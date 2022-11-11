«Погиб наш Тима. Надежный друг, человек чести, безгранично преданный присяге и профессии»: земляки вспоминают погибшего в зоне СВО псковского офицера Тимофея Александрова

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25 октября в ходе Специальной военной операции погиб псковский офицер-десантник Тимофей Александров. Всю жизнь Тимофей прожил в Апатитах и был предан долгу и чести. Его военная карьера началась задолго до армии. Еще в гимназии руководитель военно-спортивного патриотического объединения «Вымпел – Полярные волки» заметил мальчишку из толпы и вложил всю душу в его воспитание. О том, каким Тимофея запомнили его наставники, друзья и подчиненные, рассказал Алексей Чуфырёв.

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«Погиб наш Тима. Офицер, десантник, надежный друг, человек чести, безгранично преданный присяге и профессии», – с такими словами вспоминает Тимофея руководитель ВСПО «Вымпел – Полярные волки».

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Тимофей Александров в любой момент был готов прийти на помощь, заботился о других, умел отвечать за свои слова и поступки. Несмотря на суровость выбранной им профессии и непредсказуемость событий при выполнении поставленных задач, всегда улыбался. В ВСПО «Вымпел – Полярные волки» Тимофея запомнили со сборником стихотворений Есенина – молодой человек любил творчество поэта.

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Еще в школе, в старших классах, Тимофей преодолел два отбора в экспедицию на Северный полюс, вывел команду гимназии к победе в военно-спортивной игре «Орленок». Тимофей Александров – единственный, кто заслужил право на ношение голубого берета за 12 лет существования ВСПО «Вымпел – Полярные волки» и стал старшиной.

Окончив школу в 2016 году, Тимофей не прерывал общения с учителями и друзьями. Во время отпуска приезжал в родной город, всегда находил время для друзей и знакомых.

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«Открытый, добрый, часто имеющий на все свое мнение, он мужал год от года. Тима всегда подчеркивал, что его успехи и достижения – это результат совместных усилий учителей и капельку – его. Скромный, хотя парню было чем гордиться!», – рассказывает Алексей Чуфырев.

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Тимофей был готов к самопожертвованию и всегда говорил: «Если не мы, то кто?». Будучи офицером, Тимофей в первую очередь заботился о подчиненных, о тех, за чьи жизни отвечает, пусть и ценой жизни собственной.

«Он выбрал трудный жизненный путь и достойно выполнял свой долг офицера. И теперь навеки останется героем для ребят, всегда его имя будут называть при построении первым, как имя настоящего Героя. И его не забудут сквозь годы и поколения», – говорит методист ВПЦ «Вымпел» Надежда Сулейманова.