Старая избушка, долги и 16 кошек: тренер олимпийской сборной Татьяна Ревина оказалась одна на псковском хуторе после допингового скандала

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Тренер по лыжным гонкам из Красноярского края 65-летняя Татьяна Ревина в своей карьере дошла до работы с олимпийской сборной и даже заработала звание заслуженного тренера РФ. После того, как в 2009 году случился роковой для женщины допинговый скандал, судьба, как по накатанной, уводила амбициозную спортсменку все дальше от большого спорта. Сегодня она проживает в глухой деревне на два дома в Псковской области. На ней висит долг за старую избушку, 16 кошек и пять собак. До колодца с водой приходится добираться полтора километра в один конец, а до ближайшего магазина – все 20. Но в один день руку помощи Татьяне решила протянуть блогер из Москвы Елена Тришина. На счету у девушки уже десятки похожих добрых дел. К помощи нуждающимся она привлекает людей со всей России. Мимо этой истории она тоже не смогла пройти мимо и поставила цель – добыть порядка миллиона рублей для Татьяны Ревиной.

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Татьяна Ревина начала свою карьеру тренера со сборной команды Красноярского края, спустя время стала тренером столичной сборной, а в 2005 её пригласили работать со сборной командой России. Это был триумф, перед женщиной были открыты все двери. Большего мечтать и нельзя было. Как снег на голову – в 2009 году произошёл допинговый скандал, из-за которого Татьяне пришлось уйти из большого спорта. Но спортсмены бывшими не бывают, как и душа тренера требовала вернуться к своему делу и растить чемпионов. Через два года Татьяну смогли восстановить, и она вернулась к работе со своей сборной в Красноярском крае. Так и проработала в родном городе до 2014 года.

«Для меня работа была вторым домом, а команда второй семьей», – с трепетом вспоминает женщина.

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В семье, как и в карьере, появилась трещина. В отношениях с мужем не ладилось и, чтобы сохранить семью, Татьяна Николаевна взяла долларовый кредит на строительство собственного дома. Но семью было уже не склеить. Брак скоропостижно распался. Героиня очень переживала эти навалившиеся на ее жизнь неудачи и переживает, пожалуй, до сих пор. Тот самый кредит висит на Татьяне до сегодняшнего дня. А из-за валютных скачков первоначальная сумма уже успела вырасти вдвое.

«Чтобы оплатить хотя бы некоторую часть суммы, пришлось брать другие кредиты и брать в долг у людей», – с горечью в голосе рассказывает Татьяна.

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Чтобы поскорее избавиться от личной драмы, Татьяна уехала работать в Псков. Как говорит сама героиня: «Переехала в Псковскую область, с долгами, проблемами и абсолютно одна». В поисках жилья она оказалась в маленькой деревушке под названием Евстифени, в которой осталось всего два жилых дома. Татьяна не может быть одна по своей натуре, поэтому за время жизни в доме, у нее появилось 16 кошек и пять собак. А жизнь все по прежнему тяжела, ведь бывший тренер сегодня вынуждена передвигаться с коляской, так как из-за своей профессии у неё появились проблемы со спиной и позвоночнику нужна дополнительная опора.

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У Татьяны есть свое хозяйство, которое помогает ей выжить. Женщина очень любит своих животных. Утром, первым делом она идёт к ним, чтобы покормить. В течении дня Татьяна может зайти к ним, чтобы просто поговорить. Но выживать с помощью хозяйства всё равно непросто – половина пенсии уходит на выплату долгов и с 15300 остается всего ничего, чтобы еще питаться и кормить животных. Водопровода в доме Татьяны нет, вместо туалета – выгребная яма с ведром во дворе. Из всех коммуникаций у нее в доме имеется только свет.

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Спасти женщину от вороха проблем и горы долгов можно, если собрать необходимую сумму средств. По словам блогера Елена Тришиной, сумма немаленькая – едва ли не один миллион рублей.

«Очень хочется помочь этой сильной женщине, так как помочь больше некому – у Татьяны есть дочь, но оказать поддержку матери она не в состоянии (одна воспитывает 3-х детей, жильё съемное)», – делится Елена с подписчиками.

Первым шагом, который планирует девушка в помощи для бывшего тренера олимпийской сборной – это обнуление долга через банкротство. С этим вызвалась помочь одна из подписчиц, которая является действующим арбитражным управляющим и каждый день сталкивается с такой практикой.

Далее Елена планирует помочь Татьяне начать жизнь с чистого листа. Сперва погасить 485 тысяч рублей за дом, в котором проживает женщина. А дальше начнется обустройство этого маленького жилья: ремонт печки, обустройство скважины, установка двух окон (они сильно продуваются), покупку дивана, дров, плитки для приготовления еды, пылесоса, стиральной машины, плит OSB (для отделки стен, из которых дует), а также на строительство туалета.

Подписчики блогера из Москвы активно отозвались на историю Татьяны Ревиной и помогают не только финансово, но и советами. Люди со всей России озвучивали предложения купить квартиру или домик для Татьяны в более цивилизованном месте. Но кроме того, что это решение обойдется в два раза дороже, против нового жилья высказалась и сама героиня.

«Татьяна Николаевна переезжать не хочет. Это ее место! Да, глухомань, много трудностей, но она так решила. Я уважаю ее выбор и не могу навязать свое или ваше мнение и заставить передумать. Я не причиняю добро, я помогаю в том, о чем меня просят. Изначально ко мне было обращение в том, чтобы обустроить только скважину. Уже приехав на съемку ролика, я поняла, что мы с вами можем сделать гораздо больше (конечно же, с согласия самой владелицы дома)», – пояснила Елена Тришина.

За сутки Елена Тришина вместе с подписчиками сумела собрать больше половины суммы, осталось – еще порядка 460 тысяч. Планка в 950 тысяч рублей позволит исполнить задуманное и подарить некогда тренеру олимпийской сборной счастливую и спокойную жизнь без долгов и проблем.