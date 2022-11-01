«КП-Псков» и ФСС провели круглый стол о государственных услугах, оказываемых работодателям Псковской области

Регистрация и снятие с регистрационного учета в ФСС страхователей является одной их наиболее востребованных государственных услуг. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Участники дискуссии обсудили наиболее востребованные государственные услуги, которые предоставляются страхователю, доступность мер по предотвращению производственного травматизма, механизмы поддержки работников при несчастных случаях на производстве.

Участие в заседании приняли эксперты Псковского регионального отделения ФСС РФ в области администрирования страховых взносов и страхования профессиональных рисков, и специалисты, занимающиеся предупредительными мерами по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Эксперты, отвечающие за выполнение мероприятий по охране труда на производствах Псковской области поделились опытом работы.

Более 90% государственных услуг по приему 4-ФСС предоставлены в электронном виде Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В настоящее время предоставляется 13 государственных услуг для клиентов Псковского регионального отделения ФСС РФ. Получить услуги Фонда можно на Портале государственных и муниципальных услуг, в офисах Псковского регионального отделения ФСС РФ и в МФЦ. Некоторые услуги можно получить вне зависимости от места нахождения – экстерриториально.

Сейчас в Псковском отделении Фонда социального страхования зарегистрированы 13 699 страхователей. Всего за 9 месяцев 2022 года оказано 63 039 госуслуг, из них 60 426 услуг оказано работодателям и их работникам (96%). В 90% случаев услуги предоставлялись в электронном виде.

Регистрация и снятие с регистрационного учета в ФСС страхователей является одной их наиболее востребованных государственных услуг. На 1 октября 2022 года зарегистрировано 2 557 страхователей – физических лиц, являющихся работодателями. За 9 месяцев 2022 года Псковским региональным отделением ФСС РФ оказано 474 государственные услуги по регистрации страхователей, из них 430 – в электронном виде, что составляет 91% от общего числа всех оказанных услуг по регистрации.

Приоритетным является представление документов через шлюз спецоператоров связи Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Самой популярной среди государственных услуг у работодателей остается прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам– 4-ФСС. Это обязательный ежеквартальный отчет для всех юридических лиц и предпринимателей, которые отчисляют взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за работающих сотрудников. На 1 октября 2022 года оказано 47 913 государственных услуг по приему 4-ФСС, из них 94% предоставлены в электронном виде.

Следующей по объему государственных услуг, оказываемых в Псковском региональном отделении, является услуга по подтверждению основного вида экономической деятельности. Приоритетным является представление документов через шлюз спецоператоров связи. В 2022 году от всего количества документов в электронном виде, поступивших в региональное отделение, 93% были поданы через шлюз спецоператоров.

Всего за 9 месяцев 2022 года оказано 8 733 государственные услуги по ОВЭД, в том числе 7964 услуги в электронном виде (шлюз, ЕПГУ), что составляет 91%.

ФСС компенсирует расходы на профилактику производственного травматизма для предотвращения несчастных случаев на рабочем месте Фото: Андрей СТЕПАНОВ

«Работать очень комфортно, потому что все стало электронно», – делится опытом Ирина Васильева, директор ООО «Бизнес-Учет».

«С ФСС сотрудничаем давно. Проблем с электронной отправкой документов нет. У нас принципиальная позиция: обслуживать большое количество организаций и предлагать доступные цены. Мы делаем все исключительно в электронном виде, за счет автоматизации успеваем больше», – рассказывает Татьяна Марина, директор организации «К-ИНФОРМ».

Участником круглого стола стала директор организации «К-ИНФОРМ» Татьяна Марина Фото: Андрей СТЕПАНОВ

На сегодняшний день расходы, понесенные страхователем на ряд мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма для предотвращения несчастных случаев на рабочем месте, готов компенсировать Фонд Социального страхования. Такая процедура носит название «финансовое обеспечение предупредительных мер».

Кроме того, на предприятиях и в организациях предусмотрена система скидок и надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Расчет надбавок к страховому тарифу происходит автоматически, предоставление скидки носит заявительный характер.

На 100% остались довольны страхователи, получившие госуслуги лично в Псковском региональном отделении ФСС

Количество обратившихся за установлением скидки в региональное отделение с 2016 года выросло с 16 до 63 работодателей в 2022 году. Соответственно изменилась и сумма скидки: в 2016 она составила 2 миллиона 700 тысяч рублей, а в 2021 году на текущий 2022 год превысила 20 миллионов.

По итогам истекшего периода 2022 года удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных услуг, оказываемых Псковским отделением ФСС РФ на сайте «Ваш контроль» составляет 100%. Страхователи, получившие госуслуги лично в Псковском региональном отделении ФСС, тоже высоко оценили качество услуг – удовлетворенность составила так же 100%.