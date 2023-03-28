Агрономы Пскова назвали три секрета выращивания изумительных цветов на своем участке

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В цветоводстве используется два способа получения сеянцев: прямой посев семян в открытый грунт на постоянное место применяется для некоторых однолетних растений (календула, настурция, василек, алиссум) и рассадный способ – посев семян в кассеты в защищенном грунте, выращивание рассады, а затем пересадка рассады в открытый или защищенный грунт. Рассадный способ наиболее распространен.

Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области рассказали, что рынок семян цветочных культур очень многообразен, как культурами, так и формами обработки. Разбираемся – какие семена бывают.

Дражированные - семена послойно обволакиваются защитной оболочкой и принимают шаровидную форму. Семена-драже можно сеять поштучно, всходы не нужно прореживать, всхожесть их более высокая (дражируют только семена очень высокого качества). У таких семян повышена потребность во влаге (вода растворяет оболочку, и если посевы недостаточно поливать, всхожесть может быть значительно ниже заявленной или даже нулевой), меньший период хранения. Среди цветочных культур обычно дражируют семена петунии и бегоний.

Инкрустированные семена имеют тонкую водорастворимую оболочку, обогащенную росторегулирующими и обеззараживающими веществами. В отличие от дражированных, инкрустированные семена сохраняют натуральную величину, и только окрашиваются в различные цвета. Инкрустация семян повышает всхожесть, сеянцы получаются более крепкими и устойчивыми.

Пророщеные – путем специальной обработки проростки внутри семян приводят в состояние пробуждения и в таком виде консервируют до посева. При благоприятных условиях семена мгновенно трогаются в рост, всходы появляются раньше и дружнее (многолетники). Однако следует помнить, что семена-спринтеры нельзя высевать под зиму (даже небольшая оттепель вызывает их прорастание и гибель).

Дражированные, инкрустированные и пророщенные семена нельзя перед посевом замачивать, их сеют сухими. Иначе защитная оболочка полностью смывается и семена превращаются в обычные, необработанные. Все эти семена хранятся не больше года.

Сроки посева семян цветочных культур зависят от: продолжительности жизни культуры (однолетние, двулетние, многолетние), сроков зацветания после посева, теплолюбивости культуры, скорости роста растения.

Сроки варьируют с января (бегония, лобелия) до июня (многолетники, которые сажают в открытый грунт в августе).

Оптимальная температура для прорастания семян

+19 нужно для прорастания виолы, флокса, мака голостебельного, разных видов примулы, ранункулюса, подавляющего большинства многолетних культур;

+22 требует: Каллистефус катайский, календула, гвоздика, хризантемы, космеи, георгина семенного размножения, гацании, герани, лизиантуса, тагетеса, некоторых видов виолы, антирринума, циннии, леукантемума, маттиолы и некоторых других;

+25 требует агетарум, алиссум, бегония, броваллия, целозия, колеус, гомфрена, бальзамин, табаки, петунии, портулак, сальвия, вербена, катарантус;

+30…+35 требуется для прорастания семян тропических культур.

Многие цветочные культуры с продолжительным вегетационным периодом при посеве в открытый грунт не успевают зацвести в течение короткого лета или зацветают слишком поздно, поэтому их выращивают через рассаду.

Для чего мульчировать посевы?

Для получения цветочной рассады семена высевают в пикировочные ящики или кассеты. Глубина заделки семени равна толщине семени. Посев в кассеты и мультиплаты поштучно, в ящики – равномерно рассыпая по поверхности субстрата или рядами. Посевы мульчируют, поливают и накрывают пленкой.

Мульчирование создает повышенную влажность вокруг семян, ускоряет и улучшает всхожесть. Для крупных семян это равномерное их увлажнение в период прорастания. Это особенно важно для крупносеменных культур, к которым относят герань, тагетес, циннию, георгины, астру, космею, газанию, флокс, примулу, ранункулюсы, сальвию, вербену, вьюнок, также для виолы. В темноте прорастают флоксы, цикламен, катарантус. У вербены, бальзаминов, мульчирование ускоряет рост корневой системы.

Мульчируют чаще вермикулитом. Он хорошо удерживает влагу. Также используют пленку, спонбонд. Субстрат не должен быть переувлажнен, особенно если есть торф. Если в него не добавлять перлит, некоторые культуры, например, вербена, плохо всходят.

После начала массового прорастания пленку снимают. Затем поддерживают влажность воздуха до 80%, постепенно снижая ее до 70%.

Зачем нужна пикировка?

В пикировочных ящиках выращивают рассаду лобелии, тагетеса, цинерарии, бегонии клубневой и бегонии всегда цветущей, виолы (для летнего цветения).

Пикировка рассады — это пересадка сеянцев из меньшей емкости в большую, после появления первых настоящих листьев.

Пикировка рассады подразумевает пересадку или перевалку всходов на ранней стадии роста, когда появляется 2-3 настоящих листа. Обеспечивая с помощью пикировки достаточную площадь питания, мы стимулируем у рассады развитие мощной корневой системы, которая является залогом сильного и здорового растения. Распикированные сеянцы размещают в теплице.