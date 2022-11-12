Что произошло после визита экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака в зону СВО

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Экс-губернатор Псковской области, секретарь генсовета «Единой России», Андрей Турчак приехал на территорию проведения спецоперации для помощи военнослужащим. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Андрей Турчак помог подразделению ВДВ под Херсоном, предоставив им спецсредства и технику от партии «Единая Россия» и региональных отделений. Квадрокоптеры, беспилотники, миноискатели, тепловизоры, средства радио и спутниковой связи, мультимедийное оборудование для разведывательной деятельности – все это было предоставлено российским солдатам 9 ноября.

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

«Наши ребята под Херсоном подвергались огромному риску. В любой момент они могли оказаться отрезанными от снабжения и в такой ситуации удерживать оборону было бы крайне сложно. Мы всегда рядом с ребятами, чтобы ни происходило, какие бы сложные решения ни принимались. Никто, кроме нас! Слава ВДВ!», – делится заместитель Председателя Совета Федерации.

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Следующей остановкой Андрея Турчака оказался госпиталь под Лисичанском, где уже полтора месяца заботится о раненых Дмитрий Хубезов.

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Этим же днем сенатор вместе с руководителем Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александром Сидякиным, депутатами Артемом Туровым и Артемом Бичаевым попал под обстрел, уезжая через дорогу города Лисичанск (Подробности).