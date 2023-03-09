Более 110 пар теплых носков связала для псковских бойцов жительница деревни Заболотье Валентина Иванова

Фото: газета «Наш путь»

Несмотря на почтенный возраст, до недавних пор Валентина Ивановна оставалась бойкой, энергичной женщиной, помогала родным по хозяйству, летом и осенью – даже ходила за грибами в соседний лесок. К сожалению, некоторое время назад она тяжело заболела, попала в больницу. Окончив лечение в стационаре и вернувшись домой, еще долго не могла оправиться от хвори – с постели и то было не подняться, рассказывает районная газета «Наш путь».

— Практически не вставая с кровати, мама провела почти год, — рассказала дочь Валентины Ивановны Наталья. — Вся семья за нее очень переживала, я все думала, чем бы ее занять, как поддержать морально и физически…

А в один прекрасный момент Наталья вспомнила о том, что ее мама всегда с огромным удовольствием вязала. И предложила вновь заняться этим делом, купила пряжу. И – о, чудо! – любимое увлечение оказалось куда благотворнее многих лекарств: Валентина Ивановна снова почувствовала вкус к жизни, начала ходить по дому, а спицы и крючки с того дня и вовсе не выпускает из рук!

Как рассказала Наталья, Валентина Ивановна всегда любила вязать – одежду, покрывала, коврики… А в этот раз с особым энтузиазмом взялась за носки.

— В какой-то момент мы поняли, что носков у нас гораздо больше, чем нужно нашей семье, родственникам, знакомым, и тогда мы с мамой подумали, а почему бы не начать вязать и отправлять носки нашим бойцам в зону СВО? На том и порешили. Сейчас вот мама довязывает вторую партию. В первую на фронт с волонтерами мы отправили больше 110 пар! Пусть ребята носят, греются и знают, что дома, на Родине, их ждут и любят.

Фото: «Наш путь»

К слову сказать, страсть к вязанию у Валентины Ивановны с юных лет.

— Вязать я училась, подглядывая за соседкой. Сяду рядом с ней и смотрю, как она вяжет, подмечаю все, — рассказала Валентина Ивановна. — В детстве то было, до войны еще…

Родилась эта замечательная женщина 21 сентября 1930 года в деревне Молоди Великолукского района в большой и дружной семье – до начала Великой Отечественной войны их было 11 человек: родители и 9 детей. Старший брат Валентины Петр ушел воевать, когда ему было всего 12 лет. С фронта вернулся живым, но с серьезно подорванным здоровьем. Отец Валентины – Иван Иванович Силин – погиб в боях с гитлеровцами.

В годы военного лихолетья семье Вали пришлось туго – голодали, скитались от деревни к деревне, ночевали на ледяном полу в заброшенных постройках. Потом, правда, их перевезли в тыл, в Рязанскую область, жить стало попроще. Появилось больше еды. На детей выдавали норму хлеба – 200 грамм в день...

После войны семья вернулась в Великолукский район, где и прошла вся жизнь Валентины Ивановны.

— Войну я помню так ясно, как будто это было вчера, — отметила наша героиня. — Помню, как мы тогда боялись, что нас убьют фашисты… Они ведь никого не жалели – ни женщин, ни стариков, ни детей…

С тех страшных пор прошло уже почти восемь десятилетий, а память Валентины Ивановны по-прежнему хранит картины нацистских зверств, поэтому кому, как не ей, знать, насколько важна для наших воинов помощь и поддержка всех жителей страны.

— Пока руки работают, буду вязать для наших ребят, — твердо заявила Валентина Ивановна. — Я уже старенькая, а так полезным делом занимаешься и самой жить хочется!

Причем не просто жить, а действительно вносить свой собственный посильный вклад в будущую победу, как и тогда – почти восемь десятилетий назад это делали простые советские люди. Вот что значит – истинная связь поколений…