Лебединое озеро: краевед Дроздов рассказал, когда на Словенских ключах в Изборске поселились лебеди

Лебеди на Городищенском озере. 17 февраля 1984 года. Автор: Г. Егоров

Изборские лебеди, уже почти 40 лет живущие на Городищенском озере, прилетели туда с территории местного асфальтобетонного завода, построенного в 1975 году. Об одной из версий поселения белых грациозных птиц на Городищенском озере в Изборске, музею-заповеднику рассказал краевед Николай Петрович Дроздов.

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Восстановить недостающую часть истории в Старом Изборске пытаются уже много лет. Однако местный краевед Николай Дроздов придерживается мнения, что шторм занес птиц к Словенским ключам.

Лебеди на Городищенском озере. 17 февраля 1984 года. Автор: Г. Егоров

Осенью 1984 года, после ночи, когда в регионе бушевал сильный штормовой ветер, на карьере у завода появились лебеди. Далее приводим полный текст рассказа.

«Когда на завод пришли рабочие — среди которых был и автор этого рассказа — и увидели двух лебедей, плавающих по тихой воде после ночного штормового ветра. Зрелище было бесподобным, но надо было запускать завод: все думали, что при запуске от его шума и неприятного запаха лебеди испугаются и улетят.

Они не улетали. Продолжали спокойно плавать. На второй день один лебедь несколько раз взлетел, а потом опять садился на воду. Второй, лебёдушка, не взлетала. Наверное, у неё что-то повреждено — так решили мы. Но где и как это произошло — загадка.

Выдвигались разные версии. Вот одна из них.

На одном из водоёмов, вблизи завода, ночью их кто-то спугнул. Они взлетели в темноте, был сильный ветер и лебеди не заметили растяжку высокой дымовой трубы. А получив повреждение, опустились на заводской водоём.

Рабочие завода и шофёры, стоящие в очереди под погрузку асфальтобетонной смеси, стали их подкармливать. Они привыкли и стали спокойно подплывать к берегу. Так продолжалось до глубокой осени. Стало холодать, первые заморозки — пора улетать в тёплые края. Но лебеди что-то выжидали, не улетали.

Однажды, придя утром на работу, мы увидели, что водоём покрыт льдом. Лебеди плавали друг за другом по окружности маленького участка незамерзшей воды, не давая ледяному покрову распространяться дальше.

Все говорили, что срочно надо предпринимать что-то для спасения лебедей. Запольский М.В., охотник и рыболов, предложил: «На складе есть рыбацкие сапоги для аварийных работ. Здесь неглубоко. Ломая лёд, можно дойти, взять лебедей и на автобусе отвезти на Городищенское озеро. Там, возле Словенских ключей, вода никогда не замерзает».

Лебедь, словно поняв наши замыслы, выскочил на лёд. Махал крыльями, словно говоря своей подруге: «Делай как я. Повторяй моё движение, если не взлетишь— люди подберут тебя на земле и спасут».

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Лебеди, взмахивая крыльями друг за другом, отталкиваясь лапами от льда, направились в сторону Изборско-Мальской долины, с которой шли воздушные потоки.

Кончился лёд. Последнее отталкивание от земли. Медленно стали взлетать всё выше и выше. Все с облегчением вздохнули: лебеди спаслись.

Утром на работе Запольский сказал: «вчера вечером я сходил к Словенским ключам. Там плавают наши лебеди».

Происходило это событие в конце ноября 1984 года.

Изборяне и туристы приносили им хлеб, булку. Лебеди остались зимовать, в дальнейшем вывели потомство. С тех пор лебеди постоянно стали находится в течение всего года на Городищенском озере».