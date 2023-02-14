Рост заболеваемости в Псковской области может быть связан с «калейдоскопическим» эффектом коронавируса

Рост заболеваемости может быть вызван «калейдоскопическим» эффектом коронавируса

С началом февраля в регионе вновь началась череда карантинных мер в образовательных учреждениях. Многие предприятия ощутили нехватку кадров из-за ухода работников на больничные. Как оказалось, повышение роста заражений инфекционными заболеваниям только на треть вызвано сезонным фактором.

Повышение заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в феврале на территории Псковской области может быть вызвано «калейдоскопическим» эффектом коронавируса. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук и доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.

«Наряду с традиционным зимним повышением заболеваемости ОРВИ и гриппом, на нынешний сезон активности вирусом наложились еще два неблагоприятных фактора: циркуляция продолжающего мутировать коронавируса, пусть даже протекающего в менее тяжелой форме, что заставляет организм снова и снова вырабатывать иммунную защиту против этого "калейдоскопического" вируса, и нарушение общего адаптационного синдрома», – объяснила врач.

При этом, по словам специалиста, каждый пскович сегодня испытывает большой стресс. Это состояние воздействует на организм, истощая его.

«При длительном хроническом стрессе - дистрессе - компенсаторные механизмы в виде напряжения и сопротивления заканчиваются, и наступает третья стадия - истощение, когда все иммунные и гормональные ресурсы уже не могут обеспечить нормального функционирования организма под продолжающейся атакой стрессоров», – отмечает медик.

По словам Елены Аверьяновой, этот фактор сыграл свою негативную роль и в сегодняшней ситуации с инфекционной заболеваемостью. При этом, его влияние жители Псковской области будут наблюдать и дальше.