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Политика8 декабря 2022 21:49

Путин по-отцовски поддержал награжденного Героем России ефрейтора из Пскова: «Спокойно, здесь все свои»

Во время награждения военнослужащих медалями «Золотая Звезда», псковский ефрейтор Давид Малыйкин попросил слово, но волнение на пару секунд взяло верх над военным. Владимир Путин поддержал парня словами, которые ещё надолго останутся в сердце россиян
Источник:kp.ru
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Кремль. Георгиевский зал. Путин. Сотня глаз генералов и полковников с орденами и золотыми звёздами на лацканах пиджаков. После получения из рук президента награды, молодой еффрейтор Малыйкин попросил слово.

Только что ставший Героем России, военный едва успевает начать свою речь и сбивается. Значимость момента взяло над ним верх. Владимир Путин, находившийся в паре метров от Малыйкина, делает шаг и направляется к трибуне.

Спокойные и наполненные уверенностью глаза Владимира Путина. Его крепкая рука похлопывает по плечу ефрейтора. Раздаются подбодряющие апплодисменты и Владимир Путин произносит фразу, после которой у Малыйкина не остается ни капли волнения, а на лице появляется трогательная улыбка.

«Спокойно, здесь все свои», – произнес президент, ни капли не злясь за растерявшегося ефрейтора.

Позже на встрече с журналистами Малыйкин объяснит. Момент получения высшей награды и произнесения речи перед гостями и президентом в Георгиевском зале, создадут а душе столько волнения, сколько никогда не было там, в бою.

«Мне 28 лет. Родом из Мордовии. Служу с 2014-го, – с румянцем на щеках скромно поделился Малыйкин с журналистами. – А что рассказывать?».

«Там как-то не думаешь, просто делаешь, что должен и все. Мы выполняли задачу на понтонной переправе. Заехали, значит… И тут начался очень плотный артобстрел. А еще выехали на нас 6 единиц вражеских танков», – вспоминил Малыйкин.

Герой России растерялся за трибуной в Кремле, но там, на поле боя, не просто вывез сослуживцев из-под обстрела, но и, уходя, уничтожил несколько танков противника. Увидев раненных братьев по оружию, он не раздумывая бросился на помощь.

В Пскове выступление молодого ефрейтора смотрели по телевизору сослуживцы. Боевой дух у солдат и офицеров псковской дивизии непобедим, поэтому в адрес Малыйкина товарищи выразили только слова поддержки и теплые поздравления.

«Давид, Братец наш! Мы безгранично гордимся тобой, твоим мужеством и героизмом, ты с самого начала службы подавал большие надежды и от лица всех наших друзей , от лица всех участников нашего сообщества поздравляем тебя с заслуженной высокой наградой Звездой Героя Российской Федерации. Здесь все свои!», – написали сослуживцы псковичам в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV».

Напомним, 8 декабря в Москве состоялось награждение военнослужащих медалями «Золотая Звезда». Из рук президента награду получили две военнослужащих: заместитель командира 124 отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, майора Бориса Дудко и механика-водителя разведвзвода 175 разведбатальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, ефрейтора Давида Малыйкина.

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