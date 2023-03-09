«Самая светлая миссия – помогать больным»: военный медик псковского гарнизона Валентина Короленко рассказала о работе на СВО

Валентина Короленко рассказала о женской миссии на СВО

С начала специальной военной операции прошел год. С первого дня в борьбе с неонацизмом на территории Украины значимую роль играют военнослужащие псковского гарнизона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Псковские десантники не раз были удостоены государственных наград за боевые заслуги, героизм и спасение жизней. Последней наградой чаще всего награждают военных медиков. В начале 2023 году эту награду из рук президента получила гвардии лейтенант ВДВ медицинской службы Валентина Короленко.

С Псковом девушку связала судьба. После обучения в школе она поступила в Военно медицинскую академию. Отучилась там шесть лет и после выпуска была распределена военкоматом в один из полков знаменитого Псковского гарнизона. Впервые хрупкую, но очень мужественную девушку в военной форме вся Россия увидела за спиной у президента во время его новогодней речи. Сегодня она поделилась с нами своими мыслями о том, есть ли особая миссия у современной женщины и в чем ее особенная сила, кто Валентину вдохновил стать военным медиком, что ей пришлось пережить во время командировки на СВО и почему она ни за что на свете не откажется вновь вернуться на передовую.

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СВЕТЛАЯ МИССИЯ – ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ

Валентина Владимировна, наш разговор хочется начать с вопроса о том, почему вы выбрали военную медицину?

– Мне часто задают этот вопрос. На самом деле, когда ты выбираешь эту профессию, люди зачастую удивляются. Я думаю, стоит начать с того, что я выросла в городе герое Волгограде, он же раннее Сталинград, и там особо чтят героическое прошлое наших предков. Как в семье, так и в школе, конечно, это прививали. Моя бабушка по отцу была операционной сестрой в годы Великой Отечественной войны. И я подумала, что, наверное, это самая светлая миссия – помогать больным в мирное время, а раненым, соответственно, в военное. Это значит облегчать страдания.

Расскажите, что вы чувствуете, когда приходите на работу? Как вас приветствуют военнослужащие?

– Я понимаю, что я здесь нужна. Приветствуют, конечно же, в соответствии с уставом. Но человеческое отношение есть всегда. Я думаю, вы понимаете – как с людьми будешь обращаться, так и они будут с тобой.

В вашей практике были случаи, которые вам врезались в память?

– Вспоминается случай, когда человек с ранением шеи, с повреждением трахеи получил слепое пулевое ранение. Пуля остановилась в районе под мышки, не пробив грудную полость. Соответственно, у человека могло быть тяжелейшее ранение грудной полости и так далее. Могло быть с летальным исходом, но ему на самом деле очень повезло и все закончилось благополучно.

Это приятно слышать. Скажите, а то вы чувствуете, когда счет идет на секунду, когда опасность и смерть находятся рядышком?

– Когда счет идет на секунды нет места философии. Есть только навыки. И обычно есть коллеги. По крайней мере, мне повезло в командировке всегда рядом были коллеги с большим опытом. И я очень рада, потому что удалось многому научиться. Они с удовольствием делились опытом. Это большая точка роста.

А расскажите, есть ли у вас какой то специальный ритуал для того, чтобы себя мобилизовать, так скажем, быстро собраться? Считайте до 10, может быть?

– Я, как пионер Советского Союза, всегда готова.

Прекрасный ответ. Скажите, а сложно ли быть девушкой в армии?

– Ну, разумеется, непросто. Нужно соответствовать предъявляемым требованиям. Но это осознанный выбор, по крайней мере, у меня. Я о нем не жалею. Это мой путь. Я в целом понимаю, что нужно быть готовой, исполнять свои должностные обязанности всегда. Действительно, где то нужно убирать эмоции, по деловому подходить.

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СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

А вы, я знаю, участница военных игр. У вас есть спортивный разряд. Расскажите об этом.

– Когда я обучалась в военно медицинской академии, мы были участниками армейских игр. Есть у нас конкурс профессионального мастерства – военно медицинская эстафета. В ней я принимала участие неоднократно в течении нескольких лет подряд. В 2017 году входила в сборную Вооруженных сил России. Мы представляли Россию на этом конкурсе на международном этапе. Выиграли. Да. Был такой опыт.

Прекрасно. А расскажите, что там происходит? Что вы делаете?

– Это конкурс профессионального мастерства, в котором участвует средний медперсонал в одной категории и врачи – в другой. Соответственно, в качестве врача я уже участвовала в 2021 году от команды 76-ой дивизии на этапе воздушно-десантных войск. Была победителем в номинации. А ранее я участвовала как средний медицинский персонал. Там есть индивидуальный зачет и командный. На индивидуальном зачете нужно было выполнять индивидуальное упражнение по эвакуации раненого, оттаскивали его, а также оказания первой помощи. Соответственно, наложения жгута, повязки, непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких, вынос раненого. Также на индивидуальном зачете есть упражнение стрельба из штатного табельного оружия – автомата Калашникова и из пистолета Макарова – у офицеров. И выполнение преодоления полосы препятствий.

А на командном зачете команда действует на тактическом поле боя. У нее есть естественные и искусственные препятствия. Там ведется задымление полосы, имитируется стрельба и так далее. Условно поврежденная техника из которой нужно извлекать раненых. Также натягивается переправа веревочная через водную преграду. На носилках нужно было эвакуировать людей, погрузить в эвакуацию бронетехнику и, соответственно, этот этап считался выполненным.

Я с первой секунды даже растерялся, честно...

– Ну, к этому же мы готовились. Конечно, все это выполняется в средствах индивидуальной бронезащиты, с оружием, со штатными медицинскими сумками и другими медицинскими средствами и так далее.

А у вас есть спортивный разряд, насколько я знаю.

– Кандидат в мастера спорта по стрельбе. То есть у меня выполнена статичная стрельба из пистолета Макарова ПМ3, соответственно, упражнение 30 выстрелов за 30 минут.

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РАБОТА НА СПЕЦОПЕРАЦИИ

Хочется поговорить о вашей службе на спецоперации? Скажите, как вам девушки в таких непростых условиях, как справляетесь?

– Вы знаете, скажу честно. Я человек, привыкший к экстриму, люблю походы. Это меня подготовило к условиям с ограниченным комфортом. Они не были для меня критическими, все это можно вынести. Мне не приходилось жить в окопах, потому что действовали в составе госпиталя. Да, конечно, были определенные лишения и ограничения. Но, можно адаптироваться.

А многих удалось излечить, помочь?

– Ну, достаточно много. Пришлось поработать.

Сколько в день вы работаете? Это 8 часов, 12?

– В условиях спецоперации нет рабочего времени. Там есть поступившие раненые. Значит, есть и работа. И неважно твоя смена или не твоя. Если бригада смены не справляется, потому что физически невозможно обрабатывать одновременно много человек, то на всех столах работают все, кто есть в госпитале.

Что говорят военнослужащие, которым вы помогали?

– Когда они в сознании, они, конечно, благодарны и говорят, что им значительно легче.

А в целом вот там чувствуется поддержка тыла, обычных граждан? Вот у нас много всяких акций проводится.

– Поступала гуманитарная помощь. Конечно, это очень приятно. И персональные посылки приятно получать. Это поднимает твой боевой дух. Действительно, это приятно. Отрадно.

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ

Хочется поговорить тогда о встрече с президентом. Во-первых, поздравляю вас с этой наградой. Расскажите, как это все происходило, что вы чувствовали в тот момент?

– Это было неожиданно. Даже когда мы прибыли и готовились к торжественной церемонии, никто не знал, что будет Верховный главнокомандующий. Это было приятно и неожиданно, я бы так сказала.

Удалось как-то поговорить с президентом? Что-то вам сказал?

– Ну, он поздравил, поблагодарил. Он благодарил всех военнослужащих за вклад в ратное дело и в победу.

А вы чувствуете себя героем?

– Нет, конечно. Там каждый старался по мере своих сил, по максимуму. И каждый достоин быть и героем, и награжденным.

Андрей Анатольевич Турчак во время памятных мероприятий, посвященных 6 роте сказал такую фразу, что сейчас есть место подвигу, как и тогда, в Великую Отечественную. Вы как военнослужащий, как воспринимаете эти слова? Слова о подвиге.

– Разумеется, там люди ежедневно выполняют подвиги кто на передовой, кто спасая. Они бьются на борьбе с фашизмом, а мы бьемся за их жизни.

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В ЭТОМ НАША СИЛА

Про личную жизнь хочется немножко совсем. Как то ваша военная карьера отражается на личной жизни? Мешает, помогает?

– Ну, конечно, есть такие моменты, как командировки. Они у всех есть. Поэтому, наверное, это отнимает время, наверное, так.

Но, а семья?

– Семья, родители, конечно, активно поддерживают в выбранной стезе.

А расскажите, как вы считаете, в чем сила современной женщины? Такая философия...

– Да, действительно. Ну, современным женщинам приходится, особенно в наши дни, непросто. Но именно в эти дни мы должны вспомнить, кто мы, мы не должны забывать. Наши бабушки и дедушки много веков поколений были бабушками, матерями, женами, воинами. Потому что русский человек, он по своей натуре воин. Просто некоторые об этом забыли. И, соответственно, мы готовы ждать, готовы любить и поддерживать своих воинов. И, наверное, в этом наша сила. В любви, надежде.

Скажите, а если Родина позовет снова оказаться на территории спецоперации?

– Разумеется.

Даже не думаете. над другим вариантом? А в работу продолжите? То есть вы видите себя через какое то определенное время? Здесь же, может быть, как то?

– Да, очень хочется. Конечно, полученный опыт хирургический все-таки реализовать в дальнейшем. Обучение... Поступить на узкую специальность, дальше обучаться и дальше быть военным врачом уже узкой специальности.

Рассказ о работе Валентины Короленко вошел в сюжет телеканала «Первый Псковский» к Международному женскому дню.

Напомним, ранее мы рассказывали о коллеге Валентины Короленко. Медсестра-десантница Юлия Быкова из Пскова получила медаль «За отвагу». Она рассказала, что о «Крылатой пехоте» узнала от мужа, а дома ее ждут и скучают дети. Несмотря на это, медик также готова в любой момент отправиться на передовую.