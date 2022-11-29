«У нее появились подозрения»: пскович отправился на курс реабилитации после обнаружения скрытых камер в своем доме

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Супруг подал на развод и готовит иск за моральный ущерб из-за установленных скрытых камер от жены. О том, как это произошло и удастся ли мужу выиграть дело, юрист рассказала на своей странице «ВКонтакте».

«Семейная пара находилась в браке 12 лет, она - успешная женщина начальник, он тоже на руководящей должности. В собственности дом, в котором пара и проживала. Детей нет. У нее разъездной характер работы, частые командировки. Однажды, находясь в командировке, совершенно неожиданно для себя, как она поясняет, у нее появились подозрения, что в ее отсутствие, муж приводит в дом других женщин», – рассказывает Ольга Кутузова.

После появившихся сомнений жена установила скрытые камеры для онлайн-просмотра по всему дому. Через две недели просмотра, в котором фактов измены не было запечатлено, супруг нашел одну камеру, а затем их все. Мужчине было тяжело справиться с переживаниями от происходящего, из-за чего он отправился на курс реабилитации платного психолога.

По словам юриста, процесс развода уже начался, а также мужчина готовит иск о компенсации психологического ущерба, включающий в себя возмещение трат на психолога. Эксперт объясняет, что на основании федерального закона «о персональных данных» видеосъемка потерпевшего относится к его персональным данным, а неприкосновенность частной жизни защищается судом по гражданскому кодексу 150 статьи о нематериальном благе.

«Суть в том, что, если бывший супруг докажет, что камеры в доме были установлены без его согласия, то компенсацию он взыщет», – заключает Ольга Кутузова.