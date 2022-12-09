Путин по-отцовски поддержал награжденного Героем России ефрейтора из Пскова: «Спокойно, здесь все свои»

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Кремль. Георгиевский зал. Путин. Сотня глаз генералов и полковников с орденами и золотыми звёздами на лацканах пиджаков. После получения из рук президента награды, молодой еффрейтор Малыйкин попросил слово.

Только что ставший Героем России, военный едва успевает начать свою речь и сбивается. Значимость момента взяло над ним верх. Владимир Путин, находившийся в паре метров от Малыйкина, делает шаг и направляется к трибуне.

Спокойные и наполненные уверенностью глаза Владимира Путина. Его крепкая рука похлопывает по плечу ефрейтора. Раздаются подбодряющие апплодисменты и Владимир Путин произносит фразу, после которой у Малыйкина не остается ни капли волнения, а на лице появляется трогательная улыбка.

«Спокойно, здесь все свои», – произнес президент, ни капли не злясь за растерявшегося ефрейтора.

Позже на встрече с журналистами Малыйкин объяснит. Момент получения высшей награды и произнесения речи перед гостями и президентом в Георгиевском зале, создадут а душе столько волнения, сколько никогда не было там, в бою.

«Мне 28 лет. Родом из Мордовии. Служу с 2014-го, – с румянцем на щеках скромно поделился Малыйкин с журналистами. – А что рассказывать?».

«Там как-то не думаешь, просто делаешь, что должен и все. Мы выполняли задачу на понтонной переправе. Заехали, значит… И тут начался очень плотный артобстрел. А еще выехали на нас 6 единиц вражеских танков», – вспоминил Малыйкин.

Герой России растерялся за трибуной в Кремле, но там, на поле боя, не просто вывез сослуживцев из-под обстрела, но и, уходя, уничтожил несколько танков противника. Увидев раненных братьев по оружию, он не раздумывая бросился на помощь.

В Пскове выступление молодого ефрейтора смотрели по телевизору сослуживцы. Боевой дух у солдат и офицеров псковской дивизии непобедим, поэтому в адрес Малыйкина товарищи выразили только слова поддержки и теплые поздравления.

«Давид, Братец наш! Мы безгранично гордимся тобой, твоим мужеством и героизмом, ты с самого начала службы подавал большие надежды и от лица всех наших друзей , от лица всех участников нашего сообщества поздравляем тебя с заслуженной высокой наградой Звездой Героя Российской Федерации. Здесь все свои!», – написали сослуживцы псковичам в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV».

Напомним, 8 декабря в Москве состоялось награждение военнослужащих медалями «Золотая Звезда». Из рук президента награду получили две военнослужащих: заместитель командира 124 отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, майора Бориса Дудко и механика-водителя разведвзвода 175 разведбатальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, ефрейтора Давида Малыйкина.