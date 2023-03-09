«Я за время командировки на 12 килограммов похудела»: медсестра-десантница Юлия Быкова из Пскова получила медаль «За отвагу»

Гвардии младший сержант Юлия Быкова награждена медалью «За отвагу» за нелегкий труд в зоне спецоперации на Украине

Старшая медицинская сестра приёмно-сортировочного отделения 35-го отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Юлия Быкова награждена медалью «За отвагу». Гвардии младший сержант получила высокую награду за спасение раненых бойцов в зоне проведения спецоперации на Украине.

Сложно представить, что хрупкой псковской медсестре приходилось под вражескими обстрелами на себе вытаскивать раненых с поля боя и оказывать им различную медицинскую помощь. Несколько сотен жизней были спасены ее руками.

Юлия твёрдо уверена, что её призвание – помогать людям. Сегодня она дома, но если бы ей вновь предложили снова сделать выбор: пойти в армию или трудиться в тылу – она бы не задумываясь, выбрала первое. Медсестра говорит, что изначально понимала, куда шла, о непростой службе в «крылатой пехоте» ей рассказывал муж, гвардии старший сержант ВДВ.

В Пскове, где располагается гвардейское десантно-штурмовое соединение, Юлия ни раз видела показательные выступления десантников. Однако прыжки с парашютом и особая специфика службы в ВДВ медсестру не напугали, а наоборот, усилили интерес. На данный момент на счету гвардии младшего сержанта Быковой около 40 парашютных прыжков и почти 10 лет службы в десанте.

«Эмоции от первого прыжка я помню отчётливо! Тем более что совершила его в день рождения мамы. Но призналась об этом ей только после приземления. Она была в шоке от того, что дочь решила служить в ВДВ, но приняла мой выбор», – поделилась Юлия.

На службу Юлия Быкова поступила с большим опытом в профессиональной деятельности. Медик признается, что насмотревшись на маму, которая работает одной из псковских клиник, она стала мечтать о работе в области медицины. Ее профессиональный путь начался с сестринского отделения Псковского медицинского училища. А после ее ждали 10 лет работы в городской больнице и еще три – в травмпункте.

Связав свою жизнь с военной медициной, Юлия Быкова понимала – от её профессиональных навыков будет зависеть жизнь и здоровье бойцов не только в мирное время, но и в боевой обстановке. Именно поэтому, она не отказалась ехать в свою первую длительную командировку в Сирию, когда в поступил соответствующий приказ в 2017 году. Вдали от дома Юлия проработала три с половиной месяца. Вклад военных медработников сложно переоценить, ведь как в мирное, так и в горячих им приходится порой трудиться сутками, почти без перерыва на сон и обед.

Благодаря профессионализму и самоотверженности, Юлия Быкова была награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени. Невзирая на непростые условия, медсестра показала свой опыт и во время пандемии COVID-19. Об этом она рассказала газете «Красная звезда».

После начала спецоперации на Украине Юлия вместе с другими военными медиками оказывала квалифицированную медицинскую помощь на фронте, она боролась за жизнь и здоровье каждого раненого. Юлия честно призналась, что, впервые услышав звук прилёта снаряда, испугалась. Однако о страхе забыла скоро, все мысли были обращены к раненым, необходимо было помочь пострадавшим, облегчить боль. «Бывало и так, что ассистируешь на операции, и вдруг поблизости начинается обстрел. Но как прервать операцию? Продолжаем работать», — спокойно констатирует младший сержант Быкова.

24 марта лагерь военнослужащих, где располагался полевой госпиталь, попал под массированный миномётный обстрел. Юлия едва успела спуститься в укрытие немного отдохнуть после работы на операции. Тогда медик осознала, что промедление в такой ситуации может стоить жизни боевым товарищам, которые остались наверху в медицинской палатке. Юлия выбралась из укрытия и с трудом добралась до раненых. Пришлось передвигаться ползком или перебежками. Под градом снарядов хрупкая медсестра ростом 164 сантиметра буквально на себе перетаскивала раненых в специальное укрытие. Сколько таким образом было спасено жизней, Юлия не знает, самое главное для нее было успеть добраться, вытащить бойцов и передать их врачебной бригаде.

Уже после этого, медсестра совместно с другими медиками оказывала первую медицинскую помощь раненым. Тогда врачам приходилось трудиться в небольшом помещении, где не было возможности даже встать в полный рост. Однако, не смотря на все сложности, военным медикам удалось спасти жизнь всем пострадавшим и препятствовать развитию смертельно опасных осложнений.

«Многие пациенты – от рядовых до полковников – не хотели долго задерживаться в полевом госпитале. Говорили: «Нам надо вернуться обратно, там наши ребята. Мы лучше к вам на перевязки ездить будем», — поделилась гвардии младший сержант Быкова. Она со своей стороны делала всё возможное, чтобы бойцы скорее вернулись в строй.

Юлия рассказала, как однажды ассистировала на операции, где врачи буквально по частям собирали руку бойцу. «Наши доктора сделали тогда настоящее чудо в полевых условиях! Ведь повреждены были не только ткани и кости, а нервы, сосуды… После операции рука была ледяной из-за нарушенного кровоснабжения, а на утро мы приходим проверить его состояние, а пальчики уже тёплые», — с улыбкой отмечает Юлия Быкова.

Медсестра переживала за каждого своего пациента, а те, в свою очередь, всегда горячо благодарили свою спасительницу. К каждому пациенту Юлия старалась отнестись с чуткостью и вниманием, ведь помимо медицинской помощи, доброе слово и забота тоже оказывают лечебное воздействие.

Юлия Быкова была в командировке в зоне спецоперации два раза, в общей сложности они длились больше полугода. В первой командировке, где случился тот самый обстрел, медсестра была единственной женщиной. Невзирая на непростые условия, бойцы всячески старались вызвать улыбку у без устали трудившейся медсестры. Юлия вспоминает, что часто приносили шоколадки или угощали чем-то вкусным. Тяжёлая нагрузка в зоне спецоперации, оставила свой след, медик признается: «я за время командировки на 12 килограммов похудела».

Дома Юлию ждали двое детей. По материнскому сердцу скучала дочь – студентка одного из вузов Санкт-Петербурга и 15-летний сын. Ребята гордятся родителями, посвятившими свою жизнь десанту. Юлия тоже грустит и греется мыслями по уюту, комфорту дома и по семье. Но несмотря на это, гвардии младший сержант Быкова всегда готова приступить к своим обязанностям в зоне спецоперации. «Я знаю, что мой опыт и навыки там сейчас нужнее», – рассказывает Юлия.