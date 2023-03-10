Можно не идти в школу? Школьный директор объяснила псковичам, когда можно пропустить школу из-за морозов

.

С самого утра в Пскове «гудят» школьные и детсадовские чаты. Родители задаются вопросом – можно ли в такой холод не вести ребенка на занятия? И нужно ли ждать чьего-то официального распоряжения по данному вопросу? Директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаевна рассказала «Комсомольской правде в Пскове», кто ответственный за пропуск ребенком школы в мороз.

Первый месяц весны 2023 года оказался чересчур зимним. Минувшая ночь в Пскове отметилась резким снижением температуры воздуха до -22 градусов. Но термометр на фоне яркого солнца за окном сегодня оказался обманчив. При высокой влажности температура оказалась по ощущениям не меньше -26 градусов. Но даже такая погода может грозить для подростков простудой и даже обморожениями. Так кто же решает вопрос безопасности. Неужели жгучий холод не является оправданием для «прогула» занятий.

«Последнее время это решение отдается на откуп родителям, – заявила Любовь Николаевна. Если температура достаточно низкая, то можно не идти. По СанПиН – это -25 градусов. Но, если раньше мы закрывали школу, то теперь она открыта всегда. Учителя придут в школу к началу уроков в любом случае».

Директор ППК признается – в вопросе определения критичности погоды для ребенка нет критерий. Есть мнение родителей и образовательное учреждение обязано к нему прислушаться. При этом механизм решения вопроса об отказе от посещения ребенком школы в мороз является очень простым.

«Если родители считают, что температура воздуха на улице не соответствует их представлениям о комфорте ребенка, то необходимо предупредить классного руководителя или учителя начальных классов о том, что ребенок сегодня в школу не придет», – объяснила директор.