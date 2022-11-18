Разбираемся в инциденте с отравлением 16 детей в школе Острова 16 ноября

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16 ноября в 10:46 в школе №1 города Остров неизвестный распылил газовый баллончик. Все ученики экстренно были выведены из здания, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Позже станет известно, что кроме газового баллончика, старшеклассники решили опробовать на одноклассниках и электрошокер. Разбираемся, что происходит в островской школе.

В школьных чатах 16 ноября учителя сообщили родителям о том, что дети экстренно будут отпущены домой, а родителей попросили понаблюдать за их самочувствием.

«Наш класс домой отпустили», – сообщила нам островичка, ребенок которой учился в первую смену и был в школе в момент распыления баллончика.

Классный руководитель, на уроке которого госпитализировали школьников, отказался комментировать произошедшее. Однако дети сами рассказали о произошедшем своим родителям.

«Очень многим было плохо», – рассказывает одна из матерей, сын которой в момент распыления баллончика находился в непосредственной близости к эпицентру распыления.

К приезду скорой помощи руководство школы успело вывести всех детей на улицу, в чатах школьников начали появляться видео с момента прибытия бригады скорой.

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«Все дети были послушными, никто расходился. Все с беспокойством ждали приезд скорой», – поделилась одна из педагогов школы.

Редакция «КП-Псков» связалась с мамой победительницы акции «Губернаторский дневник» из островской школы, где произошел инцидент, школьница в этом году побывала на приеме у Михаила Ведерникова.

«О том, что в школе что-то произошло, я узнала от коллеги, коллектив у нас большой. Но моя дочь не пострадала. Слава богу, она учится во вторую смену, поэтому сейчас уже на уроках. После того, как я узнала о случившемся, я сразу пошла к школе. Увидела скорую, но уже все было спокойно. Образовательный процесс продолжился, иначе она бы мне позвонила.», – рассказывает мама отличницы.

Действительно, как сообщают корреспонденты районной газеты «Островский вестник», после проветривания помещений школы занятия возобновили. Однако на скорой детей все-таки увезли.

Из 16 человек, которые резко почувствовали ухудшение самочувствия, 14 были отпущены домой после осмотра. Еще четырех забрали в больницу в Псков. К 16 часам двух детей вернули домой в связи с улучшением самочувствия, им назначено амбулаторное лечение. Под наблюдением врачей оставались две девочки с легким отравлением.

Круг лиц, подозреваемых в распылении газового баллончика в школе Острова был установлен в тот же день. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров.

По его словам, в совершении данного инцидента подозревают учеников 8-9 классов. «С теми, кто это устроил, будет проведено соответствующее разбирательство с участием родителей и привлечением УМВД», – отметил Дмитрий Быстров и подчеркнул, что виновные без наказания не останутся.

Заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова после инцидента сообщила, что о случившемся сразу же было сообщено в комитет по образованию города Пскова, а правоохранительные органы начали расследование по факту отравления школьников неизвестным веществом.