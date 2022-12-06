Поднимать ли дворники в мороз: отвечают псковские автоэксперты

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

С наступлением холодов, среди припаркованных авто на стоянках начинают появляться машины с поднятыми вверх «дворниками». Кажется, будто владельцы этих авто знают немного больше остальных. Так что же кроется за этим: лайфхак по спасению «дворников» или бесполезная привычка – отвечают автомастера с многолетним опытом из Псковской области.

Мы опросили автовладельцев, чьи машины были припаркованы в центре Пскова с поднятыми в небо «дворниками». Дмитрий на «Вольво» принял решение поднять «дворники» по совету друга, который основывается на том, что примерзшая резинка рвется при отрывании ее от лобового стекла. Супружеская пара Максим и Татьяна поднимают «дворники» на своем «Рено» из-за того, что резинки замерзают и становятся твердыми, из-за чего могут поцарапать стекло. А Александр на «Фольксвагене» и Олег на «Ауди» принципиально выбрали вариант поднимать стеклоочистители, чтобы не поломать механизм при попытке включить его с примерзшими щетками.

Поднятые стеклоочистители – не панацея от замерзания, утверждают автомеханики. Как оказалось, на механизм, запускающий дворники, так или иначе все равно будут влиять погодные условия в виде мокрого снега и обледенения. «Если хотите не обледенелые дворники - снимайте и забирайте их домой», – в шутку предлагает механик Алексей.

Автомастер утверждает, что при поднятии стеклоочистителей уменьшается ресурс пружины, она растягивается и из-за этого возникают проблемы.

«Последствиями растянутой пружины являются плохо прилегающие дворники к лобовому стеклу, от чего они начнут оставлять разводы», – объясняет Алексей.

По мнению автомеханика, нет никаких проблем, когда резинка стеклоочистителя примерзает к стеклу машины.

«Примерзший дворник легко отрывается: берете за край, где меньше прилегает к лобовому, тянете, и он спокойно поднимается», – советует Алексей.

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

При этом, по словам автомастера с 30-летним стажем Владимира, отогнутый от стекла «дворник» может причинить больше ущерба машине, чем покупка новых резинок для него.

«Я никогда не поднимаю, так как беспокоюсь, что соскочит в лобовое. Были случаи, даже когда сам хозяин или хозяйка били стекла. Дворник подняли, случайно его зацепили или не зафиксировали - он соскочил обратно и разбил лобовое», – так же может сделать и хулиган-прохожий, предупреждает автомеханик.

При этом Алексей также считает, что поднятые дворники – лишнее привлечение внимания для мелких воришек.

«Мелкий вор идет, думает: "Бережет дворники, видать, хорошие". Снимает их и уже на 300-1000 рублей вы в убытке», – отмечает Алексей.

Между тем, специалист автосервиса Николай предлагает сделать «ход конем»: и парковать машину зимой с умом.

«Если вы знаете, что от работы до дома поездка составляет примерно полчаса, за 5-10 минут, в зависимости от холода за окном, отключите "печку". Машина уже теплая, поэтому микроклимат в ней существенно не изменится. Зато так авто быстрее "остынет" и температура в машине к моменту парковки плавно сравняется с температурой на улице. Вам все-равно выходить, а это позволит избежать корки льда на стекле и примерзания стеклоочистителей к лобовому», – советует автолюбителям Николай.

Автоэксперты отмечают, что «дворники» - это все-таки расходный материал и сильно о них беспокоиться не нужно. Но, все же, лучше их оставить опущенными, ведь механизм поднятия стеклоочистителей, напомним, является сервисным и предназначено лишь для замены резиновых щёток.