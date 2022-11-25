«Сначала служил молебен, а потом шел в самолет и прыгал одним из первых»: полковой батюшка 76-ой дивизии ВДВ Александр Цыганов трагически погиб в зоне спецоперации на Украине

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25 ноября в Пскове простились с священнослужителем храма Александра Невского Александром Цыгановым. Клирика не стало после двухнедельной борьбы за жизнь. Полковой батюшка после начала спецоперации на Украине принял решение поехать вслед за военнослужащими и 6 ноября принял на себя разрыв мины врага. О подвигах священнослужителя рассказали псковичи в интервью изданию DailyStorm.

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День, когда не стало Александра, носит гордое название Михайлов день – этот праздник посвящен Архангелу Михаилу, который считается главой небесных сил. За свою жизнь отец Александр смог заполучить всеобщую любовь и признание. Многие, кто был с ним знаком, между собой уже причисляют его к лику святых.

«У него даже вид ангельский, — признаются жители. — Теряем самых мужественных и смелых!».

Отцу Александру было всего 35 лет. В момент рокового взрыва при исполнении пастырских обязанностей Александр находился не один. В тот день он был с клириком Московской епархии, настоятелем храма Великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца Михаилом Васильевым. Разрыв вражеского снаряда, прилетевшего в трех метрах от них, мгновенно унес жизнь батюшки Михаила. А отцу Александру еще предстояло побороться за свою жизнь. Врачи больше двух недель боролись за его жизнь, залечивая раны от осколков. Но в последние дни он находился в крайне тяжёлом состоянии. Трагическая новость о смерти псковского полкового батюшки пришла 21 ноября.

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«Мы были с ним близкими друзьями и служили в одном храме – Святого Александра Невского во Пскове», – поделился иерей Александр Короплясов. – И могу вспомнить о нем только хорошее. Это был человек чести. Человек слова и совести. Он был незлобив. Трудно представить, чтобы он кому-нибудь нагрубил. Наоборот – к нему тянулись и ему доверяли».

По словам коллег, отец Александр находился в зоне СВО уже не в первый раз. Под его покровительством находился целый полк 76-ой псковской дивизии ВДВ, который участвовал в Спецоперации с первого дня. Отец Александр не смог остаться безучастным.

«Батюшка начал думать, как к ним попасть, считая, что в такое время он должен быть рядом», – вспоминают коллеги.

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Вместе с военными отец Александр был и в вере, и в окопах, и в небе. Его поездки на передовую могли длиться месяцами.

«Приходилось ли ему держать оружие? Нет, — рассказывает Александр Короплясов. — Он поддерживал ребят духовно. Например, когда их отправляли на задание, они все вместе совершали молебные пения. Или кто-то из них хотел принять крещение или исповедоваться. Собственно говоря, этим и было вызвано его решение быть с ними. И все военные, включая офицеров, отмечали, как это важно».

Вспоминая о полковом батюшке, многие подмечают простоту его общения. Примечательно и то, что, общаясь с военачальниками, батюшка спокойно переходил на армейский и мог ответить «есть» или «так точно». Субординация соблюдалась по всем правилам приличия.

«Но мне бы хотелось сказать о нем не только как о священнике, — добавляет один из товарищей. — Вы знаете, чему мы все у него учились? Его здоровой принципиальности. Потому что он никогда не терпел полумер и всегда действовал, по совести, и по правде, даже если это было сопряжено с какой-то опасностью. Он поступал так, как ему подсказывало сердце!»

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Священник Александр Цыганов родом из Ленинграда. До окончания Самарской духовной семинарии служил в ВДВ, поэтому поддерживал своих подопечных не только духовно, но и физически. На его счету более 180 прыжков с парашютом. Вместе со всеми он прыгал даже на дрейфующие льдины в Северном Ледовитом океане.

Каждый, кому повезло встретиться с отцом Александром не забывает, как он поддерживал молодых десантников во время парашютной подготовки: сначала служил молебен, а потом шел в самолет и прыгал одним из первых.

Дома у смелого и самоотверженного полкового батюшки осталась жена и четверо детей. Самому младшему всего полгода, а старшему – 11 лет.

Отпевание священнослужителя Александра Цыганова состоялось 25 ноября в Псковском храме Александра Невского.