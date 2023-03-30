В Псковской области выбирают молодежный бренд: проекты участников

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В финал конкурса «Мой регион» по созданию концепции будущего бренда молодежи Псковской области вышло шесть финалистов. О том, для чего молодежи нужен свой бренд и каким его хотят видеть молодые дизайнеры, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала ведущий специалист по работе с молодежью отдела международных отношений и молодежных проектов АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», а также куратор конкурса Мария Иванова.

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«Мы решили запустить конкурс на создание бренда молодежи Псковской области для того, чтобы сделать нашу молодежь узнаваемой, когда они представляют регион в других городах. Популяризовывать Псковскую область, сделать ее брендом для молодежи. При этом, разработав бренд своими руками, молодежь почувствует сопричастность к региону и свою уникальность», – отмечает Мария Иванова.

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Для участия в конкурсе приглашались художники, дизайнеры, а также специалисты в области креативных индустрий Псковской области в возрасте от 16 лет. На первом отборочном этапе конкурсантов ждало публичное выступление перед компетентным жюри.

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«Отбор для публичной защиты прошли 15 человек из разных муниципалитетов Псковской области. Участие принимали как студенты профильных образовательных учреждений, так и просто любители», – отмечает куратор.

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Попасть в финал конкурса «Мой регион» удалось пяти участникам. Еще одному из не вошедших конкурсантов дадут шанс псковичи в специальном опросе группы «Молодежь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

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Разработать мерч молодежи региона настолько же ответственно, как и создать дизайн олимпийский сборной, считают организаторы. Эскизы финалистов отражают характер работы – здесь и этнические мотивы Псковской области и привлечение внимания к вымирающим видам животных.

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«Все работы по-своему уникальны, но в каждой работе прослеживались характерные черты региона. Использовались как традиционные элементы, такие как барс, церкви, орнамент, но в новом прочтении, так и совершенно уникальные, например, животные из красной книги Псковской области», – подмечает Мария Иванова.

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Эскизы пятерки первых финалистов не раскрываются, у конкурсантов есть еще месяц, чтобы доработать проекты с учетом пожеланий жюри. В финале конкурса «Мой регион» пройдет публичная защита проектов.

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Далее работы отправятся на общественное голосование. Победители определятся путем сложения голосов жюри и общественности. Тройка лучших конкурсных проектов будет определена уже к 30 апреля.

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Эскизы трех победителей войдут в основу будущего мерча Молодежи Псковской области, над созданием которого также поработают профессиональные дизайнеры. Готовый бренд станет главным атрибутом молодежи, которая будет представлять Псковскую область на всех областных и всероссийских конкурсах, форумах и фестивалях.

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Партнером конкурса является Управление общественных проектов и молодежной политики Правительства Псковской области совместно с Псковской областной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».