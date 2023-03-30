«У ребенка уже голова вышла и одна рука торчит»: псковский полицейский помог появиться на свет дочери священнослужителя

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Старший инспектор Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» Константин Куденков помог родиться девочке. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в УМВД России по Псковской области.

По время патрулирования дороги Псков - Новый Изборск к сотруднику Госавтоинспекции подъехал автомобиль «Рено». Водитель попросил полицейского оказать содействие. В машине находилась девушка на последних сроках беременности, из-за плотного потока мужчина не мог быстро добраться до перинатального центра.

Константин Куденков незамедлительно вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая выехала им навстречу. Кроме того, инспектор решил лично сопроводить автомобиль до больницы.

Однако по дороге в паринатальный центр у девушки начались роды. В результате водитель вынужден был остановить машину на обочине. Полицейский связался с бригадой скорой помощи и под их руководством принял роды.

«У ребенка уже голова вышла и одна рука торчит», – с такими словами Константин переговаривался с медиками по телефону, пока невозмутимо собирал необходимые вещи для родов по служебной машине.

«У нас есть огромная аптечка, полбагажника занимает. И одноразовые перчатки тоже есть. Надел перчатки и пошёл. Я сам не ожидал, что всё так быстро произойдёт. Когда остановились и я подошёл к машине, то роды уже начались, уже было видно ребёнка», — поделился старший инспектор Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» Константин Куденков, пишет «Аиф-Псков».

Едва родившуюся на свет малышку инспектор укутал в полотенце и передал матери. Спустя некоторые время скорая помощь забрала маму с ребенком в Псковский перинатальный центр.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на данный момент жизни и здоровью мамы с дочкой ничто не угрожает. Отметим, что и сам Константин Куденков недавно впервые стал отцом. Он не скрывает, что именно личный опыт ухода за новорожденным помог ему действовать уверенно и оперативно в столь непростой ситуации.