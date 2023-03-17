«Семейная болезнь»: врач Елена Аверьянова назвала простые способы профилактики весеннего ротавируса о которых все забывают

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Зимне-весенний период характеризуется в медицине подъемом заболевания вирусными кишечными инфекциями. Заболевание чрезвычайно заразно и обычные меры профилактики здесь малоэффективны. Как помочь семье, если всех охватило кишечное расстройство, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала псковский терапевт, гастроэнтеролог и инфекционист Елена Аверьянова.

Рвота, диарея, удерживание температуры «под 39» на протяжении нескольких дней, а также вытекающие из них – потеря аппетита, резкое снижение веса и слабость. Такие симптомы указывают на заражение ротавирусной инфекции. Но это не самое неприятное, что она может принести. После заражения инфекцией одного члена семи, обязательно последует череда идентичных заболеваний и у остальных домочадцев.

«Такие симптомы чаще всего связаны с вирусными кишечными инфекциями. Чаще всего так протекает ротавирусная инфекция, поражающая слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и вызывающая диарею, рвоту, подъем температуры тела, интоксикацию. Заражение происходит при бытовых контактах, через некипяченую воду и немытые фрукты. Нередко болеют целыми семьями или группами в организованных коллективах (детский сад, школа). В зимне-весенний период как раз регистрируется подъем этой инфекции. Заболевание чрезвычайно заразно и обычные меры профилактики здесь малоэффективны», – отмечает врач.

По словам Елены Аверьяновой, неприятность этой болезни состоит в том, что человек после перенесенного вируса может легко заразиться им вновь. Все дело в большом количестве разновидностей вируса (серотипа). И если к одному из них у организма выработался иммунитет, то к другому он может отсутствовать.

«В большинстве случаев заболевание протекает относительно легко и представляет опасность только для недоношенных детей и пациентов с тяжелыми соматическими заболеваниями из-за большой потери жидкости (дегидратации)», – отмечает эксперт.

Крайне важно, уверяет Елена Аверьянова, не заниматься самолечением и не принимать самостоятельно антибиотики, которые при этой инфекции не только абсолютно бесполезны, но и вредны. Вместо помощи они увеличивают нагрузку на печень, желудок и кишечник.

«Меры профилактики сводятся к соблюдению правил гигиены и изоляции заболевших. Хорошие результаты дает вакцинация детей до двух лет против ротавируса, это помогает избежать серьезных осложнений. Взрослым же рекомендуется в период подъема заболеваемости соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, правильно питаться и своевременно обращаться к врачу при первых признаках заболевания», – заключила Аверьянова.