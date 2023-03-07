«Уважаемый Михаил Юрьевич!»: пять самых популярных пожеланий от псковичей в день рождения губернатора Михаила Ведерникова

Губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову день рождения

7 марта свой День рождения празднует губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В этом году ему исполнилось 48 лет. Поздравления в его адрес приходят со всех уголков России. В Псковской области звучат самые теплые слова поддержки и внимания.

С самого утра на страничке губернатора «ВКонтакте» серьезные комментарии под «рабочими» постами сменились на пожелания, картинки и позитивные смайлики. Все жители региона благодарят губернатора за работу, отношение к людям и желают не только личного, но и семейного благополучия в день рождения. Мы собрали пять самых популярных слов, которые использовали псковичи в своих поздравлениях. Получилась очень интересная подборка.

1. Счастье

Начнем, конечно же, со счастья. Во всех пожеланиях, без исключений, счастье – главный элемент. В случае с главой региона, пожелания счастья являются хорошим показателем. Ведь счастливы граждане – счастлив и губернатор. Наоборот вряд ли сработает.

«Поздравляю с днем рожденья, уважаемый Михаил Юрьевич!, – написала одна из псковичек. - Желаем Вам здоровья и оптимизма, гениальных идей и великих свершений, достойных дел во благо всех горожан и неоспоримых побед. Будьте счастливы и дарите возможность быть счастливым каждому из жителей нашего замечательного, живописного, любимого города!».

2. Отзывчивость и неравнодушие

Михаил Ведерников – один из немногих губернаторов, кому не безразлична судьба каждого жителя региона. Не раз он сдерживал слово перед обычным псковичом, реагировал на просьбы детей и матерей, уделял время пенсионерам. Кроме личных обращений, он всегда молниеносно и точечно реагирует на запросы времени и не оставляет без внимания ни одну сферу жизни общества.

«Уважаемый Михаил Юрьевич, поздравляю Вас с Днем Рождения и хочу пожелать Вам, на мой взгляд, самого главного – неравнодушия. Сегодня я с огромным удовольствием поздравляю с Днем рождения человека, чье имя славно своими прекрасными поступками и делами! Пусть приумножаться Ваши старания и стремления, а усилия и деяния оставляют в сердцах избирателей самые благоприятные впечатления! Здоровья крепкого и постоянного, гармонии в душе и в мире!», – обратилась к губернатору псковичка.

3. Начинание, проекты и дела

Большое количество поздравлений от псковичей было наполнено благодарностями за реализованные проекты. Люди желали новых начинаний и новых успешных дел. Лучше всего эти слова передала Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своем поздравлении губернатору.

«Сегодня свой день рождения празднует Губернатор Псковской области Михаил Ведерников! Спешу поздравить Михаила Юрьевича и пожелать ему исполнения желаний, крепкого здоровья и человеческого счастья! За эти годы столько культурных проектов реализовано при Вашей поддержке! Уверена, что впереди нас ждет ещё немало увлекательных и амбициозных совместных идей, воплощенных в жизнь!», – написала на своей страничке Ольга Тимофеева.

4. Гармония, мир и благополучие

Срок службы Михаила Ведерникова в Псковской области выпал на непростое время, которое требовало от него решающих действий и умения объединить народ. Штабы помощи, волонтерские центры, адресная поддержка граждан - люди видят заботу главы региона о каждом, поэтому и сами желают ему и его семье мира над головой.

Главный врач «Великолукской межрайонной больницы» Вячеслав Чурсин подобрал отличные слова в день рождения губернатора за всех граждан: «Все жители региона и люди далеко за пределами Псковской области знают Вас как человека умеющего держать свое слово. С первых шагов на посту Губернатора Псковской области Вы начали работать открыто, с постоянной опорой на общественное мнение, чем и заслужили доверие жителей. В центре Вашего внимания находится, прежде всего, человек, его здоровье, благополучие, уверенность в будущем, возможность полноценно трудиться, растить детей, дать им достойное образование. Жители региона видят внимание, заботу и ответственность за их судьбы...».

5. Настоящий хозяин, руководитель

Любой губернатор, как хозяин в доме – знает, как нужно сделать, что бы была гармония. Умеет создать микроклимат, поручить задачу и показать на своем примере, как правильно делать. У Михаила Ведерникова это получается. Псковичи всегда подмечают, как губернатор может быть и другом и строгим наставником для своих коллег.

«Уважаемый Михаил Юрьевич, с Днем рождения Вас!, – написала на странице губернатора псковичка. - Желаю дальнейших успехов во всех Ваших начинаниях, крепкого здоровья и Мира! Вы прекрасный руководитель, настоящий хозяин, много делаете для Пскова и области! Всех Вам благ!».