«Малышке требуется помощь»: В Пскове опровергли фейк о пострадавшей в пожаре 4-летней Алисе

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Во многих российских пабликах 3 марта появилась информация о пострадавшей в пожаре 4-летней девочке Алисе. Авторы поста, которые просят о материальной помощи для матери, у девочки после пожара выявлены тяжелые ожоги третьей степени, а поражение тела – выше критических показателей.

«В данный момент жизнь девочки находится в крайне тяжелом состоянии. На окраине Пскова в эти выходные 26 февраля 2023 г. сгорел дом, в огне пострадала маленькая девочка, а ее отец попал в реанимацию. Огонь уничтожил все! У семьи не осталось ничего», – поделились вымышленной историей авторы.

Вымышленной – потому что никакого пожара 26 февраля 2023 года на окраине города с госпитализированными ребенком и мужчиной службами ГУ МЧС России выявлено не было. Самый громкий пожар в Псковской области в этот день случился на Талабских островах. Его быстро потушили и никто не пострадал.

«Малышка получила тяжелые ожоги (3) степени (глубокий дермальный ожог) обожгло животик, ножки и ручки – 35% тела. Для ее возраста критическим считается показатель 20%. В первые часы после трагедии малышку эвакуировали в Псковскую межрайонную больницу. Срочно нужна операция по пересадке кожи», – заклинают мошенники. Стоимость такой операции – 165 000 рублей и номер карты, куда высылать деньги – тоже указано.

Редакция «Комсомольской правды в Пскове» связалась с комитетом по Здравоохранению Псковской области, где подтвердили вымышленность ситуации и явный обман. «Мы о такой ситуации не слышали, да и в СМИ не было ничего похожего. В Псковскую межрайонную больницу не поступают дети до 18 лет экстренно. Мы решили на всякий случай уточнить и в Детской областной – там тоже такого ребёнка не было», – сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Фото, которое мошенники прикрепили к посту оказалось, напротив, реальным. Только ребенок пострадал не в феврале и совсем не в Пскове. На фото – 6-летняя Вероника из Серпухова. Местные СМИ сообщали, что в августе 2018 года она отдыхала с семьей на даче, где от мангала загорелась и вспыхнула перед ребенком бутылка с розжигом. Малышку с ожогами госпитализировали в Московский областной ожоговый центр в Люберцах, где провели две операции по пересадке кожи.

Будьте внимательны к получаемой в социальных сетях информации, если она не имеет никакого подтверждения на официальных ресурсах, не переводите деньги незнакомым людям и берегите детей.

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