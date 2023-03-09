«Самая светлая миссия – помогать больным»: военный медик псковского гарнизона Валентина Короленко рассказала о работе на СВО

Валентина Короленко рассказала о женской миссии на СВО
С начала специальной военной операции прошел год. С первого дня в борьбе с неонацизмом на территории Украины значимую роль играют военнослужащие псковского гарнизона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Псковские десантники не раз были удостоены государственных наград за боевые заслуги, героизм и спасение жизней. Последней наградой чаще всего награждают военных медиков. В начале 2023 году эту награду из рук президента получила гвардии лейтенант ВДВ медицинской службы Валентина Короленко.
С Псковом девушку связала судьба. После обучения в школе она поступила в Военно медицинскую академию. Отучилась там шесть лет и после выпуска была распределена военкоматом в один из полков знаменитого Псковского гарнизона. Впервые хрупкую, но очень мужественную девушку в военной форме вся Россия увидела за спиной у президента во время его новогодней речи. Сегодня она поделилась с нами своими мыслями о том, есть ли особая миссия у современной женщины и в чем ее особенная сила, кто Валентину вдохновил стать военным медиком, что ей пришлось пережить во время командировки на СВО и почему она ни за что на свете не откажется вновь вернуться на передовую.
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Валентина Владимировна, наш разговор хочется начать с вопроса о том, почему вы выбрали военную медицину?
– Мне часто задают этот вопрос. На самом деле, когда ты выбираешь эту профессию, люди зачастую удивляются. Я думаю, стоит начать с того, что я выросла в городе герое Волгограде, он же раннее Сталинград, и там особо чтят героическое прошлое наших предков. Как в семье, так и в школе, конечно, это прививали. Моя бабушка по отцу была операционной сестрой в годы Великой Отечественной войны. И я подумала, что, наверное, это самая светлая миссия – помогать больным в мирное время, а раненым, соответственно, в военное. Это значит облегчать страдания.
Расскажите, что вы чувствуете, когда приходите на работу? Как вас приветствуют военнослужащие?
– Я понимаю, что я здесь нужна. Приветствуют, конечно же, в соответствии с уставом. Но человеческое отношение есть всегда. Я думаю, вы понимаете – как с людьми будешь обращаться, так и они будут с тобой.
В вашей практике были случаи, которые вам врезались в память?
– Вспоминается случай, когда человек с ранением шеи, с повреждением трахеи получил слепое пулевое ранение. Пуля остановилась в районе под мышки, не пробив грудную полость. Соответственно, у человека могло быть тяжелейшее ранение грудной полости и так далее. Могло быть с летальным исходом, но ему на самом деле очень повезло и все закончилось благополучно.
Это приятно слышать. Скажите, а то вы чувствуете, когда счет идет на секунду, когда опасность и смерть находятся рядышком?
– Когда счет идет на секунды нет места философии. Есть только навыки. И обычно есть коллеги. По крайней мере, мне повезло в командировке всегда рядом были коллеги с большим опытом. И я очень рада, потому что удалось многому научиться. Они с удовольствием делились опытом. Это большая точка роста.
А расскажите, есть ли у вас какой то специальный ритуал для того, чтобы себя мобилизовать, так скажем, быстро собраться? Считайте до 10, может быть?
– Я, как пионер Советского Союза, всегда готова.
Прекрасный ответ. Скажите, а сложно ли быть девушкой в армии?
– Ну, разумеется, непросто. Нужно соответствовать предъявляемым требованиям. Но это осознанный выбор, по крайней мере, у меня. Я о нем не жалею. Это мой путь. Я в целом понимаю, что нужно быть готовой, исполнять свои должностные обязанности всегда. Действительно, где то нужно убирать эмоции, по деловому подходить.
Девушка-военный медик дала интервью журналистам
А вы, я знаю, участница военных игр. У вас есть спортивный разряд. Расскажите об этом.
– Когда я обучалась в военно медицинской академии, мы были участниками армейских игр. Есть у нас конкурс профессионального мастерства – военно медицинская эстафета. В ней я принимала участие неоднократно в течении нескольких лет подряд. В 2017 году входила в сборную Вооруженных сил России. Мы представляли Россию на этом конкурсе на международном этапе. Выиграли. Да. Был такой опыт.
Прекрасно. А расскажите, что там происходит? Что вы делаете?
– Это конкурс профессионального мастерства, в котором участвует средний медперсонал в одной категории и врачи – в другой. Соответственно, в качестве врача я уже участвовала в 2021 году от команды 76-ой дивизии на этапе воздушно-десантных войск. Была победителем в номинации. А ранее я участвовала как средний медицинский персонал. Там есть индивидуальный зачет и командный. На индивидуальном зачете нужно было выполнять индивидуальное упражнение по эвакуации раненого, оттаскивали его, а также оказания первой помощи. Соответственно, наложения жгута, повязки, непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких, вынос раненого. Также на индивидуальном зачете есть упражнение стрельба из штатного табельного оружия – автомата Калашникова и из пистолета Макарова – у офицеров. И выполнение преодоления полосы препятствий.
А на командном зачете команда действует на тактическом поле боя. У нее есть естественные и искусственные препятствия. Там ведется задымление полосы, имитируется стрельба и так далее. Условно поврежденная техника из которой нужно извлекать раненых. Также натягивается переправа веревочная через водную преграду. На носилках нужно было эвакуировать людей, погрузить в эвакуацию бронетехнику и, соответственно, этот этап считался выполненным.
Я с первой секунды даже растерялся, честно...
– Ну, к этому же мы готовились. Конечно, все это выполняется в средствах индивидуальной бронезащиты, с оружием, со штатными медицинскими сумками и другими медицинскими средствами и так далее.
А у вас есть спортивный разряд, насколько я знаю.
– Кандидат в мастера спорта по стрельбе. То есть у меня выполнена статичная стрельба из пистолета Макарова ПМ3, соответственно, упражнение 30 выстрелов за 30 минут.
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Хочется поговорить о вашей службе на спецоперации? Скажите, как вам девушки в таких непростых условиях, как справляетесь?
– Вы знаете, скажу честно. Я человек, привыкший к экстриму, люблю походы. Это меня подготовило к условиям с ограниченным комфортом. Они не были для меня критическими, все это можно вынести. Мне не приходилось жить в окопах, потому что действовали в составе госпиталя. Да, конечно, были определенные лишения и ограничения. Но, можно адаптироваться.
А многих удалось излечить, помочь?
– Ну, достаточно много. Пришлось поработать.
Сколько в день вы работаете? Это 8 часов, 12?
– В условиях спецоперации нет рабочего времени. Там есть поступившие раненые. Значит, есть и работа. И неважно твоя смена или не твоя. Если бригада смены не справляется, потому что физически невозможно обрабатывать одновременно много человек, то на всех столах работают все, кто есть в госпитале.
Что говорят военнослужащие, которым вы помогали?
– Когда они в сознании, они, конечно, благодарны и говорят, что им значительно легче.
А в целом вот там чувствуется поддержка тыла, обычных граждан? Вот у нас много всяких акций проводится.
– Поступала гуманитарная помощь. Конечно, это очень приятно. И персональные посылки приятно получать. Это поднимает твой боевой дух. Действительно, это приятно. Отрадно.
Хочется поговорить тогда о встрече с президентом. Во-первых, поздравляю вас с этой наградой. Расскажите, как это все происходило, что вы чувствовали в тот момент?
– Это было неожиданно. Даже когда мы прибыли и готовились к торжественной церемонии, никто не знал, что будет Верховный главнокомандующий. Это было приятно и неожиданно, я бы так сказала.
Удалось как-то поговорить с президентом? Что-то вам сказал?
– Ну, он поздравил, поблагодарил. Он благодарил всех военнослужащих за вклад в ратное дело и в победу.
А вы чувствуете себя героем?
– Нет, конечно. Там каждый старался по мере своих сил, по максимуму. И каждый достоин быть и героем, и награжденным.
Андрей Анатольевич Турчак во время памятных мероприятий, посвященных 6 роте сказал такую фразу, что сейчас есть место подвигу, как и тогда, в Великую Отечественную. Вы как военнослужащий, как воспринимаете эти слова? Слова о подвиге.
– Разумеется, там люди ежедневно выполняют подвиги кто на передовой, кто спасая. Они бьются на борьбе с фашизмом, а мы бьемся за их жизни.
Псковская десантница была удостоена чести встать за спину президента во время новогодней речи
Про личную жизнь хочется немножко совсем. Как то ваша военная карьера отражается на личной жизни? Мешает, помогает?
– Ну, конечно, есть такие моменты, как командировки. Они у всех есть. Поэтому, наверное, это отнимает время, наверное, так.
Но, а семья?
– Семья, родители, конечно, активно поддерживают в выбранной стезе.
А расскажите, как вы считаете, в чем сила современной женщины? Такая философия...
– Да, действительно. Ну, современным женщинам приходится, особенно в наши дни, непросто. Но именно в эти дни мы должны вспомнить, кто мы, мы не должны забывать. Наши бабушки и дедушки много веков поколений были бабушками, матерями, женами, воинами. Потому что русский человек, он по своей натуре воин. Просто некоторые об этом забыли. И, соответственно, мы готовы ждать, готовы любить и поддерживать своих воинов. И, наверное, в этом наша сила. В любви, надежде.
Скажите, а если Родина позовет снова оказаться на территории спецоперации?
– Разумеется.
Даже не думаете. над другим вариантом? А в работу продолжите? То есть вы видите себя через какое то определенное время? Здесь же, может быть, как то?
– Да, очень хочется. Конечно, полученный опыт хирургический все-таки реализовать в дальнейшем. Обучение... Поступить на узкую специальность, дальше обучаться и дальше быть военным врачом уже узкой специальности.
Рассказ о работе Валентины Короленко вошел в сюжет телеканала «Первый Псковский» к Международному женскому дню.
Напомним, ранее мы рассказывали о коллеге Валентины Короленко. Медсестра-десантница Юлия Быкова из Пскова получила медаль «За отвагу». Она рассказала, что о «Крылатой пехоте» узнала от мужа, а дома ее ждут и скучают дети. Несмотря на это, медик также готова в любой момент отправиться на передовую.