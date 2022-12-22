Вкусно встретить Новый год без вреда для здоровья и фигуры: нутрициолог Мария Есикова из Пскова делится новогодними лайфхаками

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Нутрициолог из Пскова Мария Есикова в преддверии Нового года поделилась с «Комсомольской правдой» рекомендациями о том, как накрыть новогодний стол не только взрослых, но и для детей. Попробуем обойтись без аптечки, добавив всего пару ингредиентов на стол и убрав лишнее. Нутрициолог предупреждает: после прочтения советов, ваши блюда на новогоднем столе приобретут эстетичный вид и обновят свои вкусовые качества.

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НАКРЫВАЕМ НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Главная новогодняя традиция – это щедрый новогодний стол, обилие майонезных салатов, сладостей и спиртного. Не каждый знает, что запивая алкогольными напитками жирные новогодние салаты, желудочно-кишечный тракт, поджелудочная и печень получает колоссальную нагрузку. В результате – плохое самочувствие, тяжесть и даже боль в животе. Чтобы этого избежать, нутрициолог Мария Есикова рекомендует отдать предпочтение легким салатам, запеченной рыбе и птице (без кожи), морепродуктам и морсам без обилия сахара.

«Прекрасными салатами на Новый год станут греческий, винегрет и цезарь. Легкоусвояемый белок и салаты на оливковом масле – идеальное сочетание», – говорит эксперт.

ПРИБЕГНЕМ К МОДИФИКАЦИИ

Если без традиционных блюд праздник не тот, то отличным решением будет их модификация. Например, в «Оливье» вместо колбасы можно положить индейку или курицу, а майонез заменить греческим йогуртом или сметаной. Бутерброды с икрой и рыбой можно сделать на цельнозерновом ржаном хлебе вместо батона. Фаршированные яйца – без майонеза, но с соусом из авокадо.

«Не рекомендую ставить на новогодний стол грибы, это довольно тяжелая пища и может вызвать дискомфорт в желудке, особенно в комплексе с остальными традиционными блюдами», – отмечает нутрициолог.

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ОБЛЕГЧАЕМ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

По той же причине тяжелые мясные продукты, такие как говядина, баранина и свинина, лучше не есть на ночь, а также не стоит злоупотреблять картофелем. Сладости лучше тоже оставить на утро 1 января.

Если же вы не хотите отказываться от жирной пищи в Новый год, заедайте жирные блюда свежей зеленью или овощами. Благодаря содержанию клетчатки зелень и овощи активизируют работу кишечника, тем самым упрощая процесс переваривания пищи.

Эксперт считает, что от сладкой газировки на новогоднем столе лучше отказаться. Заменить ее можно морсом без сахара, компотом, какао, травяными чаями или свежевыжатым соком. Отличным вариантом будет пунш, глинтвейн на вишневом соке с пряностями. Например, с гвоздикой, бадьяном, душистым перцем, корицей.

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АКТИВНО ГОТОВИМСЯ

Чтобы не съесть все блюда с новогоднего стола и не создавать нагрузку на органы ЖКТ, перед ночным застольем в течение дня обязательно нужно позавтракать, пообедать и поужинать. Улучшить обмен веществ и избавиться от набора лишних килограммов поможет активный режим в течение дня перед новогодней ночью: можно прогуляться на свежем воздухе, потанцевать или пойти на тренировку. Для того, чтобы усвоение пищи происходило легче, можно добавить пищеварительные ферменты.

Жирная калорийная пища, которой обычно богат праздничный стол, чревата не только ощущением тяжести в животе, но нарушением пищеварения.

«Готовьте столько салатов и горячих блюд, сколько сможете съесть. Не нужно забивать холодильник на 4 дня вперед. Магазины не закроются, а у свежей еды всегда вкусовые качества лучше», – отмечает эксперт.

А вот от предновогодних диет лучше отказаться. Во-первых, диета подразумевает под собой лечебное питание, а не исключение многих категорий продуктов. Во-вторых, любая модная диета, особенно взятая наугад из интернета, не только не поможет похудеть, но и может навредить здоровью.

«Любые диеты приведут вас к срыву в новогодние праздники, а это грозит набором веса», – говорит Мария Есикова.

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ВОЗВРАЩАЕМ БОДРОСТЬ

Если вы все-таки объелись в новогоднюю ночь, то в помощь вам будут известные всем сорбенты – активированный уголь и другие современные абсорбирующие средства, продающиеся без рецепта. Вернуть бодрость поможет потребление чистой воды в комплексе с прогулкой на свежем воздухе.

АЛКОГОЛЬ = ВОДА

Алкоголь – это отдельная тема на Новый год. Мария Есикова рекомендует не пить алкоголь на голодный желудок, потому что это может спровоцировать обострение заболеваний желудка. Кроме того, теряется контроль потребляемой пищи.

«Алкоголь мы часто хотим закусить, и данные закуски в основном жирные, а это двойная нагрузка на наш организм», – подчеркивает нутрициолог.

Мария отмечает, что при употреблении алкоголя обязательно нужно пить воду: один фужер алкоголя нужно запивать одним стаканом воды. Также чтобы утром не сойти с ума от головной боли, от коктейлей и прочих сладких алкогольных напитков лучше отказаться.

МАЛЫШАМ ГОТОВИМ СЛАДОСТИ

Эксперт считает, что стол ребенка может соответствовать столу взрослого, но только при условии, что соблюдены все рекомендации: птица, морепродукты, рыба, яйца в сочетании с легкими салатами. А идеальным напитком в Новый год для ребенка будет морс, компот или какао.

Чтобы не лишать ребенка сладостей в новогоднюю ночь, накануне можно приготовить имбирное печенье.

«Вы можете приготовить имбирное печенье вместе с ребенком, так у вас будет общее интересное предновогоднее занятие, и он с удовольствием потом попробует его», – говорит Мария Есикова.

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Сухофрукты, яблоки, груши также могут заменить сладости на новогоднем столе как взрослого, так и ребенка.

Ставя мандарины на стол, не следует забывать, что аллергия на них у детей – явление не редкое. Стоит помнить, что рекомендуемая порция цитрусовых – это 150-200 г/день.

«Обязательно медленно жуйте пищу, наслаждайтесь эстетикой блюд и атмосферой праздника», – заключает Мария Есикова.