить его продуктами, которые ему категорически нельзя, к тому же из-за незнакомой обстановки часто возникают новые пищевые раздражители.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНОСТИ, ПРИВЛЕКАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВНИМАНИЕ

Еще один фактор, при котором не всегда стоит отправлять ребенка в летний лагерь – особенности его внешности, которые привлекают внимание и могут стать поводом для насмешек сверстников. Дети жестоки, они не задумываются, что своими «дразнилками» делают больно, а вас не будет рядом, чтобы защитить и утешить.

Обидные высказывания часто становятся причиной отчуждения, замкнутости, нервного стресса, и в результате ваш ребенок всю смену может провести в одиночестве, боясь лишний раз что-либо сказать и вообще показаться на глаза окружающим.

Поэтому если у вашего малыша есть нечто такое, что существенно отличает его от других детей (большие родимые пятна на лице или на теле, большой лишний вес, выдающихся размеров нос или уши и т.п.), то о лагере лучше забыть до тех пор, пока ребенок не научится правильно реагировать на негативное внимание.

ИСТОЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА ИЗ-ЗИ НАГРУЗОК ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ГОДА

Если ваш ребенок чрезмерно нагружен в течение учебного года – сложная программа в школе, занятия музыкой и (или) спортом, какие-то другие факультативы, то ему нужен полноценный отдых, а не жизнь по расписанию. Дело в том, что любой детский лагерь предполагает подъем «по звонку», четкий распорядок и минимум безнадзорного времени, и если ваше чадо и так истощено физически и эмоционально, то пользы от такого времяпрепровождения не будет.

Ребенку, у которого «рабочий» день расписан по минутам, на отдыхе просто необходимо больше свободы. Ему нужно спать тогда, когда этого требует организм, а не тогда, когда положено, у него должна быть возможность побыть наедине с собой, заняться тем, чем хочется, а не тем, что придумали для него воспитатели. Только в этом случае он за лето восстановит силы и придет к новому учебному году в отличной форме.

Тем не менее, в данной конкретной ситуации можно пойти на компромисс – в июне дать ребенку побыть дома или на даче, как следует отоспаться, наиграться в любимые игры, пообщаться с друзьями, а в остальные два месяца (или на одну смену) отправить его в лагерь. После того, как ваше чадо немного отдохнет от учебного процесса, новые впечатления пойдут ему на пользу, да и сам ребенок воспримет перемену обстановки гораздо лучше, чем в том случае, если сразу попадет из одних строгих условий в другие.

Если у вашего ребенка есть какие-либо из вышеперечисленных проблем, но при этом вам просто необходимо отправить его в летний лагерь, то выбирайте тот, из которого вы при неблагоприятном стечении обстоятельств сможете сразу забрать свое чадо. Желательно, чтобы это был лагерь, до которого в случае чего вы сможете доехать за 1-2 часа. Близость к дому снизит риск возникновения стрессовых ситуаций, так как на подсознательном уровне успокоит ребенка, ведь он будет знать, что родители рядом и приедут по первому зову. Да и контролировать то, что происходит с вашим чадом вне вашего присутствия, на малых расстояниях гораздо проще.