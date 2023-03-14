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Спорт14 марта 2023 12:18

Побывавший в Пскове американский спортсмен Джефф Монсон сдаст паспорт США

Боец смешанного стиля решил сдать американский паспорт в посольстве США в Казахстане
Источник:kp.ru
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Боец смешанного стиля Джефф Монсон сделал заявление. Спортсмен сдаст американский паспорт и откажется от своего гражданства в посольстве США в Казахстане. Свое решение он объяснил неприязнью к политике США.

У Монсона останется российский паспорт. Его он получил в 2018 году, спустя три года после визита в Псков. Тогда он прибыл в Россию по приглашению регионального отделения клуба смешанных единоборств «Оплот». Джефф Монсон провел мастер-класс для детей и взрослых, занимающихся единоборствами.

Итоговым мероприятием поездки стало участие Монсона в параде воинов Псковского гарнизона 23 февраля. Гость был очень вдохновлен подвигом погибших на Северном Кавказе 84 десантников 6-й роты и возложил цветы к монументу.

«Я очень уважаю этих людей и их подвиг и хочу, чтобы этот памятник героям служил для остальных предостережением и напоминанием о тех событиях. Я против войны и больше всего желаю, чтобы такие события больше не повторялись», — сказал Джефф Монсон.

Монсон оказался неравнодушен к ситуации на Украине и поделился, что много читал об истории Второй мировой войны. «В США детей учат тому, что войну выиграли американцы. Но я прекрасно знаю, что это — заслуга вашей страны», — поделился американец.

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