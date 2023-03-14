100 тысяч долларов в куртке ребенка: на псковской таможне произошел неординарный случай

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На псковской границе таможенники остановили гражданку Украины, которая решила вывезти из России почти 122 тысячи долларов. Не столь важно, откуда у одинокой матери оказалась валюта в таком размере, сколько то, для чего она решила обмануть таможню. Для перевозки средств она спрятала их в одежде ребенка. Об этом случае рассказали в пресс-службе ведомства.

При выезде из России женщина подала пассажирскую таможенную декларацию на 30 тысяч долларов США. Эти средства действительно находились в ее вещах – 21900 долларов США и еще 600 евро. Однако таможенный контроль нашел в подкладке куртки у одного из ее детей 100 тысяч долларов США.

«В этом году это самое крупное выявление незаконного перемещения наличных денежных средств с сокрытием от таможенного контроля. Для осмотра одежды, обуви, ручной клади, сумок различного объема мы используем разнообразные технические средства таможенного контроля. Их применение как раз и сработало в данном случае», – пояснила начальник таможенного поста МАПП «Шумилкино» Светлана Григорьева.

По факту обнаружения контрабанды наличных, правоохранительные органы возбудили уголовное дело (ч.1 ст. 200.1 УК РФ). Все средства были изъяты у женщины.

При этом, таможенники Псковской области напоминают - во время единовременного ввоза или вывоза наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на сумму, выше 10 тысяч долларов США, необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию. Делать это необходимо на всю сумму.

Однако, согласно указа президента РФ с 2 марта 2022 года перевозить иностранную валюту в сумме выше 10 тысяч долларов США запрещено.