25 февраля Первый канал покажет военную драму об оккупации Пушкинских Гор

Фото: Первый канал

В фильме повествуется о том, как жители Пушкинских Гор и сотрудники музея-заповедника «Михайловское» спасали наследие великого русского поэта А. С. Пушкина во время оккупации. В основе фильма лежат реальные события, которые произошли в 1944 году, сообщает пресс-служба Первого канала.

По сюжету фильма в Пушгоры из Германии приезжает профессор литературы и специалист по творчеству Александра Пушкина фрау Мария Шиллер. Она становится директором музея-заповедника «Михайловское» и проводит экскурсии для крестьян и солдат вермахта. Рассказы о поэте вызывают явное неодобрение немецкого командования.

Фото: Первый канал

Однажды из Берлина поступает приказ о вывозе из музея всех исторических ценностей, этого никак не могут допустит ни партизаны, ни сами жители.

«Фрау Шиллер — реальный человек, активно работавшая в Пушкиногорье во время оккупации, была осуждена на Нюрнбергском процессе», — рассказали на телеканале.

Фото: Первый канал

По словам режиссера и автора сценария Игоря Угольникова, эту историю он впервые услышал во время съемок фильма «Женский батальон» в Псковской области. Тогда декорации были построены недалеко от Пушкинских Гор, поэтому съемочная группа заходила в музей, к «Пушкину», гуляла по пушкинским местам «Михайловского» с экскурсоводом.

«Однажды пожилая женщина-экскурсовод спросила: "Знаете ли вы, что было в этих местах во время оккупации?" Я со знанием дела заявил, что фашисты сожгли дом-музей и уничтожили большинство из вещей поэта. "Все было не совсем так", — ответила она…», – вспоминает Игорь Угольников.

Фото: Первый канал

В главных ролях кинокартины: Сергей Безруков (Сергей Трофимов), Настасья Кербенген (Мария Шиллер). В ролях второго плана: Федор Бондарчук (глава партизанского отряда), европейские актеры Михаэль Эпп и Дирк Мартенс (немецкие офицеры), а также Анастасия Мельникова (жена смотрителя музея). Отметим, что смотрителя музея и писателя Кузьму Афанасьева (в фильме Антипова) сыграл сам Игорь Угольников.

Съемки фильма проходили в местах, где жил и творил русский поэт Александр Пушкин: в поселке Пушкинские Горы, в селе Михайловское, на территории музея-заповедника А. С. Пушкина и у могилы писателя и в Святогорском монастыре.

Фото: Первый канал

Фильм консультировали несколько исторических специалистов. В частности, архивисты, сотрудники музея А. С. Пушкина и историк и филолог Дарья Тимошенко, предоставившая в распоряжение архивные материалы и фотографии, которые ранее не публиковались. Именно на их основе писался сценарий и прорабатывались образы персонажей.

Музыка к фильму записана с участием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Сергея Скрипки. Композитором фильма является музыкант, композитор, заслуженный артист России Сергей Шустицкий.

Фото: Первый канал

«Кино непростое. Это война, с одной стороны. С другой стороны, это человеческие отношения, которые не зависят ни от каких обстоятельств. У нас герои это и наши, и немцы. И среди немцев были люди. И среди наших были подонки. И так было всегда. И так всегда и будет. Мир не черно-белый, поэтому хотелось передать то, что происходит у наших героев внутри. Не политические, военные, так сказать, внешние, обстоятельства, а то, чем они руководствуются в своих поступках, что подсказывает им сердце, их душа, а она есть у всех, даже у подонков», — отметил композитор Сергей Шустицкий.